vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Галина Мубаракшина
485

Microsoft добавила в Word расшифровку аудиозаписей — пока только на английском языке Материал редакции

Пользователи могут загрузить файлы или записать беседу в редакторе.

1 комментарий
В закладки

Microsoft добавила в Word функцию расшифровки аудиозаписей Transcribe. Пользователи могут записывать разговоры в приложении или загружать в него свои аудио- или видеозаписи в формате mp3, wav, m4a или mp4.

Сервис расшифровывает запись прямо во время беседы либо показывает расшифровку загруженного файла. Готовый текст можно редактировать и добавлять в основной документ. Если в беседе два участника, Transcribe отмечает это.

Загрузка и расшифровка аудиозаписи в MS Word

Пользователь может перемещаться по расшифрованному тексту и переходить от его отдельных фрагментов к фрагментам аудиозаписи, прослушивая их на разной скорости, отмечает TechCrunch.

Функция доступна в веб-версии для пользователей Microsoft 365 и пока только на английском языке. Другие языки компания обещает добавить позже.

В работе с аудиозаписями есть ограничения: файл должен весить не больше 200 МБ, а продолжительность расшифровки не превышает 5 часов в месяц. Купить дополнительные время или объём пока нельзя. Мобильную версию компания обещает представить к концу 2020 года.

C июня 2017 года в Microsoft 365 есть функция Dictate для диктовки записей в Word, Outlook, PowerPoint или OneNote. Она позволяет не только наговаривать текст, но и выделять фрагменты тектса и выполнять другие задачи, указывает TechCrunch. За всё время сервисом воспользовались «миллионы людей», утверждают в компании.

#новость #microsoft

Галина Мубаракшина
+14 575
1
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 152949, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 Aug 2020 19:07:53 +0300", "is_special": false }
Авторизация через SMS — дорого
Через входящий звонок дешевле. Крупные компании уже внедряют Call Password
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Mikhail Belousov

1

Ну, наконец-то!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Lamoda
Подписан
Отписаться
«Красивая одежда делает меня продуктивнее». Сергей Бабаев, DTF и Kometa.games, — о стиле и жизненных ценностях
Весь внешний облик Сергея Бабаева ассоциируется со словом «стиль»: аккуратная модная стрижка, интересная оправа очков,…
0
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Что такое SNP 500, и что о нем нужно знать начинающему инвестору
Легенда фондового рынка, инвестор Уоррен Баффет, как-то сказал, что дешевый индексный фонд S&P 500 – это лучшая инвести…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
5+1: наиболее значимые технологические тренды по версии Gartner
Эксперты аналитической компании Gartner проанализировали более 1700 новых технологий и представили «Цикл хайпа развиваю…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Олег Волков
за день
Уроды. Несколько лет назад появились первые экраны на такси на крышах или под задним стеклом, обычно тестовые 3-5 строк. Сейчас осознал, что давно их уже не видел. ОЧЕНЬ раздражает особенно в темное время суток, так…
«Яндекс.Такси» вышел на рынок наружной рекламы: сервис начал устанавливать цифровые экраны на крышах автомобилей
Viktor Mann
за неделю
Уговорил, остаюсь в России.
Что в США хуже, чем в России

Комментарии

Николай Черных

Bloomberg: Тим Кук получит от…

Розарио Агро

ФАС начала дело против…

Art Kha

Гранж, fashion-киборги и…

Zhukov Sergey

«Тинькофф Бизнес» начал…

Art Kha

ФАС начала дело против…

sando

ФАС начала дело против…

Артём А.

Как построить бизнес в…

Maxim Sergeevich

Как и зачем меняются логотипы…

Hi - реклама в…

Как TikTok из детской…

Олег Гончаров

Назад в будущее: почему HR…

Сергей Артёменко

Как построить бизнес в…

Yaroslav Lyzlov

Bloomberg: Тим Кук получит от…

Dark matter developr

ФАС начала дело против…

Александр Кучеряев

Bloomberg: Тим Кук получит от…

Платон Щукин

Фонд «Сколково» и «дочка…

Дмитрий Качур

На Ozon пропали 75% товара на…

Антон Геер

Шпаргалка для маркетологов…

Николай Петров

Что в США хуже, чем в России

Andrew Simon

Фонд «Сколково» и «дочка…

From Siberia to…

Опечатали офис, хотели…