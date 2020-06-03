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Лиана Липанова
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Google заблокировала сервис Remove China Apps — он удалял китайские приложения со смартфона в обход правил Google Play Материал редакции

Приложение стало популярным в Индии на фоне споров об индийско-китайской границе.

  • Google заблокировала в Google Play сервис Remove China Apps, который позволял находить и удалять приложения китайских разработчиков, передаёт TechCrunch.
  • Компания удалила приложение из магазина за нарушение правил площадки. В частности, правила запрещают менять настройки устройств без ведома и согласия пользователя, а также поощрять или подталкивать к удалению других приложений.
  • Приложение разработала индийская компания OneTouch AppLabs. В Индии его скачали более 5 млн раз к концу мая. Remove China Apps завоевало популярность в стране из-за нарастающих антикитайских настроений на фоне споров на участке индийско-китайской границы в предгорьях Гималаев, утверждает издание.

#новость #google

Лиана Липанова
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