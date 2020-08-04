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Лиана Липанова
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Booking.com вслед за Airbnb сократит 25% штата — около 4000 человек Материал редакции

Пандемия сильно ударила по турбизнесу, заявил глава компании Гленн Фогель.

  • Сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com сократит до 25% сотрудников по всему миру — это около 4000 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.
  • Об этом во время видеоконференции работникам сообщил гендиректор компании Гленн Фогель, передаёт издание.
  • По его словам, пандемия сильно ударила по турбизнесу, последние пять месяцев — это «крупнейший социально-экономический кризис в нашей жизни».
  • Всего в Booking.com работает около 17500 человек.
  • На фоне пандемии штат сокращают и другие сервисы бронирований: Airbnb уволила 25% штата — 1900 человек, TripAdvisor тоже сократил часть сотрудников, утверждает Bloomberg.

#новость #bookingcom

Лиана Липанова
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The Tullingire

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Нелегко им конечно сейчас, надеюсь все поправится в ближайшие месяца 3-4, иначе конец турбизнесу...

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