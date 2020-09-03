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Татьяна Боброва
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Apple позволит разработчикам привлекать пользователей с помощью промокодов в iOS 14 Материал редакции

Компания хочет сделать управление подписками для компаний более гибким на фоне разногласий с Epic Games из-за App Store.

5 комментариев
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Apple сообщила, что до конца 2020 года добавит в iOS 14 и iPadOS 14 «коды предложений». Это уникальные буквенно-цифровые коды, которые позволят пользователям получить скидку или бесплатную подписку на приложение.

Разработчики смогут распространять промокоды на офлайн-мероприятиях или в цифровом виде. В Apple рассчитывают, что они помогут компаниям привлечь и удержать пользователей.

Функция появится на фоне судебного спора Apple с Epic Games, пишет The Verge. Конфликт начался после того, как Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple удалила игру из магазина, а Epic подала в суд.

The Verge отмечает, что предложенная Apple функция принципиально не меняет отношения разработчиков с App Store. Однако в отличие от обычных пробных периодов промокоды позволят им получить больше контроля и гибкости над тем, как они привлекают подписчиков.

#новость #apple

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Alexey Prokopev

6

Как привлечение и удержание пользователей связано с конфликтом с Epic? Вообще не вижу связи.

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Иван Лобанов

Alexey
5

Ну не может человек растянуть новость, а начальство требует. А тут хайповые ключи ещё не остывшие.

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Станислав Антохи

Alexey
1

Аналогия прямая. 
Раньше Apple очень часто запрещали публикацию приложений со встроенным механизмом промо кодов.

Аргументация: разработчики продают промо коды на сторонних платформах, пользователи таким образом могут получить ценности внутри приложения в обход оплаты через Appstore. (Таким конечно в реальности мало кто занимается)

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Mykola Petiukh

Alexey
0

Ну там же четко написано — «на фоне»

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