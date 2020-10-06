Nvidia показала нейросеть для «исправления» лица человека в видеозвонке Материал редакции
Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia.
Nvidia представила платформу Nvidia Maxine для разработки сервисов видеосвязи на базе искусственного интеллекта и с GPU-ускорением для улучшения потокового видео. Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia и повышать качество звонков, говорят в компании.
Компания утверждает, что платформа поможет исправить некоторые из наиболее распространённых проблем при видеозвонках. В частности, Nvidia Maxine позволяет снизить требования к пропускной способности «до одной десятой от требований стандарта сжатия потокового видео H.264» — инструмент передаёт только «ключевые точки лица», а ИИ восстанавливает изображение в видео на другой стороне. Снижение требований позволит снизить расходы провайдеров на инфраструктуру, отметили в компании.
Кроме того, с помощью ИИ платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда были обращены в камеру, повысить разрешение видео и подавить фоновый шум. Также платформа может в реальном времени показывать субтитры и перевод речи.
Разработчики также смогут добавлять в свои сервисы функции, позволяющие пользователям заменить себя на анимированных аватаров — они будут в реальном времени повторять голос и тон участников видеозвонка.
Автоматическое кадрирование позволит показывать говорящего, даже если он отходит от экрана. Кроме того, используя диалогового ИИ на базе NVIDIA Jarvis SDK, разработчики смогут интегрировать виртуальных помощников с распознаванием и генерацией речи. Виртуальные ассистенты могут делать заметки, различные действия и отвечать на вопросы человеческим голосом.
Как отмечает издание, некоторые из этих функций есть и у других компаний. Сжатие видео и субтитры в реальном времени достаточно распространены, а Microsoft и Apple добавили выравнивание взгляда в Surface Pro X и FaceTime, пишет The Verge. Nvidia уже объявила о партнёрстве с первым клиентом — коммуникационной компанией Avaya.
Pied Piper
Ждём когда нвидия сольёт сама себя, а Хуанг станет преподавателем в Рязанском техническом училище?
Жду опцию полной замены меня на ненужных конф-коллах, чтобы только если по имени обращаются пинг приходил :)
Так зацикли видео просто и все.
Зацикленное видео не так реалистично, плюс есть возможность пропустить прямое обращение :)
Вангую следующая нейросеть будет подрисовывать недостающие кадры в очках при обрыве соединения с коптером
платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда смотрели прямо в камеру
Думаю, МИД "Глаза-то не отводи!" должен закупить такую систему.
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