Apple позволит разработчикам привлекать пользователей с помощью промокодов в iOS 14 Материал редакции
Компания хочет сделать управление подписками для компаний более гибким на фоне разногласий с Epic Games из-за App Store.
Apple сообщила, что до конца 2020 года добавит в iOS 14 и iPadOS 14 «коды предложений». Это уникальные буквенно-цифровые коды, которые позволят пользователям получить скидку или бесплатную подписку на приложение.
Разработчики смогут распространять промокоды на офлайн-мероприятиях или в цифровом виде. В Apple рассчитывают, что они помогут компаниям привлечь и удержать пользователей.
Функция появится на фоне судебного спора Apple с Epic Games, пишет The Verge. Конфликт начался после того, как Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple удалила игру из магазина, а Epic подала в суд.
The Verge отмечает, что предложенная Apple функция принципиально не меняет отношения разработчиков с App Store. Однако в отличие от обычных пробных периодов промокоды позволят им получить больше контроля и гибкости над тем, как они привлекают подписчиков.
Как привлечение и удержание пользователей связано с конфликтом с Epic? Вообще не вижу связи.
Ну не может человек растянуть новость, а начальство требует. А тут хайповые ключи ещё не остывшие.
Аналогия прямая.
Раньше Apple очень часто запрещали публикацию приложений со встроенным механизмом промо кодов.
Аргументация: разработчики продают промо коды на сторонних платформах, пользователи таким образом могут получить ценности внутри приложения в обход оплаты через Appstore. (Таким конечно в реальности мало кто занимается)
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