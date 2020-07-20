Долю в 29,5% «Лаборатория» купила в мае 2019 года.
- «Лаборатория Касперского» купила ещё 17,5% «Новых облачных технологий» (НОТ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
- Так компания увеличила свою долю до 47%.
- Часть своей доли продал основной акционер НОТ, бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков. У него осталось 30,55%.
- Сумма сделки не раскрывается.
- Благодаря сделке вырастет капитализация компании, утверждает гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров.
- НОТ разрабатывает пакет офисных программ «МойОфис», включая почтовый сервис и платформу для совместного редактирования документов.
- «Лаборатория Касперского» купила 29,5% «МойОфис» ещё в мае 2019 года.
- ПО «МойОфис» пользуются РЖД, Росгвардия, Росимущество и другие ведомства и госкомпании.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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lakoros
Этот импортозаменитель для физлиц так и не откроют? слишком секретный?
Иван Ивановlakoros
Нет необходимости.
Сергей Михельсонlakoros
Нет смысла. Если в компании можно ввести стандарт на использование инструмента и худо бедно с ним жить, то с физ лицами такое не прокатит - будет сильное отторжение на фоне уже работающих гугл документов и мс офиса, которые по функциональности улетели в другую галактику. Будет массовый возврат денег, провал и потеря репутации. Возможно когда разовьют функционал до удобоваримого и запретят использовать мс офис - настанет время неслыханной халявы с удушением конкурентов и честными тендерами. Прям какой-то СССР 2.0.
John Rickman
Круто, можно дальше лоббировать импортозамещение.
Миша Магадан
Ну госкомпании давно пора от Микрософта отключать.
Александр Иванов
Я после информационного голодания: