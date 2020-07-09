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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Sensor Tower: сервис коротких видео Quibi потерял 92% из числа подписчиков по окончании бесплатного периода Материал редакции

Quibi с $1,75 млрд инвестиций обещал революцию в мобильном видео, но не смог привлечь аудиторию, а рекламодатели начали пересматривать контракты.

2 комментария
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Только 8% пользователей стримингового сервиса для мобильных Quibi оформили платную подписку по окончании бесплатного трёхмесячного периода, пишет Forbes со ссылкой на исследование аналитического агентства Sensor Tower.

С момента запуска 6 апреля 2020 года приложение, по данным компании, скачали 4,5 млн раз. По оценкам Sensor Tower, за подписку на сервис согласились заплатить 72 тысячи пользователей. В первые дни после запуска бесплатную подписку оформили 910 тысяч человек, уточняет The Verge.

Показатель конверсии Quibi не такой низкий: у сервиса Disney+ он составил 11%, пишет издание также со ссылкой на Sensor Tower. Но в первые три дня после запуска на Disney+ уже подписались 10 млн человек. Срок бесплатной подписки был ограничен неделей.

Представитель Quibi сообщил Forbes, что данные аналитиков неверные и «абсолютно неточные». Он рассказал, что с момента запуска приложение скачали 5,63 млн раз, но не уточнил, сколько человек оформили платную подписку. Однако он отметил, что цифры отличаются «на порядок».

«Конверсия Quibi от тестовой подписки отличная, она выше стандартных показателей для мобильных приложений. Это касается и бесплатной подписки на 90 дней в апреле, и двухнедельной пробной подписки в мае и июне», — добавил он.

Создатели Quibi — «ветераны Голливуда» Джеффри Катценберг и Маргарет Уитмен. Они рассчитывали, что сервис будет востребован, например, в поездках или очередях, но старт Quibi пришёлся на время «карантина».

Инвесторы, среди которых Alibaba Group и крупные киностудии, вложили в сервис $1,75 млрд. В преддверии запуска Quibi также заключил сделки с крупными рекламодателями на $150 млн.

Quibi Denise Truscello/Getty Images

#новость #quibi

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Иван Евменов

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А что в сервисе показывают? Может за 90 дней уже все посмотрели?

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Андрей Чуль

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Интересно, что бы сказал Павел Черкашин основателям данного сервиса)

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