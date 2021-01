Некоторые из этих страниц набирают сотни тысяч и миллионы прослушиваний каждый день, пишет OneZero со ссылкой на данные Spotify for Artists. Так, в 2020 году прослушивания страниц артистов White Noise Baby Sleep, Rain Sounds и Deep Sleep Music Collective регулярно превышали 1 млн ежедневно.

В информации о таких альбомах в сервисе чаще всего указаны несуществующие компании, например Beats of the World Studios, Experiences in Music или Umbrella Terms Records.