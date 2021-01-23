Стриминговый сервис подозревают в мошенничестве с 2017 года, но компания всё отрицает.

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Youtube-блогер и музыкант Barely Sociable рассказал в Twitter о предположительном мошенничестве Spotify — сервис якобы создаёт фальшивых музыкантов, чтобы платить меньше отчислений реальным.

Barely Sociable @SociableBarely



I didn't realize Spotify themselves was fully complicit though...



Here's an artist that has 132M streams on their most popular song.



Google her and enjoy reading a completely fake backstory with a stock photo decoy.



1/ Jesus Christ, there’s so much fraud on Spotify;I didn't realize Spotify themselves was fully complicit though...Here's an artist that has 132M streams on their most popular song.Google her and enjoy reading a completely fake backstory with a stock photo decoy.1/ https://t.co/CoLkbVIMvk [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpZ6XVkAE1xtR.jpg","width":750,"height":1010}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpZ6OVQAEdM3w.jpg","width":750,"height":1010}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpZ6QUcAE7G_f.jpg","width":750,"height":797}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpZ6PVgAEM0Gp.jpg","width":750,"height":755}}}] Господи Иисусе, на Spotify столько мошенничества. Я не думал, что сам Spotify замешан в этом, однако... Вот артист, у которого 132 млн прослушиваний на самой популярной песне. Погуглите его и наслаждайтесь чтением абсолютно фальшивой биографии под стоковой фотографией.

Впервые о том, что сервис создаёт треки для фальшивых артистов, сообщили источники Music Business Worldwide (MBW) в 2016 году. По данным издания, компания платит продюсерам за создание треков в определённых жанрах без вокала — это может быть джаз, фортепианная или расслабляющая музыка. За пределами Spotify эти музыканты не представлены — у них нет страниц в соцсетях или живых концертов, узнало MBW.

Создатели получают фиксированную плату, а Spotify сохраняет за собой авторские права, рассказывало издание. Эти треки предположительно появляются в сервисе под фальшивыми именами выдуманных исполнителей и попадают в плейлисты с миллионами подписчиков.

«Мы понимаем, что Spotify полагает, что ключевая причина создания этих треков — это контроль качества. Например, с помощью собственных песен для плейлиста Chill сервис может подстраивать плейлист под нужные задачи», — писало тогда MBW.

Кроме того, у издания появился вопрос: как миллионные прослушивания собственных треков сервиса могут повлиять на сумму выплат реальным музыкантам?

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В октябре 2020 года BBC сообщало, что Spotify платит музыкантам от $0,0026 до $0,0049 за одно прослушивание. Как именно определяется выплата, не уточняется.

Например, если сервис платит исходя из общего количества собранных по подписке денег, разделив их на количество прослушиваний, то «фейковые» музыканты могут размыть долю прослушиваний. Если компания платит фиксированную плату, то треки в популярных плейлистах могут вытеснять музыку реальных исполнителей.

Спустя почти год после расследования MBW сервис опроверг обвинения. «Мы никогда не создавали "фальшивых" артистов и не ставили их в плейлисты Spotify. Это полная неправда. Мы не владеем правами ни на какие песни, мы не музыкальный лейбл. Вся музыка лицензирована у правообладателей, и мы платим роялти по всем песням в Spotify», — заявила компания 7 июля 2017 года. При этом компания не отрицала, что в сервисе есть фейковые исполнители.

Однако MBW со ссылкой на анонимного продюсера, который выполнял подобный заказ от сервиса, составила список 50 «фальшивых» артистов — общее количество прослушиваний их треков на 2017 год составляло 520 млн, они могли получить более $3 млн выплат.

Теперь Barely Sociable обнаружил, что большинство фейковых артистов в сервисе созданы компанией Еpidemic sound из Стокгольма — там же расположена штаб-квартира Spotify, отмечает блогер.

Barely Sociable @SociableBarely



The company responsible is epidemic sound.



Here’s a list of 10 songs that created by fake artists (1.22b streams)



2/ I did some research on this and Turns out these fake artists on Spotify are mostly created by one company also located in Stockholm (also where Spotify is)The company responsible is epidemic sound.Here’s a list of 10 songs that created by fake artists (1.22b streams)2/ https://t.co/v26m3PKoPb [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpaT-VcAUPM06.jpg","width":750,"height":783}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpaT-VkAMZ_wq.jpg","width":750,"height":374}}}] Я изучил вопрос и оказалось, что эти фейковые артисты на Spotify в основном создаются одной компанией, расположенной в Стокгольме (как и Spotify). Компания называется Epidemic sound. Вот список 10 песен, созданных фальшивыми артистами (1,22 млрд прослушиваний).

Кроме того, Barely Sociable нашёл общего инвестора Epidemic sound и Spotify.

Barely Sociable @SociableBarely



Spotify claims that they don't make fake artists but epidemic and Spotify are owned by a common investor a VC firm by the name of Creandum.



3/ Here's where it gets pretty shady,Spotify claims that they don't make fake artists but epidemic and Spotify are owned by a common investor a VC firm by the name of Creandum.3/ https://t.co/HcZfaUAf1B [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpamhVEAEim4p.jpg","width":750,"height":467}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ErtpammVEAA5RfT.jpg","width":750,"height":577}}}] Вот тут становится довольно подозрительно. Spotify утверждает, что не создаёт фальшивых исполнителей. Но у Epidemic sound и Spotify общий инвестор — венчурный фонд Creandum.

Со ссылкой на то же MBW блогер утверждает, что Epidemic sound нужен для того, чтобы сервис платил меньше отчислений реальным артистам.

В декабре 2019 года издание сообщало, что в контракте с композиторами Epidemic sound требует, чтобы они отказывались от соглашений с некоммерческими организациями, защищающими авторские права на музыку. Это значит, что Spotify не придётся платить роялти таким организациям, пишет MBW.

Barely Sociable @SociableBarely Not to mention epidemic sound was called out for doing commissioned flat buyouts on songs to skirt paying royalties to real artists... https://t.co/idGPMwmd2g [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Ertpa8JVgAIhhQN.jpg","width":750,"height":880}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Ertpa8TUYAA4920.jpg","width":750,"height":812}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Ertpa8sUYAAghzq.jpg","width":750,"height":585}}}] Не говоря уже о том, что Epidemic Sound призвана делать композиции на заказ, чтобы сервис не платил гонорары настоящим артистам...

Barely Sociable @SociableBarely Final tweet of thread;



Keep in mind that the reason Spotify does this is to dilute the amount of streams on the platform to pay other artists less.



Spotify Revenue



$ = total streams / total revenue



This is pretty bad, wow😅 Финальный твит в треде. Имейте в виду, что Spotify делает это, чтобы разбавить количество прослушиваний на платформе и платить другим артистам меньше. Выручка Spotify: $ = общие прослушивания/общий доход.

Barely Sociable @SociableBarely Oh I forgot to mention that these fake artists always appear on official playlists from Spotify, just thought I should clear where they are getting promotion from. Забыл упомянуть, что эти фальшивые артисты всегда появляются в официальных плейлистах от Spotify. Просто подумал, что я должен выяснить, как они продвигаются.