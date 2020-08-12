Проект разработали в Университете Торонто специально для поддержки жителей стран с интернет-цензурой. Сервис способен обойти блокировки в Китае, им пользуются 20 млн человек в месяц.

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После голосования за выборы президента в Белоруссии 9 августа начались серьёзные проблемы с интернетом, которые продолжались три дня: соцсети, мессенджеры, поисковики и другие сервисы, в том числе для бизнеса, не работали без прокси и VPN.

Самым популярным сервисом для обхода блокировки в Белоруссии оказался канадский Psiphon, которым до 8 августа в стране почти не пользовались. Psiphon разработали в Университете Торонто. По заявлению разработчиков, сервис способен обойти в том числе «великий китайский файрволл».

Кто создал Psiphon и как работает сервис

Сервис Psiphon в 2006 году запустила группа исследователей из Университета Торонто под руководством Майкла Халла, который продолжает развивать проект. Создатели сразу заявили, что сервис предназначен для обхода блокировки интернета в странах с цензурой, а основной аудиторией Psiphon стали пользователи из Ирана и Китая.

Psiphon активно пользуются в кризисные моменты, когда правительства стран начинают блокировать интернет, рассказал Халл в интервью DW 10 августа. По его словам, когда в 2017–2018 годы в Иране блокировали Telegram, у сервиса было до 10 млн пользователей ежедневно, в то время как в обычное время «без острых кризисов» Psiphon по всему миру пользуются свыше 20 млн человек в месяц.

Сегодня программой ежедневно пользуются от 5 млн до 6 млн человек в Ираке, Сирии, Турции, Судане, Уганде, Бразилии и Вьетнаме. Практически повсюду на Среднем Востоке и в Северной Африке есть форма фильтрации, будь то блокировка сайтов, платформ для общения, Skype либо другой голосовой связи.

Майкл Халл



разговоре с OneZero в декабре 2019 года

Сервис используют в том числе медиа, чьи сайты заблокированы в Китае, так как сервис способен обойти «великий китайский файрволл»: в 2018 году приложение порекомендовала BBC, а в 2019 году издание The Intercept выпустило новостное приложение на базе Psiphon.

Psiphon даёт пользователю доступ в интернет через прокси-сервер в другой стране и автоматически меняет сервер, если предыдущий больше недоступен. Сейчас компания использует 3500 серверов одновременно, рассказал Халл DW.

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У Psiphon сложная архитектура и «хитрый механизм», трафик сервиса не поймать через системы фильтрации DPI, которые, скорее всего, используют в Белоруссии, рассуждает директор Общества защиты интернета Михаил Климарев в разговоре с vc.ru. DPI позволяет фильтровать трафик и блокировать доступ пользователей к определённым сайтам и сервисам.

В отличие от анонимайзеров, как Tor, который использует большое количество запутанных узлов, Psiphon не гарантирует анонимность в интернете. Сервис шифрует трафик пользователя, но предупреждает, что не предотвращает сохранение истории браузера и использование cookies.

Psiphon — проект с открытым исходным кодом, он опубликован на GitHub.

Почему Psiphon оказался популярным в Белоруссии

За несколько дней Белоруссия стала лидером по использованию Psiphon: до 8 августа сервис видел ноль подключений из страны, но 9 августа число соединений выросло до 740 тысяч, а 11 августа достигло 10,67 млн, свидетельствуют собственные данные компании. Это больше, чем в Иране и Саудовской Аравии.

На 12 августа Psiphon — самое популярное бесплатное приложение для iOS в Белоруссии по данным аналитической платформы App Annie. Среди Android-приложений Psiphon — второй и уступает только VPN-сервису TunnelBear. 9 августа пользователи в Минске жаловались на проблемы с доступностью TunnelBear: накануне сервис предложил жителям Белоруссии 10 ГБ бесплатного трафика на месяц.

5 августа приложение Psiphon для iPhone не входило и в тысячу самых скачиваемых приложений в стране

App Annie

Psiphon оказался одним из немногих сервисов для обхода блокировки, которые реально давали возможность пользоваться интернетом, объяснил Климарев. Среди других он назвал Lantern и Tachyon.

Доступностью и простотой в использовании объясняет популярность Psiphon представительница белорусской правозащитной организации Human Constanta Яна Гончарова.

Все основные популярные протоколы, которыми пользуются VPN-сервисы, отрезали, и они были бесполезны. У меня стояло два VPN-сервиса, и они за всё время шатдауна так и не поднялись. Psiphon отлично работал, правда, на второй день у многих перестал работать и он.

Ещё один немаловажный фактор — Psiphon мультиплатформенный: он есть для Windows, для Android и для iOS, нет только для macOS. Хороших, работающих решений под iPhone гораздо меньше, чем под Android. Яна Гончарова представительница Human Constanta



Возможные проблемы с финансированием

Приложения Psiphon условно-бесплатные: в них есть реклама и ограничение скорости в 2 Мб/сек. Снять ограничения и отключить рекламу можно за подписку или абонемент.

Подписка стоит 699 российских рублей. Также есть вариант за 319 рублей в месяц.

Абонемент на неделю стоит 219 рублей, на месяц — 699 рублей, на год — 5299 рублей.



«У нас немного странная модель с точки зрения бизнеса. Мы ждём, что люди придут к нам не для того, чтобы выложить на стол свои деньги, а в случае, когда у них проблемы», — рассказал Халл DW.

Главный источник финансирования проекта — американский Фонд открытых технологий (OTF). Это некоммерческая организация, которая поддерживает проекты и технологии развития свободного интернета. Фонд также поддерживает сеть Tor и мессенджер Signal. OTF контролируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM).

Psiphon получает от OTF около $2 млн ежегодно. Это делает его самым дорогим проектом фонда в сфере проектов для шифрования, отмечает Politico. В середине июля 2020 года издание сообщило, что дальнейшее финансирование Psiphon под угрозой остановки из-за конфликта OTF и USAGM.

В июне гендиректор фонда Либби Лю узнала, что новый глава агентства Майкл Пэк планирует перенаправить финансирование OTF на развитие инструментов для обхода блокировок с закрытым кодом. OTF же всегда старался поддерживать проекты с открытым исходным кодом. Сразу после этого Пэк уволил Лю с поста гендиректора фонда.

Если финансирование Psiphon будет приостановлено, фонд обязан предупредить команду об этом заранее за 45 дней. Пока решения по этому вопросу нет, сообщил Polititco представитель USAGM 17 июля.

Майкл Халл сказал DW, что не видит угрозы закрытия сервиса. По словам основателя Psiphon, финансовые показатели компании «в полном порядке», но заказать сейчас дополнительные 500 серверов он бы не смог.