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Галина Мубаракшина
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Apple одобрила обновление приложения Hey после конфликта с компанией — почтовый сервис добавил бесплатную подписку Материал редакции

Apple обещала заблокировать Hey, поскольку после скачивания приложение «не работает» — подписку надо оформлять на стороннем сайте.

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App Store одобрила обновление почтового сервиса Hey, пишет The Verge.

В середине июня 2020 года старший вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер рассказал, что App Store заблокировала обновление Hey, поскольку сервис не работает после скачивания. Он также указал, что приложение не относится к корпоративным, для которых площадка делает исключение.

В ответ на заявления Шиллера сооснователь Basecamp (разработчик Hey) Дэвид Хейнемейер Ханссон привёл примеры двойных стандартов Apple — когда приложение не работало после установки, но его не удаляли из App Store.

После конфликта с Apple разработчик обновил приложение Hey — теперь пользователи смогут оформить бесплатную подписку, которая будет действовать в течение 14 дней. Также Hey предложила корпоративный сервис, в котором подписку оплачивает только компания.

Несмотря на то что теперь приложение после скачивания может работать, оплатить подписку на сервис можно по-прежнему только на сайте Hey. Ни внутри приложения, ни через App Store купить полный доступ невозможно, отмечает The Verge.

Для Фила Шиллера Hey оформила пожизненно бесплатный почтовый адрес amazing@hey.com. «Наш подарок для вас. Дайте знать [если решите воспользоваться]», — отметил гендиректор Basecamp Джейсон Фрид.

Одобрение, полученное накануне конференции для разработчиков WWDC, призвано снизить напряжение вокруг Apple, предполагает издание. Компания ожидает, что Hey выпустит новую версию, которая в большей степени отвечает её политике, пишет The Verge.

#новость #apple #hey

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