vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Лиана Липанова
550

«Автомобиль многое говорит о человеке»: фанат Tesla анонсировал приложение для знакомств между владельцами электрокаров Материал редакции

Чтобы зарегистрироваться, нужно будет прислать фотографию за рулем Tesla.

10 комментариев
В закладки

Канадский предприниматель в сфере электронной коммерции и фанат Tesla Аджитпол Гривол (Ajitpal Grewal) решил создать приложение для знакомств для владельцев электромобилей компании, передаёт Business Insider.

Tesla Dating ещё находится в работе, но Гривол уже запустил сайт, на котором пользователи могут зарегистрироваться для раннего доступа к «эксклюзивному сообществу». За три для в лист ожидания записались больше 160 человек.

Объявление на vc.ru
Аутсорс колл-центр от 6₽ за звонок
Горячая линия, обзвон и продажи. Опыт 5 лет. Консультация бесплатная. CRM. 24/7
Узнать

Приложение будет работать по принципу Tinder или Bumble, но оно будет предназначено только для последователей Tesla. Для регистрации необходимо будет подтвердить, что пользователь владеет электромобилем компании — прислать фотографию внутри машины.

В профилях можно будет указывать модель и конфигурацию своего электрокара.

Гривол решил создать Tesla Dating, когда понял, что владельцы таких электромобилей хотят говорить только о своей любви к Tesla.

«Это стало большой частью их личности, и они разделяют много одних и тех же ценностей: желание уменьшить негативное влияние на природу, поддержку Илона Маска и любовь к высоким технологиям. Внезапно меня осенило, что эти люди идеально подошли бы друг другу», — сказал Гривол.

«Я думаю, что ваш автомобиль многое говорит о вас как о человеке», — добавил он.

#новость #tesla

Лиана Липанова
+25 765
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 10, "likes": 7, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 151979, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 Aug 2020 16:38:36 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как мы доверили маркетинг подписчикам и получили 585 тысяч креативных идей: кейс онлайн-симулятора во «ВКонтакте»
«Студия Чижова» делится кейсом, в котором с помощью геймификации привлекла аудиторию в офлайн, получила креативный…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergei Toropov

8

На заре "ВК" мне запомнилась там непубличная группа "Любители переворачивать подушку, чтобы спать на ее холодной стороне" или как-то так, вроде бы тоже с претензией на элитарность :)

Ответить

Данила Верещаков

Sergei
0

Любил в детстве так делать. А потом...вырос

Ответить

Stepan Pravdin

Данила
2

А потом изобрели вечно холодную подушку

Ответить

Данила Верещаков

Stepan
0

В использовании вечно холодной подушки нет элитарности

Ответить

Artem Petrenkov

Данила
0

The child is grown, the dream is gone :)

Ответить

Артем Бирюков

5

Хорошо, что для владельцов BMW уже придумали Grindr)))))

Ответить

Maxim Petrukhin

Артем
0

Не, для них же Hornet. Grindr для владельцев тонированных "приор". 

Ответить

Василий

1

"За три для в лист ожидания записались больше 160 человек" -  проект обречен на успех 

Ответить

Andrew Stepanov

0

Нет автомобиля- не человек)

Ответить

Maksim Momonov

0

А неплохая зарплата у тренера футбола ФК "Специфик" в Сингапуре....

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Интервью Дмитрия Фадина, директора по стратегическому развитию и инновациям ИНВИТРО
Цифровая медицина — сфера, охватывающая аппаратные и программные решения и услуги, помогающие вести постоянный монитори…
0
KFC
Подписан
Отписаться
Как выбрать профессию: советы экспертов фонда «Открывая горизонты» и KFC
Новый учебный год начнется совсем скоро, а это значит, что у учеников старших классов осталось мало времени, чтобы реши…
1
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #14: изучение Tesla UI Kit и дизайн-систем от Apple, Uber и Microsoft, а также полезные ресурсы по теме
В систематическом дайджесте от Redmadrobot Design Lab.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лучезарный Смех
за день
«Альфа-банк» с 1 сентября введёт комиссию за обслуживание счетов в евро
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Vladislav…

Стартап Glide создаёт мобильные…

Maksim Momonov

«Автомобиль многое говорит о…

Maxim Petrukhin

«Автомобиль многое говорит о…

Александр Комаров

Стартап Glide создаёт мобильные…

Евгений Разманов

Facebook окончательно перейдёт…

Artem Petrenkov

«Автомобиль многое говорит о…

Кирилл Клейменов

Директор по продукту Spotify…

Андрей Кириллов

Counterpoint Research: доля…

Michael Smith

Epic Games анонсировала…

Andrew Stepanov

«Автомобиль многое говорит о…

Егор Рублев

«Ашан» получил €200 млн от…

Михаил Фролов

Стартап Glide создаёт мобильные…

Anna Petrova

DC зарегистрировали новый…

Гала Перидоловна

«Люди устали от трендов…

Данила Верещаков

«Автомобиль многое говорит о…

Артем Бирюков

«Автомобиль многое говорит о…