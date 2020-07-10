Delivery Club с партнёром начал доставлять в Москве товары из аптек — но лекарства пока не привозит
Материал редакции
Пока в нескольких округах.
Delivery Club запустил доставку нелекарственных товаров из аптек, заметили «Ведомости». Партнёром проекта стал агрегатор «Все аптеки», который также входит в Mail.ru Group и сотрудничает с 40 тысячами аптек по всей России.
Пользователи могут заказать витамины, БАДы, косметические средства и другие товары из сети «Доктор Столетов». Доставка есть пока в нескольких округах Москвы, но география и количество аптек расширится, рассказали в сервисе.
Стоимость доставки составит 149 рублей, уточнили vc.ru в Delivery Club. Пользователи смогут выбрать экспресс-доставку за 25-40 минут или доставку в течение четырех часов.
Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года. Тогда же о готовности доставлять безрецептурные препараты в партнёрстве с аптечными сетями заявили Delivery Club и «Яндекс.Такси».
Vitold Sedyshev
Наконец доросли до доставки лекарств. Всякую повседневщину давно можно было бы возить.
Олег Нечаев
Чем лучше iHerb?