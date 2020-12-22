В декабре Maps.me обновился, и многие недовольные изменениями пользователи начали искать альтернативу.

{"id":189985,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/189985-spisok-alternativy-servisu-maps-me-s-oflayn-kartami-dlya-puteshestviy","title":"\u0421\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a: \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0443 Maps.me \u0441 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/189985-spisok-alternativy-servisu-maps-me-s-oflayn-kartami-dlya-puteshestviy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/189985-spisok-alternativy-servisu-maps-me-s-oflayn-kartami-dlya-puteshestviy&title=\u0421\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a: \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0443 Maps.me \u0441 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/189985-spisok-alternativy-servisu-maps-me-s-oflayn-kartami-dlya-puteshestviy&text=\u0421\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a: \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0443 Maps.me \u0441 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/189985-spisok-alternativy-servisu-maps-me-s-oflayn-kartami-dlya-puteshestviy&text=\u0421\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a: \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0443 Maps.me \u0441 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/189985-spisok-alternativy-servisu-maps-me-s-oflayn-kartami-dlya-puteshestviy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a: \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0443 Maps.me \u0441 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/services\/189985-spisok-alternativy-servisu-maps-me-s-oflayn-kartami-dlya-puteshestviy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 711 просмотров

Новый владелец офлайн-карт Maps.me выпустил своё первое обновление спустя месяц после покупки сервиса у Mail.ru Group. Теперь сервис работает на базе Mapbox SDK — американского поставщика онлайн-карт. Карты теперь доступны в онлайн-режиме или при скачивании, в поиске исчезли некоторые адреса, изменился внешний вид и детализация.

Пользователям приложения не понравились изменения. Некоторые стали обсуждать альтернативы сервису, в том числе пользователи сообщества «Вастрик.Клуб». Все приведённые приложения работают в офлайн после скачивания карты и используют одни и те же данные OpenStreetMaps.

OsmAnd

Это приложение для путешествий с открытым исходным кодом для офлайн-навигации. Сервис берёт данные из векторных карт OpenStreetMap, а также растровых карт — «Яндекс.Карты», Osmarender, CloudMade, Cyclemap и другое. Например, можно подключить слой «Яндекс.Пробки»,

CycleMap с верхним слоем «Яндекс.Пробки» и Microsoft Earth Блог Артёма Анисимова в Medium

В бесплатной версии можно загрузить до семи карт. В платной версии к достопримечательностям привязана информация из «Википедии», а также доступны морские и лыжные карты и отображается перепад высот. В приложении также можно сохранять «Избранные» места, смотреть вид со спутника из Bing и записывать маршрут в формате .gpx.

«Хотя к интерфейсу придётся привыкнуть, его явно программисты писали, а не люди», — добавил «Вастрик».

«Вастрик.Клуб»

Mapy.cz и Windy Maps

Mapy.cz и Windy Maps — два похожих друг на друга приложения, отмечается в блоге. «Явно вдохновлены maps.me и заточены под городскую навигацию. Хорошо показывают общественный транспорт, супермаркеты и парковки. Есть смешные опции типа Trip Around. Но имеются большие вопросы к работе в офлайне, надо тестить», — пишет «Вастрик».

В Windy Maps есть карты по всему миру, автономные туристические карты мира с обозначенными туристическими тропами и велосипедными дорожками, голосовая навигация на разных языках, прогноз погоды для любого места в мире, лыжные карты, расписание транспорта и другое.

Windy Maps

В Mapy.cz тоже есть автомобильные, велосипедные, пешеходные маршруты, можно сохранять места и маршруты, сортировать и делиться ими. В городах отображаются также зоны парковки и расписание транспорта. Есть спутниковая карта, лыжная и другое.

Guru Maps

Приложение поддерживает офлайн-карты, поиск и навигацию. Все объекты на карте кликабельные: можно увидеть детали и адрес. Есть несколько языков и можно выбрать шрифт. Также есть маршруты для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Можно сохранять места и маршруты. Позволяет обмениваться KML/GPX файлами, отображает текущую скорость и высоту над уровнем моря.

«Много прикольных фич типа линейки, альтиметра (высотометр), выбора карт, настроек POI и записи трека. Адекватная цена», — говорит основатель «Вастрик.Клуба».

Komoot

Komoot — это приложение для пешего туризма и велопрогулок, в том числе горных. Есть голосовая навигация, можно добавлять фотографии. Пользователи могут рекомендовать другим места или достопримечательности для посещения, выбор пользователей отмечен красными точками.

«Естественно, что оно неудобное и кривое, а Мaps.me было няшкой. Но теперь нужно что-то выбирать», — написал пользователь, предложивший приложение в сообществе.

Fatmap