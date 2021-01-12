Пользователи слушают белый шум, например, шелест листьев или грохот водопада, чтобы успокоиться или заснуть.

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Популярные на Spotify авторы, создающие белый шум, нашли способ быстро зарабатывать деньги на стриминге, не делая при этом почти ничего, заявило OneZero. Издание поговорило с бывшим штатным саунд-дизайнером одного из таких издателей — британской компании Ameritz.

Белый шум — это стабильный ряд звуков одинаковой интенсивности, например, шелест листьев или грохот водопада. Такую музыку обычно слушают, чтобы успокоиться или заснуть.

«Вы даже не представляете, сколько времени я провёл, записывая разные звуки, например, шум компьютерных или настольных вентиляторов, практически всего, что вы можете придумать», — рассказал бывший сотрудник Ameritz. Он решил остаться анонимным, чтобы избежать потенциальных последствий в профессии.

Ameritz управляет сотнями страниц исполнителей в основном через фиктивный лейбл Peak Records, выяснило издание. Среди таких авторов, например, есть White Noise Baby Sleep и Relaxing Music Therapy.

Некоторые из этих страниц набирают сотни тысяч и миллионы прослушиваний каждый день, пишет OneZero со ссылкой на данные Spotify for Artists. Так, в 2020 году прослушивания страниц артистов White Noise Baby Sleep, Rain Sounds и Deep Sleep Music Collective регулярно превышали 1 млн ежедневно.

Сервис платит музыкантам за одно прослушивание около $0,0032. Внутренние правила Spotify от 2017 года, полученные OneZero, запрещают использовать методы поисковой оптимизации в именах исполнителей и названиях треков. В частности, запрещается использовать SEO-термины вроде «рождественские хиты», «музыка для сна», «музыка для концертов» и тому подобные.

Несмотря на это, Ameritz загружает в сервис сотни треков «для сна», часто повторно публикуя один и тот же контент на страницах, то есть рассылая спам в Spotify.

Ameritz не единственная компания, которая выпускает треки с белым шумом в обход правил приложения. Других зачастую сложнее отследить, пишет издание. Изучив страницы с «расслабляющей музыкой», OneZero обнаружило несколько подобных компаний — от небольших вроде Lullify до Ameritz с десятками сотрудников.

Многие из таких авторов не публикуются нигде, кроме Spotify. Их страницы имеют общие названия вроде Nature Ambience, Smart Baby Lullaby или Binaural Beats Brain Waves Isochronic Tones Brain Wave Entrainment — это реальные названия. Вряд ли кто-то из этих исполнителей обладает правами на эти псевдонимы, что позволяет нескольким компаниям использовать одни и те же имена, не опасаясь нарушений.

Такая общая анонимность удобна для создателей, которые делают ставку на хорошее SEO, а не на качество музыки, пишет издание.

В информации о таких альбомах в сервисе чаще всего указаны несуществующие компании, например Beats of the World Studios, Experiences in Music или Umbrella Terms Records.

Lullify Music — одно из исключений. Ей принадлежат страницы White Noise Baby Sleep, Rain Sounds и другие. Компания состоит из двух человек, они работают с подрядчиками, рассказал изданию гендиректор Lullify Патрик Зайда (Patrick Zajda). По его словам, Lullify действительно загружает композиции на общие профили и вместе с тем создаёт собственный бренд.

Зайда объясняет, что стратегия общих страниц — это просто способ «мыслить нестандартно, чтобы группировать свой контент по категориям». «Но некоторые люди, конечно, заходят слишком далеко», — добавляет он.

Найти других крупных издателей в этом сегменте трудно, потому что большинство компаний не афишируют использование этой стратегии, пишет OneZero. Но можно сгруппировать разных неизвестных исполнителей по похожим названиям треков, стилю оформления альбомов, логотипам и так далее.

Peak Records, используемое компанией Ameritz имя для публикации в Spotify, упоминается как правообладатель чаще всего. Один из характерных признаков этого лейбла — названия между восклицательными знаками или другими символами.

Ameritz открыто владеет подразделением Mellotron, которое фокусируется на lo-fi-музыке и подписывает контракты с артистами. Но Ameritz нигде не упоминает о Peak.

Однако в метаданных треков от Peak неоднократно появляются три имени в качестве авторов: Дэвид Кристофер Грин, Льюис Оуэн Хит и Дэвид Стюарт Уилкс.

На сайте Ameritz Дэвид Грин указан как управляющий директор компании, Льюис Хит — как генеральный директор, а Дэвид Уилкс — как «юрист и финансист». Всего в компании работает около 30 человек.

Среди тысяч альбомов белого шума также очень редко встречаются композиции от Mellotron Records. В примере ниже во всех пяти треках тоже упоминается Дэвид Кристофер Грин как автора.

«Я знаю, что Ameritz переиздает эти альбомы десятки раз на Spotify с разными именами, с разными названиями и обложками, в основном чтобы удержать свою музыку в верхней части страницы, как "последний релиз". И это постоянная работа как минимум 10 разных людей. Они буквально выпускают одни и те же треки снова и снова», — говорит бывший сотрудник компании.

Из-за постоянных релизов трудно определить, какие треки собирают больше всего прослушиваний и как распределяются прослушивания среди правообладателей, утверждает издание. Но суммарно правообладатели трёх основных страниц сейчас делят между собой 1 млн прослушиваний каждый день — около $3000 в день или более $1 млн в год, подсчитало OneZero.