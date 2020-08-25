Пользователи могут загрузить файлы или записать беседу в редакторе.

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Microsoft добавила в Word функцию расшифровки аудиозаписей Transcribe. Пользователи могут записывать разговоры в приложении или загружать в него свои аудио- или видеозаписи в формате mp3, wav, m4a или mp4.

Сервис расшифровывает запись прямо во время беседы либо показывает расшифровку загруженного файла. Готовый текст можно редактировать и добавлять в основной документ. Если в беседе два участника, Transcribe отмечает это.

Загрузка и расшифровка аудиозаписи в MS Word

Пользователь может перемещаться по расшифрованному тексту и переходить от его отдельных фрагментов к фрагментам аудиозаписи, прослушивая их на разной скорости, отмечает TechCrunch.

Функция доступна в веб-версии для пользователей Microsoft 365 и пока только на английском языке. Другие языки компания обещает добавить позже.

В работе с аудиозаписями есть ограничения: файл должен весить не больше 200 МБ, а продолжительность расшифровки не превышает 5 часов в месяц. Купить дополнительные время или объём пока нельзя. Мобильную версию компания обещает представить к концу 2020 года.