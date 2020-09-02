vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Татьяна Боброва
908

Индия заблокировала PUBG Mobile, Baidu и ещё более сотни китайских приложений из-за угрозы нацбезопасности Материал редакции

В июне власти страны запретили работу TikTok, WeChat и Weibo.

  • Индия заблокировала на территории страны 118 приложений, сообщили в правительстве. Власти считают, что эти сервисы несут угрозу нацбезопасности.
  • Среди заблокированных приложений — PUBG Mobile, VPN for TikTok, Baidu и другие. Аудитория PUBG Mobile в Индии составляет 40 млн человек в месяц, отмечает TechCrunch.
  • В июне 2020 года местные власти запретили работу TikTok, WeChat, Weibo — всего 59 китайских приложений. Тогда они также объяснили, что сервисы «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии». Индия — один из крупнейших рынков TikTok.
  • Власти приняли такое решение на фоне геополитических разногласий Индии и Китая: в начале июня на спорной границе стран погибли 20 индийских военных в массовой драке с китайскими войсками.
  • Китайская Alibaba приостановила инвестиции в индийские компании как минимум на полгода, говорили источники Reuters в августе. С 2015 года группа инвестировала более $2 млрд в местные стартапы, отмечало агентство.

#новость #индия

Татьяна Боброва
+44 580
2
3
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 155165, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 17:44:27 +0300", "is_special": false }
Юридическая упаковка
«Понятийка», NDA, SHA, работники, IP, устав, соцсети, чеклист и еще 6 документов
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Макс Рэнд

5

Илон, запускай спутники!

Ответить

lastChristams special

Макс
0

Эти спутники будут работать как обычный wi-fi? Если да, то какая будет защита от взлома(если хакер захотел подменить сайты например? Они же в одной сети в теории будут находиться)

Ответить

Макс Рэнд

lastChristams
0

Нужны приемники, как пишет Вики

Ответить

lastChristams special

Макс
0

А если поставку этих терминалов запретят....в ту же Индию ......? Это что же будет

Ответить

Макс Рэнд

lastChristams
1

ну, будут давать взятки таможне, либо свои самоделки приемники делать

Ответить

Николай Шелопугин

5

Блэт, пофиксите уже чтоб уведомления по 2 раза не приходили 🙄

Ответить

Холден Колфилд

0

Научатся стрелять в пабге и захватят Индию

Ответить

Нурлан Тюлюбаев

Холден
0

😂

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
"Слияние документов" в MS Word
Каждый день в своей работе мы сталкивается с трудоёмкой работой (обычно мы называем это «рутиной»), а временные ресурсы…
0
Bercut
Подписан
Отписаться
5 сил Майкла Портера и PEST-анализ трендов рынка телекоммуникаций
Разберем некоторые из них, применяя модели PEST-анализа и теории Майкла Портера о факторах оценки потенциальных рисков.
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Новые фонды Тинькофф: выбираем один из трех
Тинькофф запустил три новых фонда, сегодня хочу разобраться с одним из них. TMOS отслеживает индекс Московской биржи.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
Силовики пришли за обещанной помощью!
В минский офис PandaDoc пришли с проверкой: ранее сооснователь стартапа предлагал помощь силовикам, которые хотят уйти
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

Sasha Valendo

В минский офис PandaDoc пришли…

Артем Бирюков

В протез руки встроили SMART часы

Sasha Valendo

В минский офис PandaDoc пришли…

Тинькофф

Инвесткопилка Тинькофф не…

Михаил Качалов

В минский офис PandaDoc пришли…

Артём Владимирович

У меня угнали домен с…

Sergei Timofeyev

В минский офис PandaDoc пришли…

Sergei Timofeyev

Zetta отменила запуск серийного…

Макс Рэнд

Индия заблокировала PUBG…

Я не скажу свое…

Непрозрачная тарификация…

Никита Алфимов

Samsung представила смартфоны…

Никита Алфимов

Ниша на сотни миллиардов…

Pavel Che

В минский офис PandaDoc пришли…

Dennis Gerasimov

В минский офис PandaDoc пришли…

Виктор Ляшенко

«Альфа-банк» следом за…

Michael Shultz

В минский офис PandaDoc пришли…

Никита Алфимов

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Bulat Ziganshin

В минский офис PandaDoc пришли…

Степан Марципан

Ниша на сотни миллиардов…

Sergei Timofeyev

В минский офис PandaDoc пришли…