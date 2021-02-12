Notion сообщил о сбое в работе — пользователи не могут зайти в сервис Статьи редакции
Неполадки уже около часа.
Сервис для заметок и совместной работы сообщил о проблеме с DNS, из-за которой многие пользователи не могут зайти на сайт.
Компания изучает вопрос, но возможные сроки решения проблемы не называет. В одном из твитов Notion спросила, есть ли у кого-то контакты хостинг провайдера и оператора доменов name.com.
Сколько пользователей затронул сбой, неизвестно. На сервисе DownDetector около 800 жалоб.
Предыдущий крупный сбой у сервиса произошёл в начале января, он продлился около трёх часов.
далее: сегодня закрылось около 300 стартапов которые хранили приватные ключи для своих доге-коин кошельков в notion
Да, Господи, с их обычной-то скоростью функционала это не сбой — это просто чуть больший, чем обычно, отклик.
Ну все, теперь все те чуваки которые каждую секунду своей жизни планируют пропадут.
Можете добавить в /etc/hosts вот это:
104.18.22.110 notion.so www.notion.so
Со сбоями, но работает. Проблема на стороне регистратора домена, затрагивает всех
чо за термач и шелл
Терминал — iTerm2, шелл – OhMyZsh.
Конфиг такой: https://github.com/surenkov/dotfiles/blob/master/.zshrc
Вот уже два часа не имею доступа к своим заметкам. Проекту уже года 3, а оффлайн так и не завезли.
Куда можно слинять?
Obsidian.md + синхро через dropbox, яндекс.диск, syncthing (если андроид).
Ноушены и т.п. не future-proof решения.
for many users
Да там уже весь мир отметился в DownDetector
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