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Сервисы
Лиана Липанова
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Google добавила в Gmail для корпоративных клиентов видеозвонки и чаты Материал редакции

  • Google обновила пакет приложений для бизнеса G Suite и добавила в корпоративную версию почтового приложения Gmail сервисы «Google Документы», Google Chat, Meet, Rooms, «Google Календарь», Google Sheets и Google Slides.
  • Сервисы Chat, Meet и Rooms появились в приложении в виде вкладок в нижней части интерфейса.
  • Теперь в Gmail можно будет открыть видеочат в одном окне и редактировать документ в соседнем.
  • Обновленное приложение пока доступно только части пользователей.
  • Компания добавила сервис видеоконференций Meet в почту в июне 2020 года. Эта интеграция должна была стать частью обновления G Suite, но из-за пандемии процесс пришлось ускорить, передаёт TechCrunch.

#новость #google

Лиана Липанова
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