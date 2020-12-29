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Таня Боброва

«Амплифер» добавил бесплатные дни всем работающим с Facebook клиентам из-за отключения сервиса от соцсети Статьи редакции

Сервис автопостинга всё ещё ждёт, пока соцсеть разморозит приложение и вернёт контент пользователей.

7 7 комментариев
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577 просмотров

Российский сервис автопостинга «Амплифер» предложил всем пользователям, которые работают с Facebook, десять бесплатных дней подписки. Об этом vc.ru сообщила служба поддержки сервиса.

Чтобы проверить, применились ли десять бесплатных дней к учётной записи, нужно обновить страницу с «Амплифером» и посмотреть на дату следующего платежа. Если изменений нет, пользователи могут написать в чат поддержки.

Сбой в «Амплифере» произошёл в ночь с 23 на 24 декабря: все публикации, сделанные через сервис, исчезли из Facebook, новые посты пользователи опубликовать не могут. В компании объяснили, что у сервиса временно отключился доступ к API соцсети: «“Амплифер” не удалял и не скрывал посты в Facebook — это неожиданный сторонний эффект от заморозки нашего приложения после пяти лет работы без каких-либо претензий».

«Амплифер» связался с Facebook и ждёт, когда соцсеть разблокирует приложение. Пока новостей по этому вопросу нет, говорят в компании.

«Мы продолжаем работать над исправлением ситуации и, когда Facebook разморозит наше приложение и вернет контент пользователей, мы предложим еще варианты поддержки клиентов», — говорится в сообщении. В Facebook на момент публикации заметки не предоставили комментарий vc.ru.

«Не можем сами взять и починить»: «Амплифер…
Скорее всего «всё починится» до 28 декабря, заявили в компании.
vc.ru

#новость #амплифер

7 7 комментариев
0
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7 комментариев
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Ти Хон

1

Тот редкий случай, когда будешь рад, если в деятельность частной фирмы вмешается государство и распилит этого монополиста-франкенштейна. Даром что сам Фейсбук превратился в неюзабильного мутанта, так еще и Инсту за собой тянет и остальные поглощенные сетки.

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911

0

как же бесит жадный цукер слов нет, закрыты все нормальные апи, баны везде и за все просто так ит.д.

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Awdai

911
0

Можно подумать в Фейсбуке рекламы недостаточно, с «нормальным апи» останутся только боты которые постят новую рекламу и боты которые увеличивают счетчики просмотров.

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Артем Павлючук

911
0

Баны везде и за все? Явно перегибаете. Значит есть за что. Конечно херово что банят рекламные кабинеты. Но если банят, то значит не белое ты хотел туда залить. А так, способов много чтобы цукера обмануть и залить нутру)

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DxdV

Артем
0

Ну конечно, если наказали, значит виновен. Это же так работает.

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Ol Ka

911
0

Его продукт — его правила 😉

И вообще, когда можно начинать утверждать, что его детище ему больше не принадлежит? Порог в миллиард пользователей? 🤭

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Maxim Medvedev

0

Борьба против ботов за живых посетителей

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