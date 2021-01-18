Okko запустил сервис «Премьера» для совместного просмотра и обсуждений фильмов с создателями Статьи редакции
Первым покажут фильм «Цой» Алексея Учителя.
Онлайн-кинотеатр Okko (входит в экосистему «Сбера») запустил сервис «Премьера»: пользователи смогут смотреть новинки в виртуальном кинозале, общаться с создателями картин, приглашенными экспертами и друг с другом, сообщили vc.ru в компании.
Новая функция увеличит вовлеченность зрителя в контент и поможет при создании некого сообщества в условиях пандемии и ограничений, добавили в компании. По словам гендиректора Okko Яны Бардинцевой, с помощью «Премьеры» сервис рассчитывает расширить аудиторию.
Первая онлайн-премьера в Okko пройдет 21 января в 20:00 — на платформе покажут драму Алексея Учителя «Цой». В обсуждении примут участие сам режиссер и исполнительница роли Марианны Цой Марьяна Спивак, а также музыкальный эксперт Александр Анатольевич.
Присоединиться к онлайн-премьере могут все зарегистрированные пользователи Okko с подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv.
Во время премьерных показов гости могут общаться в чате, делиться эмоциями и задавать вопросы создателям фильмов и приглашенным экспертам, добавили в компании.
«Цой» вышел в кино 12 ноября, но фильм пока недоступен в онлайне. После премьерного показа фильм станет доступным в Okko на постоянной основе, добавили в компании.
Если общаться можно только с российскими говноделами, то - спасибо, не надо - я лучше у бэдкомедиана в комментах пообщаюсь
Я бы посмотрел, как Женя Badcomedian общается с Невским про его фильмы. Готов даже оплатить этот просмотр.
пользователи смогут смотреть новинки в виртуальном кинозале, общаться с создателями картин, приглашенными экспертами и друг с другом
Ну я, право, даже не знаю, но если вы так настаиваете, то конечно, отчего бы и там не зарегистрироваться.
А там тоже за 5 000+ комментариев подписку платную дают? 🙄
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