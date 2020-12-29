«Амплифер» добавил бесплатные дни всем работающим с Facebook клиентам из-за отключения сервиса от соцсети Статьи редакции
Сервис автопостинга всё ещё ждёт, пока соцсеть разморозит приложение и вернёт контент пользователей.
Российский сервис автопостинга «Амплифер» предложил всем пользователям, которые работают с Facebook, десять бесплатных дней подписки. Об этом vc.ru сообщила служба поддержки сервиса.
Чтобы проверить, применились ли десять бесплатных дней к учётной записи, нужно обновить страницу с «Амплифером» и посмотреть на дату следующего платежа. Если изменений нет, пользователи могут написать в чат поддержки.
Сбой в «Амплифере» произошёл в ночь с 23 на 24 декабря: все публикации, сделанные через сервис, исчезли из Facebook, новые посты пользователи опубликовать не могут. В компании объяснили, что у сервиса временно отключился доступ к API соцсети: «“Амплифер” не удалял и не скрывал посты в Facebook — это неожиданный сторонний эффект от заморозки нашего приложения после пяти лет работы без каких-либо претензий».
«Амплифер» связался с Facebook и ждёт, когда соцсеть разблокирует приложение. Пока новостей по этому вопросу нет, говорят в компании.
«Мы продолжаем работать над исправлением ситуации и, когда Facebook разморозит наше приложение и вернет контент пользователей, мы предложим еще варианты поддержки клиентов», — говорится в сообщении. В Facebook на момент публикации заметки не предоставили комментарий vc.ru.
Тот редкий случай, когда будешь рад, если в деятельность частной фирмы вмешается государство и распилит этого монополиста-франкенштейна. Даром что сам Фейсбук превратился в неюзабильного мутанта, так еще и Инсту за собой тянет и остальные поглощенные сетки.
как же бесит жадный цукер слов нет, закрыты все нормальные апи, баны везде и за все просто так ит.д.
Баны везде и за все? Явно перегибаете. Значит есть за что. Конечно херово что банят рекламные кабинеты. Но если банят, то значит не белое ты хотел туда залить. А так, способов много чтобы цукера обмануть и залить нутру)
Блоги компаний
Показать еще