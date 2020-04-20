Ранее Playkey предоставляла свои серверы владельцам слабых компьютеров для запуска игр в облаке, а теперь впервые предложила решение для бизнеса.

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Российский облачный игровой сервис Playkey вышел на b2b-рынок: вместе с польской цифровой компанией в сфере аналитики и «умных» решений Edge NPD они создали приложение TheStore для маркетинговых исследований взамен опросам и фокус-группам. Об этом vc.ru рассказал представитель Playkey.

TheStore позволяет создать виртуальный прототип магазина на основе потребительской статистики реальных розничных точек. В нём бизнес сможет изучать поведение покупателей и тестировать гипотезы.

Децентрализованная сеть серверов Playkey позволяет использовать виртуальный магазин на оборудовании слабой мощности и без установки дополнительных программ.

Партнерство с Edge NPD стало для нас первым опытом на b2b-рынке в череде продуктовых историй. Раньше мы не предполагали, что наши технологии можно использовать для помощи бизнесу. За первый месяц существования TheStore респонденты провели в приложении более 3400 часов. Алексей Лыков технический директор Playkey

Для использования предприниматели должны подключиться к серверам Playkey и получить ссылку на виртуальный магазин, а затем оплатить время по факту использования. Точные цены в компании не назвали. С помощью TheStore бизнес также сможет тренировать мерчендайзеров, говорят в компании.