Стартапы недели: роботы-курьеры, база сельхозугодий и аналог TikTok

Список англоязычных СМИ, которые пишут содержательно об IT и венчурных инвестициях, а не бездумно перепечатывают пресс-релизы.

⠀

Bloomberg

Business Insider

Deal Street Asia

Financial Times

TechCrunch

tech.eu

Tech In Asia

VentureBeat

Wall Street Journal

⠀

Никто не идеален, но эти лажают гораздо реже других.

⠀

#ГорныйДня #бизнес #инвестиции #рекомендации

Список англоязычных СМИ, которые пишут содержательно об IT и венчурных инвестициях, а не бездумно перепечатывают пресс-релизы.BloombergBusiness InsiderDeal Street AsiaFinancial TimesTechCrunchtech.euTech In AsiaVentureBeatWall Street JournalНикто не идеален, но эти лажают…