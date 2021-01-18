Первым покажут фильм «Цой» Алексея Учителя.

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Онлайн-кинотеатр Okko (входит в экосистему «Сбера») запустил сервис «Премьера»: пользователи смогут смотреть новинки в виртуальном кинозале, общаться с создателями картин, приглашенными экспертами и друг с другом, сообщили vc.ru в компании.

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Новая функция увеличит вовлеченность зрителя в контент и поможет при создании некого сообщества в условиях пандемии и ограничений, добавили в компании. По словам гендиректора Okko Яны Бардинцевой, с помощью «Премьеры» сервис рассчитывает расширить аудиторию.

Первая онлайн-премьера в Okko пройдет 21 января в 20:00 — на платформе покажут драму Алексея Учителя «Цой». В обсуждении примут участие сам режиссер и исполнительница роли Марианны Цой Марьяна Спивак, а также музыкальный эксперт Александр Анатольевич.

Присоединиться к онлайн-премьере могут все зарегистрированные пользователи Okko с подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv.

Во время премьерных показов гости могут общаться в чате, делиться эмоциями и задавать вопросы создателям фильмов и приглашенным экспертам, добавили в компании.