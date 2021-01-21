Компания увеличила ежемесячную выручку в 12 раз во время пандемии и оценивалась в $1,2 млрд в сентябре.

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Сервис Patreon, который позволяет музыкантам, художникам и другим авторам получать деньги от фанатов, рассматривает возможность выхода на биржу в 2021 году, пишет The Infortmation со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По его словам, представитель стартапа встретился с банками для обсуждения деталей.

На сайте Patreon появилась вакансия, в описании которой говорилась, что компания ищет корпоративного юриста, так как готовится стать публичной, добавляет издание. В компании не ответили на запрос The Information.

Основанная в 2013 году компания значительно выросла во время пандемии: годовая выручка Patreon составила $100 млн, что значит его ежемесячная выручка выросла в 12 раз, сказал другой источник, связанный с компанией.

Компания рассматривает традиционное IPO, прямой листинг без андеррайтеров или прямой листинг с увеличением капитала, добавил один из источников. Последние два типа — все еще непроверенный механизм, их только недавно одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам, пишет издание.

В сентябре 2020 года Patreon привлекла инвестиции в размере $90 млн — это увеличило оценку компании до $1,2 млрд. Инвесторами раунда стали New Enterprise Associates и Wellington Management. Тогда же WSJ сообщила, что с марта по май 2020 года только количество музыкантов на площадке выросло в три раза.