Тред: Spotify рекомендует фейковых музыкантов — так реальные получают меньше денег Статьи редакции
Стриминговый сервис подозревают в мошенничестве с 2017 года, но компания всё отрицает.
Youtube-блогер и музыкант Barely Sociable рассказал в Twitter о предположительном мошенничестве Spotify — сервис якобы создаёт фальшивых музыкантов, чтобы платить меньше отчислений реальным.
Впервые о том, что сервис создаёт треки для фальшивых артистов, сообщили источники Music Business Worldwide (MBW) в 2016 году. По данным издания, компания платит продюсерам за создание треков в определённых жанрах без вокала — это может быть джаз, фортепианная или расслабляющая музыка. За пределами Spotify эти музыканты не представлены — у них нет страниц в соцсетях или живых концертов, узнало MBW.
Создатели получают фиксированную плату, а Spotify сохраняет за собой авторские права, рассказывало издание. Эти треки предположительно появляются в сервисе под фальшивыми именами выдуманных исполнителей и попадают в плейлисты с миллионами подписчиков.
«Мы понимаем, что Spotify полагает, что ключевая причина создания этих треков — это контроль качества. Например, с помощью собственных песен для плейлиста Chill сервис может подстраивать плейлист под нужные задачи», — писало тогда MBW.
Кроме того, у издания появился вопрос: как миллионные прослушивания собственных треков сервиса могут повлиять на сумму выплат реальным музыкантам?
В октябре 2020 года BBC сообщало, что Spotify платит музыкантам от $0,0026 до $0,0049 за одно прослушивание. Как именно определяется выплата, не уточняется.
Например, если сервис платит исходя из общего количества собранных по подписке денег, разделив их на количество прослушиваний, то «фейковые» музыканты могут размыть долю прослушиваний. Если компания платит фиксированную плату, то треки в популярных плейлистах могут вытеснять музыку реальных исполнителей.
Спустя почти год после расследования MBW сервис опроверг обвинения. «Мы никогда не создавали "фальшивых" артистов и не ставили их в плейлисты Spotify. Это полная неправда. Мы не владеем правами ни на какие песни, мы не музыкальный лейбл. Вся музыка лицензирована у правообладателей, и мы платим роялти по всем песням в Spotify», — заявила компания 7 июля 2017 года. При этом компания не отрицала, что в сервисе есть фейковые исполнители.
Однако MBW со ссылкой на анонимного продюсера, который выполнял подобный заказ от сервиса, составила список 50 «фальшивых» артистов — общее количество прослушиваний их треков на 2017 год составляло 520 млн, они могли получить более $3 млн выплат.
Теперь Barely Sociable обнаружил, что большинство фейковых артистов в сервисе созданы компанией Еpidemic sound из Стокгольма — там же расположена штаб-квартира Spotify, отмечает блогер.
Кроме того, Barely Sociable нашёл общего инвестора Epidemic sound и Spotify.
Со ссылкой на то же MBW блогер утверждает, что Epidemic sound нужен для того, чтобы сервис платил меньше отчислений реальным артистам.
В декабре 2019 года издание сообщало, что в контракте с композиторами Epidemic sound требует, чтобы они отказывались от соглашений с некоммерческими организациями, защищающими авторские права на музыку. Это значит, что Spotify не придётся платить роялти таким организациям, пишет MBW.
Творцы! Это новость не для нас, так что не отвлекаемся и продолжаем шуршать пенопластом и щёлкать полиэтиленовые шарики — люди ждут!
Напомню, что это те самые чуваки, которые совместно с Epic Games больше всех плакались про 30% комиссию у Apple.
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