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Лиана Липанова
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Nvidia показала нейросеть для «исправления» лица человека в видеозвонке Материал редакции

Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia.

10 комментариев
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Nvidia представила платформу Nvidia Maxine для разработки сервисов видеосвязи на базе искусственного интеллекта и с GPU-ускорением для улучшения потокового видео. Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia и повышать качество звонков, говорят в компании.

Компания утверждает, что платформа поможет исправить некоторые из наиболее распространённых проблем при видеозвонках. В частности, Nvidia Maxine позволяет снизить требования к пропускной способности «до одной десятой от требований стандарта сжатия потокового видео H.264» — инструмент передаёт только «ключевые точки лица», а ИИ восстанавливает изображение в видео на другой стороне. Снижение требований позволит снизить расходы провайдеров на инфраструктуру, отметили в компании.

Кроме того, с помощью ИИ платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда были обращены в камеру, повысить разрешение видео и подавить фоновый шум. Также платформа может в реальном времени показывать субтитры и перевод речи.

Разработчики также смогут добавлять в свои сервисы функции, позволяющие пользователям заменить себя на анимированных аватаров — они будут в реальном времени повторять голос и тон участников видеозвонка.

Автоматическое кадрирование позволит показывать говорящего, даже если он отходит от экрана. Кроме того, используя диалогового ИИ на базе NVIDIA Jarvis SDK, разработчики смогут интегрировать виртуальных помощников с распознаванием и генерацией речи. Виртуальные ассистенты могут делать заметки, различные действия и отвечать на вопросы человеческим голосом.

Как отмечает издание, некоторые из этих функций есть и у других компаний. Сжатие видео и субтитры в реальном времени достаточно распространены, а Microsoft и Apple добавили выравнивание взгляда в Surface Pro X и FaceTime, пишет The Verge. Nvidia уже объявила о партнёрстве с первым клиентом — коммуникационной компанией Avaya.

#новость #nvidia

Лиана Липанова
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10 комментариев
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Кирилл Качалов

10

Pied Piper

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Андрей Суслов

Кирилл
1

Ждём когда нвидия сольёт сама себя, а Хуанг станет преподавателем в Рязанском техническом училище?

Ответить

Sergei Soloviev

2

Жду опцию полной замены меня на ненужных конф-коллах, чтобы только если по имени обращаются пинг приходил :) 

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Пластиковое Окно

Sergei
0

Так зацикли видео просто и все.

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Sergei Soloviev

Пластиковое
0

Зацикленное видео не так реалистично, плюс есть возможность пропустить прямое обращение :) 

Ответить

Alexandr Sedykh

1

Вангую следующая нейросеть будет подрисовывать недостающие кадры в очках при обрыве соединения с коптером

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Вася Пражкин

0

 платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда смотрели прямо в камеру

Думаю, МИД "Глаза-то не отводи!" должен закупить такую систему.

https://www.youtube.com/watch?v=I-a3DcZHq8o

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Холден Колфилд

0

Я думаю российские реалии ближе к исправлению лица человека

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Артём Гущин

0

То самое чувство, когда фраза "Лицо попроще" выходит на новый уровень

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Michael Tretyak

0

лицо в камеру, говорите

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