Google добавила в Gmail для корпоративных клиентов видеозвонки и чаты
Материал редакции
Google обновила пакет приложений для бизнеса G Suite и добавила в корпоративную версию почтового приложения Gmail сервисы «Google Документы», Google Chat, Meet, Rooms, «Google Календарь», Google Sheets и Google Slides.
Сервисы Chat, Meet и Rooms появились в приложении в виде вкладок в нижней части интерфейса.
Теперь в Gmail можно будет открыть видеочат в одном окне и редактировать документ в соседнем.
Обновленное приложение пока доступно только части пользователей.
Компания добавила сервис видеоконференций Meet в почту в июне 2020 года. Эта интеграция должна была стать частью обновления G Suite, но из-за пандемии процесс пришлось ускорить, передаёт TechCrunch.