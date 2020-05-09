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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: роботы-курьеры, база сельхозугодий и аналог TikTok

А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа и два объявления.

Figma — новый стандарт работы дизайнеров и с дизайнерами.

CiBo Technologies — американская база сельхоз угодий. Стартап объединяет данные о владельцах и ценах с погодой и урожайностью — получается полезный инструмент риелтора.

Мобильное приложение «Вибратор» умеет включать и выключать вибро смартфона. Зачем это может понадобиться в описании приложения не написано. В посте я написал, что разработчик — россиянин, на самом деле оказалось — белорус.

Evolve Technologies делает умные рамки металлодетекторов, в его светлом будущем и террористы в самолеты не прорвутся, и добропорядочные пассажиры не будут терять время на проверках.

Продолжается набор в бесплатный онлайн-акселератор United Investors! Стартапы, идите к нам!

13 мая United Investors проводит вебинар о том, что произойдет с российской недвижимостью и ценами на неё после карантина. Покупать? Продавать? Паниковать? Мы сами не знаем ответов, но пригласили людей, которые могут подсказать, куда смотреть.

На YouTube-канал я выложил в этот раз чужой ролик — но зато какой! Это питч Gitlab на демо-дне Y Combinator в далёком 2015 году. Последний раунд у стартапа был по оценке $2,5 млрд, а тогда бизнес только начинался, команда была на пути к первому миллиону выручки.

Классный образец хорошего питча, всем рекомендую. Сид, естественно, выступает на английском, но есть русские субтитры.

Самый популярный пост в Instagram — список качественных англоязычных СМИ о стартапах.

Интернет-бизнес и инвестиции @alexander_gornyi
Список англоязычных СМИ, которые пишут содержательно об IT и венчурных инвестициях, а не бездумно перепечатывают пресс-релизы.

Bloomberg
Business Insider
Deal Street Asia
Financial Times
TechCrunch
tech.eu
Tech In Asia
VentureBeat
Wall Street Journal

Никто не идеален, но эти лажают…
Список англоязычных СМИ, которые пишут содержательно об IT и венчурных инвестициях, а не бездумно перепечатывают пресс-релизы.

Bloomberg
Business Insider
Deal Street Asia
Financial Times
TechCrunch
tech.eu
Tech In Asia
VentureBeat
Wall Street Journal

Никто не идеален, но эти лажают гораздо реже других.

#ГорныйДня #бизнес #инвестиции #рекомендации

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Как обычно по субботам — обзор достижений старых #стартапдня . На майских я часто уходил на каникулы, так что проектов сегодня мало. WayUp, Oskelly — без новостей, IMAX program без новостей и это плохие новости.

Kwai

Китайский Instagram для видео с фокусом на невзыскательную аудиторию и развлекательные ролики. Он явно проиграл борьбу за лидерство TikTok, но продолжает расти. За 2019 год компания рапортует о 200 миллионах дневной аудитории (+25%) и $7 млрд (+150%) выручки (в три раза больше «Яндекса»!). Источники денег — донаты в стримах, реклама и микропокупки в играх. С такими результатами Kwai уже сам инвестирует в стартапы, совсем большим стал.

Phyn

Американский производитель устройства для мониторинг протечек, который продвигается через сантехников. Стартап набирает локальных партнеров, эксклюзивно отдаёт им местные заказы по установке мониторинга, а взамен получает идеальных промоутеров. Профессионал меняет трубу после протечки, осматривает разрушения вокруг, сокрушённо цокает языком и произносит что-то вроде «с Phyn бы таких проблем не было, конечно», — самая эффективная реклама из возможных.

За год компания привлекла очередной раунд инвестиций — $12 млн.

Crowdsmart

Американская площадка инвестиций в стартапы ранних стадий. Основная идея — спрашивать о каждом проекте экспертов, а потом запоминать, что они говорили. Предсказания оправдались — в следующий раз алгоритмы учитывают голос с повышенным коэффициентом. Не оправдались — увы.

Год назад, почти сразу после моего обзора, сама площадка привлекла $5,6 млн инвестиций.

Starship

Эстонско-американская компания делает роботов-курьеров, формой похожих на R2D2 на боку. Скорость — 6 километров в час, вместимость — пяток пицц, маршрут — по тротуарам. Роботы существуют, и кое-где реально доставляют посылки, но это пока не мейнстрим. В августе стартап привлек $40 млн инвестиций, пиар тогда хвастался 100 тысячами доставок за всю историю компании. Для сравнения Delivery Club примерно столько за день доставляет.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Инстаграм.

Alexander Gornyi
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Arthur Niazyan

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Starship на робота-курьера Яндекс похож.

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