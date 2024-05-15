Сервисы
Евгения Евсеева

МТС запустил сервис «туманного» гейминга «МТС Fog» на «умных» телевизорах и ТВ-приставках Статьи редакции

Он позволяет владельцам компьютеров сдавать их в аренду для облачного гейминга, а пользователям — играть на них удалённо.

  • МТС представил платформу «туманного» гейминга «МТС Fog» в декабре 2022 года. От облачного он отличается тем, что в качестве серверов для запуска игр выступают компьютеры других пользователей — их владельцы сами подключаются к сервису и устанавливают цену игрового часа. В среднем по итогам 2023-го плата составляет 23 рубля за час, по данным МТС.
  • Изначально сервис был доступен на ноутбуках и компьютерах. Теперь оператор внедрил сервис на всех «умных» телевизорах и приставках с Android TV и устройствах от «Сбера», рассказала компания. Играть на них можно с помощью геймпада. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps.
  • По собственным данным, ежемесячная аудитория сервиса — 100 тысяч игроков, им предоставляют доступ к играм около 1500 компьютеров. МТС ожидает, что в течение 2024-го количество пользователей увеличится в десять раз.

#новости #мтс

178 показов
1.3K открытий
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Alchakov Developer

25₽ час аренды, а продают по 150₽ тем кто хочет играть, яйцо тупое

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Да как они смеют зарабатывать

Ответить
Развернуть ветку
Serge Schukin

Оно тупое только с одной стороны.. с другой - острое..

Ответить
Развернуть ветку
Денис Царьков

Там нет таких цен ) максимум 50 рублей за час, но мне по пингу не подходит, в прошлые выходные играл за 32 рубля/час

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

А там есть географическое обозначение какое-то, чтобы юзер из условного Пскова не подключался к ДВ?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Сила

Показатели пинга есть при выборе компьютера

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Мутные перспективы "туманного" гейминга.

Ответить
Развернуть ветку
romacap

Уже лучше туманные тогда

Ответить
Развернуть ветку
Максим Абдрахманов

Технология мыльного гейминга была еще на ps4 slim

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Ilyakov
По собственным данным, ежемесячная аудитория сервиса — 100 тысяч игроков, им предоставляют доступ к играм около 1500 компьютеров.-только хотел написать,что никто этим не пользуется как бац🤣🤣🤣
Ответить
Развернуть ветку
Bookercatch

Сервис с туманным будущем

Ответить
Развернуть ветку
andrey adamovich

Интересно, что не указаны требования к процессору и оперативке

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Дуюнов

на любом железе запускается. в этом то и прелесть.

Ответить
Развернуть ветку
Пена Литрова
По собственным данным, ежемесячная аудитория сервиса — 100 тысяч игроков

Ничоси, только не верится что этим так много людей пользуется

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Красильников

Это же какая - то провальная штука, не? Нормально не заработаешь, копейки какие-то

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Дуюнов

а ссылкой поделитесь где скачать их приложение для андроид ТВ?)

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Бойченко

а у умных теликов настолько мощное железо?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
14 комментариев
Раскрывать всегда