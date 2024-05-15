МТС запустил сервис «туманного» гейминга «МТС Fog» на «умных» телевизорах и ТВ-приставках Статьи редакции
Он позволяет владельцам компьютеров сдавать их в аренду для облачного гейминга, а пользователям — играть на них удалённо.
- МТС представил платформу «туманного» гейминга «МТС Fog» в декабре 2022 года. От облачного он отличается тем, что в качестве серверов для запуска игр выступают компьютеры других пользователей — их владельцы сами подключаются к сервису и устанавливают цену игрового часа. В среднем по итогам 2023-го плата составляет 23 рубля за час, по данным МТС.
- Изначально сервис был доступен на ноутбуках и компьютерах. Теперь оператор внедрил сервис на всех «умных» телевизорах и приставках с Android TV и устройствах от «Сбера», рассказала компания. Играть на них можно с помощью геймпада. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps.
- По собственным данным, ежемесячная аудитория сервиса — 100 тысяч игроков, им предоставляют доступ к играм около 1500 компьютеров. МТС ожидает, что в течение 2024-го количество пользователей увеличится в десять раз.
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25₽ час аренды, а продают по 150₽ тем кто хочет играть, яйцо тупое
Да как они смеют зарабатывать
Оно тупое только с одной стороны.. с другой - острое..
Там нет таких цен ) максимум 50 рублей за час, но мне по пингу не подходит, в прошлые выходные играл за 32 рубля/час
А там есть географическое обозначение какое-то, чтобы юзер из условного Пскова не подключался к ДВ?
Показатели пинга есть при выборе компьютера
Мутные перспективы "туманного" гейминга.
Уже лучше туманные тогда
Технология мыльного гейминга была еще на ps4 slim
Сервис с туманным будущем
Интересно, что не указаны требования к процессору и оперативке
на любом железе запускается. в этом то и прелесть.
Ничоси, только не верится что этим так много людей пользуется
Это же какая - то провальная штука, не? Нормально не заработаешь, копейки какие-то
а ссылкой поделитесь где скачать их приложение для андроид ТВ?)
а у умных теликов настолько мощное железо?