Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
16

Игровой сервис Playkey и польская Edge NPD создали виртуальный магазин для изучения поведения покупателей Материал редакции

Ранее Playkey предоставляла свои серверы владельцам слабых компьютеров для запуска игр в облаке, а теперь впервые предложила решение для бизнеса.

1 комментарий
В закладки

Российский облачный игровой сервис Playkey вышел на b2b-рынок: вместе с польской цифровой компанией в сфере аналитики и «умных» решений Edge NPD они создали приложение TheStore для маркетинговых исследований взамен опросам и фокус-группам. Об этом vc.ru рассказал представитель Playkey.

TheStore позволяет создать виртуальный прототип магазина на основе потребительской статистики реальных розничных точек. В нём бизнес сможет изучать поведение покупателей и тестировать гипотезы.

Децентрализованная сеть серверов Playkey позволяет использовать виртуальный магазин на оборудовании слабой мощности и без установки дополнительных программ.

Партнерство с Edge NPD стало для нас первым опытом на b2b-рынке в череде продуктовых историй. Раньше мы не предполагали, что наши технологии можно использовать для помощи бизнесу. За первый месяц существования TheStore респонденты провели в приложении более 3400 часов.

Алексей Лыков

технический директор Playkey

Для использования предприниматели должны подключиться к серверам Playkey и получить ссылку на виртуальный магазин, а затем оплатить время по факту использования. Точные цены в компании не назвали. С помощью TheStore бизнес также сможет тренировать мерчендайзеров, говорят в компании.

#новость #playkey

Сервисы
Новые сервисы, обновления инструментов, опыт использования и полезные приёмы.
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","playkey"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 121576, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Apr 2020 15:19:16 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Торговля
Создаём онлайн-магазин и продаём без кассиров: гайд по бесконтактной торговле в кризис
Я видел много статей за последние дни, чем заняться дома, но не нашёл толковых инструкций по выживанию для ритейла.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Alexander Romensky

0

Молодцы

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

МаксимаТелеком
Подписан
Отписаться
Кто спускается в метро в период самоизоляции
Чаще других — медики, курьеры и продавцы. Кто-то едет строить больницу, кто-то — проверить, жив ли бизнес.
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Яндекс.Облако и NVIDIA совместно поддержат ИИ-стартапы
Акселерационные программы Yandex Cloud Boost и NVIDIA Inception договорились о взаимной поддержке для своих участников.…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Как продавать поколению Z, часть первая: каналы
Анна Шерстнёва, руководитель подросткового контент-маркетинга Skysmart, рассказывает, почему стандартные методы продаж …
6

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Solovov
за день
Все это для рекламы криля, если ты не заметил
Чем обернулась идея запустить сервис доставки продуктов с бюджетом 6000 рублей
Артур Петрашов
за неделю
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей

Прямой эфир

Mike Raitsyn

Фёдор Овчинников спрогнозировал…

Alexander Romensky

Игровой сервис Playkey и…

Имя Фамилия

Странное отношение «Альфа-банка»

Машрум

YouDo и Profi.ru попросили…

Andrey Krestovnikov

Концепт террариума для улиток

Make Luv

Основатель Додо Пиццы лайкнул…

Илья Ничупиенко

Открывать двери без рук…

Марк Стручков

Business Insider: руководители…

Машрум

Business Insider: руководители…

Andrey Krestovnikov

Концепт террариума для улиток

Ware Wow

Фёдор Овчинников спрогнозировал…

Александр Ерёмин

Месяц на Manjaro после…

Андрей Рогозин

Концепт террариума для улиток

Make Luv

Основатель Додо Пиццы лайкнул…

Владислав Булатов

YouDo и Profi.ru попросили…

Фагиз Мавлютов

Идея стартапа: Мобильный постамат

Ruslan Mazur

Концепт террариума для улиток

Valera Rybakoff

Суд в Лондоне перенёс слушания…

Andrey Krestovnikov

Концепт террариума для улиток

Make Luv

WhatsApp — История украинского…