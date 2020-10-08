Проблемы с доступом сервиса возникали и из-за запрещённых в России материалов, и на фоне связи с заблокированным в стране LinkedIn, которому Slideshare теперь не принадлежит.

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Сервис для публикации презентаций SlideShare разблокировали в России — его нет в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Он опять доступен по адресу slideshare.net.

Согласно базе «Роскомсвободы», последний адрес сервиса исключен из реестра 18 сентября 2020 года, а сам https, который предполагает блокировку всего сайта, 10 сентября.

На момент публикации заметки в Роскомнадзоре не ответили на вопрос vc.ru о причинах разблокировки сайта.

Роскомнадзор заблокировал SlideShare в августе 2017 года. Причиной стала опубликованная на сайте литература, которая, по мнению властей, пропагандировала радикальный ислам. SlideShare — открытая площадка, на которой любой пользователь может опубликовать свои материалы․

«Как только противоправный контент будет удалён с ресурса, он станет вновь доступен для россиян», — говорили тогда в Роскомнадзоре.