Пользователь задает свои параметры и создает «виртуального двойника» для примерки.

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Amazon запустил сервис Made for You — он позволяет пользователям создавать кастомные футболки с учетом параметров тела, пишет CNBC.

Пользователи должны указать свой рост, вес, комплектацию и добавить две фотографии, сделанные с помощью приложения Amazon. Их используют для создания «виртуального двойника тела» для моделирования одежды.

Покупатели могут настроить тип ткани, цвет, длину, покрой, вырез и длину рукавов. Футболки стоят $25 и доступны в США.

Amazon заявил, что все фотографии автоматически удаляются после создания «виртуального двойника» тела пользователя. Пользователи могут удалить информацию о своем размере в любое время в приложении. Компания надеется улучшить сервис на основе отзывов пользователей и добавить больше стилей.