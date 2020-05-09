Стартапы недели: роботы-курьеры, база сельхозугодий и аналог TikTok

А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа и два объявления.

Figma — новый стандарт работы дизайнеров и с дизайнерами.

CiBo Technologies — американская база сельхоз угодий. Стартап объединяет данные о владельцах и ценах с погодой и урожайностью — получается полезный инструмент риелтора.

Мобильное приложение «Вибратор» умеет включать и выключать вибро смартфона. Зачем это может понадобиться в описании приложения не написано. В посте я написал, что разработчик — россиянин, на самом деле оказалось — белорус.

Evolve Technologies делает умные рамки металлодетекторов, в его светлом будущем и террористы в самолеты не прорвутся, и добропорядочные пассажиры не будут терять время на проверках.

Продолжается набор в бесплатный онлайн-акселератор United Investors! Стартапы, идите к нам!

13 мая United Investors проводит вебинар о том, что произойдет с российской недвижимостью и ценами на неё после карантина. Покупать? Продавать? Паниковать? Мы сами не знаем ответов, но пригласили людей, которые могут подсказать, куда смотреть.

На YouTube-канал я выложил в этот раз чужой ролик — но зато какой! Это питч Gitlab на демо-дне Y Combinator в далёком 2015 году. Последний раунд у стартапа был по оценке $2,5 млрд, а тогда бизнес только начинался, команда была на пути к первому миллиону выручки.

Классный образец хорошего питча, всем рекомендую. Сид, естественно, выступает на английском, но есть русские субтитры.

Самый популярный пост в Instagram — список качественных англоязычных СМИ о стартапах.

Интернет-бизнес и инвестиции @alexander_gornyi

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Bloomberg

Business Insider

Deal Street Asia

Financial Times

TechCrunch

tech.eu

Tech In Asia

VentureBeat

Wall Street Journal

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Никто не идеален, но эти лажают… Список англоязычных СМИ, которые пишут содержательно об IT и венчурных инвестициях, а не бездумно перепечатывают пресс-релизы.

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Bloomberg

Business Insider

Deal Street Asia

Financial Times

TechCrunch

tech.eu

Tech In Asia

VentureBeat

Wall Street Journal

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Никто не идеален, но эти лажают гораздо реже других.

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#ГорныйДня #бизнес #инвестиции #рекомендации Список англоязычных СМИ, которые пишут содержательно об IT и венчурных инвестициях, а не бездумно перепечатывают пресс-релизы.BloombergBusiness InsiderDeal Street AsiaFinancial TimesTechCrunchtech.euTech In AsiaVentureBeatWall Street JournalНикто не идеален, но эти лажают…

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Как обычно по субботам — обзор достижений старых #стартапдня . На майских я часто уходил на каникулы, так что проектов сегодня мало. WayUp, Oskelly — без новостей, IMAX program без новостей и это плохие новости.

Китайский Instagram для видео с фокусом на невзыскательную аудиторию и развлекательные ролики. Он явно проиграл борьбу за лидерство TikTok, но продолжает расти. За 2019 год компания рапортует о 200 миллионах дневной аудитории (+25%) и $7 млрд (+150%) выручки (в три раза больше «Яндекса»!). Источники денег — донаты в стримах, реклама и микропокупки в играх. С такими результатами Kwai уже сам инвестирует в стартапы, совсем большим стал.

Американский производитель устройства для мониторинг протечек, который продвигается через сантехников. Стартап набирает локальных партнеров, эксклюзивно отдаёт им местные заказы по установке мониторинга, а взамен получает идеальных промоутеров. Профессионал меняет трубу после протечки, осматривает разрушения вокруг, сокрушённо цокает языком и произносит что-то вроде «с Phyn бы таких проблем не было, конечно», — самая эффективная реклама из возможных.

За год компания привлекла очередной раунд инвестиций — $12 млн.

Американская площадка инвестиций в стартапы ранних стадий. Основная идея — спрашивать о каждом проекте экспертов, а потом запоминать, что они говорили. Предсказания оправдались — в следующий раз алгоритмы учитывают голос с повышенным коэффициентом. Не оправдались — увы.

Год назад, почти сразу после моего обзора, сама площадка привлекла $5,6 млн инвестиций.

Эстонско-американская компания делает роботов-курьеров, формой похожих на R2D2 на боку. Скорость — 6 километров в час, вместимость — пяток пицц, маршрут — по тротуарам. Роботы существуют, и кое-где реально доставляют посылки, но это пока не мейнстрим. В августе стартап привлек $40 млн инвестиций, пиар тогда хвастался 100 тысячами доставок за всю историю компании. Для сравнения Delivery Club примерно столько за день доставляет.