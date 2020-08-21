Чтобы зарегистрироваться, нужно будет прислать фотографию за рулем Tesla.

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Канадский предприниматель в сфере электронной коммерции и фанат Tesla Аджитпол Гривол (Ajitpal Grewal) решил создать приложение для знакомств для владельцев электромобилей компании, передаёт Business Insider.

Tesla Dating ещё находится в работе, но Гривол уже запустил сайт, на котором пользователи могут зарегистрироваться для раннего доступа к «эксклюзивному сообществу». За три для в лист ожидания записались больше 160 человек.

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Приложение будет работать по принципу Tinder или Bumble, но оно будет предназначено только для последователей Tesla. Для регистрации необходимо будет подтвердить, что пользователь владеет электромобилем компании — прислать фотографию внутри машины.

В профилях можно будет указывать модель и конфигурацию своего электрокара.

Гривол решил создать Tesla Dating, когда понял, что владельцы таких электромобилей хотят говорить только о своей любви к Tesla.

«Это стало большой частью их личности, и они разделяют много одних и тех же ценностей: желание уменьшить негативное влияние на природу, поддержку Илона Маска и любовь к высоким технологиям. Внезапно меня осенило, что эти люди идеально подошли бы друг другу», — сказал Гривол.