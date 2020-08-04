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Booking.com вслед за Airbnb сократит 25% штата — около 4000 человек Материал редакции
Пандемия сильно ударила по турбизнесу, заявил глава компании Гленн Фогель.
- Сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com сократит до 25% сотрудников по всему миру — это около 4000 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.
- Об этом во время видеоконференции работникам сообщил гендиректор компании Гленн Фогель, передаёт издание.
- По его словам, пандемия сильно ударила по турбизнесу, последние пять месяцев — это «крупнейший социально-экономический кризис в нашей жизни».
- Всего в Booking.com работает около 17500 человек.
- На фоне пандемии штат сокращают и другие сервисы бронирований: Airbnb уволила 25% штата — 1900 человек, TripAdvisor тоже сократил часть сотрудников, утверждает Bloomberg.
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