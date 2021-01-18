Сервисы
Рая Хачатрян

Okko запустил сервис «Премьера» для совместного просмотра и обсуждений фильмов с создателями Статьи редакции

Первым покажут фильм «Цой» Алексея Учителя.

4 4 комментария
916 просмотров

Онлайн-кинотеатр Okko (входит в экосистему «Сбера») запустил сервис «Премьера»: пользователи смогут смотреть новинки в виртуальном кинозале, общаться с создателями картин, приглашенными экспертами и друг с другом, сообщили vc.ru в компании.

Новая функция увеличит вовлеченность зрителя в контент и поможет при создании некого сообщества в условиях пандемии и ограничений, добавили в компании. По словам гендиректора Okko Яны Бардинцевой, с помощью «Премьеры» сервис рассчитывает расширить аудиторию.

Первая онлайн-премьера в Okko пройдет 21 января в 20:00 — на платформе покажут драму Алексея Учителя «Цой». В обсуждении примут участие сам режиссер и исполнительница роли Марианны Цой Марьяна Спивак, а также музыкальный эксперт Александр Анатольевич.

Присоединиться к онлайн-премьере могут все зарегистрированные пользователи Okko с подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv.

Во время премьерных показов гости могут общаться в чате, делиться эмоциями и задавать вопросы создателям фильмов и приглашенным экспертам, добавили в компании.

«Цой» вышел в кино 12 ноября, но фильм пока недоступен в онлайне. После премьерного показа фильм станет доступным в Okko на постоянной основе, добавили в компании.

#новость #okko

4 4 комментария
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","okko"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 197983, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 Jan 2021 18:11:52 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Сергей Щукин

1

Если общаться можно только с российскими говноделами, то - спасибо, не надо - я лучше у бэдкомедиана в комментах пообщаюсь

Ответить

Вася Пражкин

0

Я бы посмотрел, как Женя Badcomedian общается с Невским про его фильмы. Готов даже оплатить этот просмотр.

Ответить

Папа Римский

0

Бредовая жесть

Ответить

Очевидный блик

0

пользователи смогут смотреть новинки в виртуальном кинозале, общаться с создателями картин, приглашенными экспертами и друг с другом

Ну я, право, даже не знаю, но если вы так настаиваете, то конечно, отчего бы и там не зарегистрироваться.

А там тоже за 5 000+ комментариев подписку платную дают? 🙄

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Kauri
Подписан
Отписаться
Fitbit: продукт, который вовремя не воспользовался конкурентными преимуществами
У Fitbit очень печальная судьба: проигрыш всевозможным, более быстрым конкурентам, падение стоимости активов, неумение…
1
Aitarget
Подписан
Отписаться
Как в два раза увеличить эффективность рекламы, если Facebook не видит конверсии: инструкция от Tinkoff и Aitarget
KPI компании может включать сложные метрики, связанные с онлайн/оффлайн активностью клиентов и действиями, до которых н…
2
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
«Газпромбанк» запустил бесконтактную оплату на шести новых устройствах
Держатели карт Mastercard «Газпромбанка» теперь могут оплачивать покупки не только с помощью банковской карты или смарт…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Кирилл Половинкин
за день
Ну вы поняли, почему 
Американская НКО подала иск к Apple и потребовала удалить Telegram из App Store из-за «экстремистских» сообщений
Данил Дудник
за неделю
Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения. 
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph

Комментарии

Ol Ka

В 2017 году Uber выделила $150…

Roman Rabochiy

Заменить людей на робота. Хотя…

Yuri Finogeev

Убытки из-за разницы курса…

Stas Klymenko

Virgin Orbit впервые успешно…

Харламов

Увеличиваем органический трафик…

Александр…

Может ли Яндекс.Такси…

Иван Драго

Картографический сервис Maps.me…

Тинькофф Инвестиции

Убытки из-за разницы курса…

Наталья Лизунова

Как попасть на работу в…

Aydar Sultanov

Тестовые задания в ИТ…

Алексей Калинин

Сценарии развития ситуации с…

Харламов

Увеличиваем органический трафик…

Ol Ka

Как конвертировать криптовалюту…

Денис Седов

Сценарии развития ситуации с…

Володя Родионов

Убытки из-за разницы курса…

Pavel Natalia…

Американская НКО подала иск к…

Ярослав Шенцов

Убытки из-за разницы курса…

Ivan Vishnyakov

Ботоловцы, остановитесь!

Иван Драго

Картографический сервис Maps.me…

Илья

Сценарии развития ситуации с…
null