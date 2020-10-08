Роскомнадзор снял блокировку с сервиса для презентаций Slideshare Материал редакции
Проблемы с доступом сервиса возникали и из-за запрещённых в России материалов, и на фоне связи с заблокированным в стране LinkedIn, которому Slideshare теперь не принадлежит.
Сервис для публикации презентаций SlideShare разблокировали в России — его нет в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Он опять доступен по адресу slideshare.net.
Согласно базе «Роскомсвободы», последний адрес сервиса исключен из реестра 18 сентября 2020 года, а сам https, который предполагает блокировку всего сайта, 10 сентября.
На момент публикации заметки в Роскомнадзоре не ответили на вопрос vc.ru о причинах разблокировки сайта.
Роскомнадзор заблокировал SlideShare в августе 2017 года. Причиной стала опубликованная на сайте литература, которая, по мнению властей, пропагандировала радикальный ислам. SlideShare — открытая площадка, на которой любой пользователь может опубликовать свои материалы․
«Как только противоправный контент будет удалён с ресурса, он станет вновь доступен для россиян», — говорили тогда в Роскомнадзоре.
Сервис принадлежал заблокированной в России LinkedIn. В августе 2020 года она продала SlideShare компании Scribd, владеющей одноимённым сервисом облачного хранения документов.
Выходит, при LinkedIn на Slideshare был рассадник презентаций про радикальный ислам, а при продаже Scribd, все эти презентации были удалены? Scribd провел ускоренный "Deus Vult"? Пока логика не очень понятна.
Я поражаюсь, как все проглотили и смирились с блокировкой LinkedIn
Те, кто пользуются Линкедин, в состоянии не замечать блокировки.
Не сказал бы. Там же много серьезных дяденек и тетенек, многие из них про впны даже и не слышали, возможно до сих пор.
так наоборот хорошо. Больше людей узнали про VPN. Если в следующий раз заблокируют что-то более часто использующееся (все же LinkedIn это специфическая площадка), люди будут более подкованы и смогут обойти дурацкую блокировку еще быстрее.
То же самое было с телеграмом - народ сразу повысил свои знания не только по поводу VPN, но и по поводу прокси (socks5 и т.д.), кто-то поднимал свои серваки для обхода блокировок. Круто же!
Да, телега - это был отличный кейс по навыкам обхода блокировок. Просто мне казалось тогда, что проф сообщество как-то скоординируется, что-то выскажет, так как так тупо зашли и плюнули в их площадку, но нет, все поставили костыли и дальше поехали
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