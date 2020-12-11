Раньше перед редактированием такие документы нужно было импортировать в «Google Диск».

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Google Workspace (ранее G Suite), набор сервисов для работы, добавил в Gmail возможность работать с файлами Microsoft Office напрямую в почте, не импортируя их перед этим в «Google Диск». Сейчас так же Gmail позволяет работать с «родными» «Google Документами».

Речь идёт о совместимости с файлами Word, PowerPoint и Excel. После редактирования в почте файл остаётся в оригинальном формате, а не конвертируется в «Google Документы».

Компания также выпустила дополнение Macro Converter для Google Workspace, которое упрощает импорт макросов из Excel в «Google Таблицы».