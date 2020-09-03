Компания хочет сделать управление подписками для компаний более гибким на фоне разногласий с Epic Games из-за App Store.

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Apple сообщила, что до конца 2020 года добавит в iOS 14 и iPadOS 14 «коды предложений». Это уникальные буквенно-цифровые коды, которые позволят пользователям получить скидку или бесплатную подписку на приложение.

Разработчики смогут распространять промокоды на офлайн-мероприятиях или в цифровом виде. В Apple рассчитывают, что они помогут компаниям привлечь и удержать пользователей.

Функция появится на фоне судебного спора Apple с Epic Games, пишет The Verge. Конфликт начался после того, как Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple удалила игру из магазина, а Epic подала в суд.