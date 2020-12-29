Сервис автопостинга всё ещё ждёт, пока соцсеть разморозит приложение и вернёт контент пользователей.

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Российский сервис автопостинга «Амплифер» предложил всем пользователям, которые работают с Facebook, десять бесплатных дней подписки. Об этом vc.ru сообщила служба поддержки сервиса.

Чтобы проверить, применились ли десять бесплатных дней к учётной записи, нужно обновить страницу с «Амплифером» и посмотреть на дату следующего платежа. Если изменений нет, пользователи могут написать в чат поддержки.

Сбой в «Амплифере» произошёл в ночь с 23 на 24 декабря: все публикации, сделанные через сервис, исчезли из Facebook, новые посты пользователи опубликовать не могут. В компании объяснили, что у сервиса временно отключился доступ к API соцсети: «“Амплифер” не удалял и не скрывал посты в Facebook — это неожиданный сторонний эффект от заморозки нашего приложения после пяти лет работы без каких-либо претензий».

«Амплифер» связался с Facebook и ждёт, когда соцсеть разблокирует приложение. Пока новостей по этому вопросу нет, говорят в компании.