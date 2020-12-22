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Лиана Липанова

Список: альтернативы сервису Maps.me с офлайн-картами для путешествий Материал редакции

В декабре Maps.me обновился, и многие недовольные изменениями пользователи начали искать альтернативу.

2 комментария
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Новый владелец офлайн-карт Maps.me выпустил своё первое обновление спустя месяц после покупки сервиса у Mail.ru Group. Теперь сервис работает на базе Mapbox SDK — американского поставщика онлайн-карт. Карты теперь доступны в онлайн-режиме или при скачивании, в поиске исчезли некоторые адреса, изменился внешний вид и детализация.

Пользователям приложения не понравились изменения. Некоторые стали обсуждать альтернативы сервису, в том числе пользователи сообщества «Вастрик.Клуб». Все приведённые приложения работают в офлайн после скачивания карты и используют одни и те же данные OpenStreetMaps.

OsmAnd

Это приложение для путешествий с открытым исходным кодом для офлайн-навигации. Сервис берёт данные из векторных карт OpenStreetMap, а также растровых карт — «Яндекс.Карты», Osmarender, CloudMade, Cyclemap и другое. Например, можно подключить слой «Яндекс.Пробки»,

CycleMap с верхним слоем «Яндекс.Пробки» и Microsoft Earth Блог Артёма Анисимова в Medium

В бесплатной версии можно загрузить до семи карт. В платной версии к достопримечательностям привязана информация из «Википедии», а также доступны морские и лыжные карты и отображается перепад высот. В приложении также можно сохранять «Избранные» места, смотреть вид со спутника из Bing и записывать маршрут в формате .gpx.

«Хотя к интерфейсу придётся привыкнуть, его явно программисты писали, а не люди», — добавил «Вастрик».

«Вастрик.Клуб»

Mapy.cz и Windy Maps

Mapy.cz и Windy Maps — два похожих друг на друга приложения, отмечается в блоге. «Явно вдохновлены maps.me и заточены под городскую навигацию. Хорошо показывают общественный транспорт, супермаркеты и парковки. Есть смешные опции типа Trip Around. Но имеются большие вопросы к работе в офлайне, надо тестить», — пишет «Вастрик».

В Windy Maps есть карты по всему миру, автономные туристические карты мира с обозначенными туристическими тропами и велосипедными дорожками, голосовая навигация на разных языках, прогноз погоды для любого места в мире, лыжные карты, расписание транспорта и другое.

Windy Maps

В Mapy.cz тоже есть автомобильные, велосипедные, пешеходные маршруты, можно сохранять места и маршруты, сортировать и делиться ими. В городах отображаются также зоны парковки и расписание транспорта. Есть спутниковая карта, лыжная и другое.

Guru Maps

Приложение поддерживает офлайн-карты, поиск и навигацию. Все объекты на карте кликабельные: можно увидеть детали и адрес. Есть несколько языков и можно выбрать шрифт. Также есть маршруты для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Можно сохранять места и маршруты. Позволяет обмениваться KML/GPX файлами, отображает текущую скорость и высоту над уровнем моря.

«Много прикольных фич типа линейки, альтиметра (высотометр), выбора карт, настроек POI и записи трека. Адекватная цена», — говорит основатель «Вастрик.Клуба».

Komoot

Komoot — это приложение для пешего туризма и велопрогулок, в том числе горных. Есть голосовая навигация, можно добавлять фотографии. Пользователи могут рекомендовать другим места или достопримечательности для посещения, выбор пользователей отмечен красными точками.

«Естественно, что оно неудобное и кривое, а Мaps.me было няшкой. Но теперь нужно что-то выбирать», — написал пользователь, предложивший приложение в сообществе.

Fatmap

Это сервис, нацеленный на спортсменов, экстремалов и любителей активного отдыха. Сервис предлагает передовые 3D-карты на отдалённых территориях, например, в горах. Карты доступны автономно без интернета только в платной подписке.

#карты

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2 комментария Накачай стартап
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Sergey Shishov

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Много перепробовал. Лучшее приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=psyberia.alpinequest.free&hl=ru&gl=US. Из минусов - к интерфейсу надо привыкать и нет на ios

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Denis Nisl Reshetnikov

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RIP Maps.me =..(

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