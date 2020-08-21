«Автомобиль многое говорит о человеке»: фанат Tesla анонсировал приложение для знакомств между владельцами электрокаров Материал редакции
Чтобы зарегистрироваться, нужно будет прислать фотографию за рулем Tesla.
Канадский предприниматель в сфере электронной коммерции и фанат Tesla Аджитпол Гривол (Ajitpal Grewal) решил создать приложение для знакомств для владельцев электромобилей компании, передаёт Business Insider.
Tesla Dating ещё находится в работе, но Гривол уже запустил сайт, на котором пользователи могут зарегистрироваться для раннего доступа к «эксклюзивному сообществу». За три для в лист ожидания записались больше 160 человек.
Приложение будет работать по принципу Tinder или Bumble, но оно будет предназначено только для последователей Tesla. Для регистрации необходимо будет подтвердить, что пользователь владеет электромобилем компании — прислать фотографию внутри машины.
В профилях можно будет указывать модель и конфигурацию своего электрокара.
Гривол решил создать Tesla Dating, когда понял, что владельцы таких электромобилей хотят говорить только о своей любви к Tesla.
«Это стало большой частью их личности, и они разделяют много одних и тех же ценностей: желание уменьшить негативное влияние на природу, поддержку Илона Маска и любовь к высоким технологиям. Внезапно меня осенило, что эти люди идеально подошли бы друг другу», — сказал Гривол.
«Я думаю, что ваш автомобиль многое говорит о вас как о человеке», — добавил он.
На заре "ВК" мне запомнилась там непубличная группа "Любители переворачивать подушку, чтобы спать на ее холодной стороне" или как-то так, вроде бы тоже с претензией на элитарность :)
Любил в детстве так делать. А потом...вырос
А потом изобрели вечно холодную подушку
Хорошо, что для владельцов BMW уже придумали Grindr)))))
"За три для в лист ожидания записались больше 160 человек" - проект обречен на успех
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