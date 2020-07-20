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Лиана Липанова
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«Лаборатория Касперского» увеличила долю в разработчике офисных программ «МойОфис» на 17,5% — до 47% Материал редакции

Долю в 29,5% «Лаборатория» купила в мае 2019 года.

  • «Лаборатория Касперского» купила ещё 17,5% «Новых облачных технологий» (НОТ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
  • Так компания увеличила свою долю до 47%.
  • Часть своей доли продал основной акционер НОТ, бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков. У него осталось 30,55%.
  • Сумма сделки не раскрывается.
  • Благодаря сделке вырастет капитализация компании, утверждает гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров.
  • НОТ разрабатывает пакет офисных программ «МойОфис», включая почтовый сервис и платформу для совместного редактирования документов.
  • «Лаборатория Касперского» купила 29,5% «МойОфис» ещё в мае 2019 года.
  • ПО «МойОфис» пользуются РЖД, Росгвардия, Росимущество и другие ведомства и госкомпании.
«Лаборатория Касперского» получила 30% в…
#новость #мойофис #лабораториякасперского
vc.ru

#новость #сделки

Лиана Липанова
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lakoros

2

Этот импортозаменитель для физлиц так и не откроют? слишком секретный?

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Иван Иванов

lakoros
0

Нет необходимости.

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Сергей Михельсон

lakoros
0

Нет смысла. Если в компании можно ввести стандарт на использование инструмента и худо бедно с ним жить, то с физ лицами такое не прокатит - будет сильное отторжение на фоне уже работающих гугл документов и мс офиса, которые по функциональности улетели в другую галактику. Будет массовый возврат денег, провал и потеря репутации. Возможно когда разовьют функционал до удобоваримого и запретят использовать мс  офис - настанет время неслыханной халявы с удушением конкурентов и честными тендерами. Прям какой-то СССР 2.0.  

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John Rickman

0

Круто, можно дальше лоббировать импортозамещение.

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Миша Магадан

0

Ну госкомпании давно пора от Микрософта отключать.

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Александр Иванов

–1

Я после информационного голодания:

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