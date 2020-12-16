Microsoft выпустила менеджер паролей в приложении Authenticator Материал редакции
- Microsoft выпустила менеджер паролей, встроенный в приложение Authenticator.
- Приложение может запомнить пароль или автоматически создать надежный пароль и вводить его каждый раз при входе в аккаунт, пользователю пароль запоминать не обязательно, сообщила компания.
- Пароли могут синхронизироваться между мобильными устройствами и десктопом. Менеджер использует данные из защищённого облачного хранилища в браузере Microsoft Edge, но работает также в Google Chrome — для этого нужно установить расширение.
- В отличие от конкурентов, Authenticator работает бесплатно на любом количестве устройств. Автозаполнение работает только с учетными записями Microsoft.
Пароли могут синхронизироваться между мобильными устройствами и десктопом
Как называется болезнь, когда человек такое использует?
Удобное использование паролей
Третьими лицами
Да хоть десятыми, не знаю что в моих личных сервисах интересно для кого-то, кроме моей девушки
А потом ноют про приватность
Это был намёк, что на ваши и мои учетные записи всем болт класть.
жалко пацанов из 1password. корпораты их по сути убивают
А чего жалеть делали делали, а сделать удобно не смогли и вот теперь гиганты взялись. Конечно до Apple с их FaceID это не дотягивает, но тоже не плохо.
Трудный Орзэмэс
Стандартная функция 1Password
Блоги компаний
Показать еще
loading.express