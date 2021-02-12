Notion сообщил о сбое в работе…

Неполадки уже около часа.

Сервис для заметок и совместной работы сообщил о проблеме с DNS, из-за которой многие пользователи не могут зайти на сайт.

Notion Status @NotionStatus We're experiencing a DNS issue, causing the site to not resolve for many users. We are actively looking into this issue.

Компания изучает вопрос, но возможные сроки решения проблемы не называет. В одном из твитов Notion спросила, есть ли у кого-то контакты хостинг провайдера и оператора доменов name.com.

Сколько пользователей затронул сбой, неизвестно. На сервисе DownDetector около 800 жалоб.

Предыдущий крупный сбой у сервиса произошёл в начале января, он продлился около трёх часов.