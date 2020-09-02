vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Индия заблокировала PUBG Mobile, Baidu и ещё более сотни китайских приложений из-за угрозы нацбезопасности Материал редакции
В июне власти страны запретили работу TikTok, WeChat и Weibo.
- Индия заблокировала на территории страны 118 приложений, сообщили в правительстве. Власти считают, что эти сервисы несут угрозу нацбезопасности.
- Среди заблокированных приложений — PUBG Mobile, VPN for TikTok, Baidu и другие. Аудитория PUBG Mobile в Индии составляет 40 млн человек в месяц, отмечает TechCrunch.
- В июне 2020 года местные власти запретили работу TikTok, WeChat, Weibo — всего 59 китайских приложений. Тогда они также объяснили, что сервисы «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии». Индия — один из крупнейших рынков TikTok.
- Власти приняли такое решение на фоне геополитических разногласий Индии и Китая: в начале июня на спорной границе стран погибли 20 индийских военных в массовой драке с китайскими войсками.
- Китайская Alibaba приостановила инвестиции в индийские компании как минимум на полгода, говорили источники Reuters в августе. С 2015 года группа инвестировала более $2 млрд в местные стартапы, отмечало агентство.
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 155165, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 17:44:27 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
"Слияние документов" в MS Word
5 сил Майкла Портера и PEST-анализ трендов рынка телекоммуникаций
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
В минский офис PandaDoc пришли…
В протез руки встроили SMART часы
В минский офис PandaDoc пришли…
Инвесткопилка Тинькофф не…
В минский офис PandaDoc пришли…
В минский офис PandaDoc пришли…
Zetta отменила запуск серийного…
Индия заблокировала PUBG…
Непрозрачная тарификация…
Samsung представила смартфоны…
Ниша на сотни миллиардов…
В минский офис PandaDoc пришли…
В минский офис PandaDoc пришли…
«Альфа-банк» следом за…
«Обхитрили алгоритмы Amazon…
В минский офис PandaDoc пришли…
Ниша на сотни миллиардов…
Макс Рэнд
Илон, запускай спутники!
lastChristams specialМакс
Эти спутники будут работать как обычный wi-fi? Если да, то какая будет защита от взлома(если хакер захотел подменить сайты например? Они же в одной сети в теории будут находиться)
Макс РэндlastChristams
Нужны приемники, как пишет Вики
lastChristams specialМакс
А если поставку этих терминалов запретят....в ту же Индию ......? Это что же будет
Макс РэндlastChristams
ну, будут давать взятки таможне, либо свои самоделки приемники делать
Николай Шелопугин
Блэт, пофиксите уже чтоб уведомления по 2 раза не приходили 🙄
Холден Колфилд
Научатся стрелять в пабге и захватят Индию
Нурлан ТюлюбаевХолден
😂