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Рая Хачатрян

Microsoft выпустила менеджер паролей в приложении Authenticator Материал редакции

  • Microsoft выпустила менеджер паролей, встроенный в приложение Authenticator.
  • Приложение может запомнить пароль или автоматически создать надежный пароль и вводить его каждый раз при входе в аккаунт, пользователю пароль запоминать не обязательно, сообщила компания.
  • Пароли могут синхронизироваться между мобильными устройствами и десктопом. Менеджер использует данные из защищённого облачного хранилища в браузере Microsoft Edge, но работает также в Google Chrome — для этого нужно установить расширение.
  • В отличие от конкурентов, Authenticator работает бесплатно на любом количестве устройств. Автозаполнение работает только с учетными записями Microsoft.

#новость #microsoft

333 просмотра
12 комментариев
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Илитный Иксперт

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Пароли могут синхронизироваться между мобильными устройствами и десктопом

Как называется болезнь, когда человек такое использует?

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Nikolay Ganin

Илитный
6

Удобное использование паролей

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Aristarkh Z.

Nikolay
1

Ещё и безопасное (если настроить правильно).

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Илитный Иксперт

Nikolay
0

Третьими лицами

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Nikolay Ganin

Илитный
2

Да хоть десятыми, не знаю что в моих личных сервисах интересно для кого-то, кроме моей девушки

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Илитный Иксперт

Nikolay
0

А потом ноют про приватность

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Nikolay Ganin

Илитный
0

Это был намёк, что на ваши и мои учетные записи всем болт класть.

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Илитный Иксперт

Nikolay
0

Аргументированное утверждение

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BearStrikesBack

Nikolay
0

жалко пацанов из 1password. корпораты их по сути убивают

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Vitold Sedyshev

BearStr…
0

А чего жалеть делали делали, а сделать удобно не смогли и вот теперь гиганты взялись. Конечно до Apple с их FaceID это не дотягивает, но тоже не плохо.

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Трудный Орзэмэс

Илитный
0

Стандартная функция 1Password

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Artemida Svet

Трудный
0

первый раз слышу. популярная тулза ?

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