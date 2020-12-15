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Рая Хачатрян

Amazon запустил сервис создания персонализированных футболок — их можно «примерить» на свою 3D-модель Материал редакции

Пользователь задает свои параметры и создает «виртуального двойника» для примерки.

3 комментария
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Amazon запустил сервис Made for You — он позволяет пользователям создавать кастомные футболки с учетом параметров тела, пишет CNBC.

Пользователи должны указать свой рост, вес, комплектацию и добавить две фотографии, сделанные с помощью приложения Amazon. Их используют для создания «виртуального двойника тела» для моделирования одежды.

Покупатели могут настроить тип ткани, цвет, длину, покрой, вырез и длину рукавов. Футболки стоят $25 и доступны в США.

Amazon заявил, что все фотографии автоматически удаляются после создания «виртуального двойника» тела пользователя. Пользователи могут удалить информацию о своем размере в любое время в приложении. Компания надеется улучшить сервис на основе отзывов пользователей и добавить больше стилей.

Компания использует технологию 3D-моделирования тела стартапа Body Labs. Его Amazon купила в 2017 за не менее, чем $50 млн.

#новость #amazon

3 комментария
2
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3 комментария Накачай стартап
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Дамир Камалетдинов

2

Amazon изобрёл всемайки.ру

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Дмитрий Шошин

Дамир
1

Заказывал как-то футболки на "всемайки.ру", с логотипами и т.д.,  для конкретного мероприятия (наносил все в их же конструкторе на сайте) - в общем качество оставляло желать лучшего, а может мне так не повезло. Больше у них не заказывал, хотя нужда появлялась.

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Arthur Niazyan

0

Пользователи должны указать свой рост, вес, комплектацию и добавить две фотографии, сделанные с помощью приложения Amazon

А потом будут плакать, что комплекция не такая: https://vc.ru/tech/186168

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