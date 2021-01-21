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Рая Хачатрян

The Information: платформа для сбора средств для авторов Patreon собралась выйти на биржу в 2021 году Статьи редакции

Компания увеличила ежемесячную выручку в 12 раз во время пандемии и оценивалась в $1,2 млрд в сентябре.

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Сервис Patreon, который позволяет музыкантам, художникам и другим авторам получать деньги от фанатов, рассматривает возможность выхода на биржу в 2021 году, пишет The Infortmation со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По его словам, представитель стартапа встретился с банками для обсуждения деталей.

На сайте Patreon появилась вакансия, в описании которой говорилась, что компания ищет корпоративного юриста, так как готовится стать публичной, добавляет издание. В компании не ответили на запрос The Information.

Основанная в 2013 году компания значительно выросла во время пандемии: годовая выручка Patreon составила $100 млн, что значит его ежемесячная выручка выросла в 12 раз, сказал другой источник, связанный с компанией.

Компания рассматривает традиционное IPO, прямой листинг без андеррайтеров или прямой листинг с увеличением капитала, добавил один из источников. Последние два типа — все еще непроверенный механизм, их только недавно одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам, пишет издание.

В сентябре 2020 года Patreon привлекла инвестиции в размере $90 млн — это увеличило оценку компании до $1,2 млрд. Инвесторами раунда стали New Enterprise Associates и Wellington Management. Тогда же WSJ сообщила, что с марта по май 2020 года только количество музыкантов на площадке выросло в три раза.

По данным на сентябрь, в сервисе были зарегистрированы 200 тысяч создателей и их 6 млн поклонников. За всё время авторы получили от них $2 млрд, говорят в компании. Patreon зарабатывает на комиссии за обработку платежей и берёт 5-12% в месяц от пожертвований подписчиков.

#новость #patreon

5 5 комментариев
4
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5 комментариев
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Edik Kadyrov

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Хороший сервис! Очень многим талантливым музыкантам дал возможность жить, занимаясь любимым делом.

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Eugene Danilov

Edik
0

и камхорам

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Острый Данила

1

Onlyfans когда там? Я б вложился)))

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LolKekNet

0

Михаил Счетов одобряет 👍

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Вася Пражкин

0

Так, кто еще на биржу не выходил, в очередь стройся!

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