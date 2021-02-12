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Таня Боброва

Notion сообщил о сбое в работе — пользователи не могут зайти в сервис Статьи редакции

Неполадки уже около часа.

Сервис для заметок и совместной работы сообщил о проблеме с DNS, из-за которой многие пользователи не могут зайти на сайт.

Notion Status @NotionStatus
We're experiencing a DNS issue, causing the site to not resolve for many users. We are actively looking into this issue.

Компания изучает вопрос, но возможные сроки решения проблемы не называет. В одном из твитов Notion спросила, есть ли у кого-то контакты хостинг провайдера и оператора доменов name.com.

Сколько пользователей затронул сбой, неизвестно. На сервисе DownDetector около 800 жалоб.

Предыдущий крупный сбой у сервиса произошёл в начале января, он продлился около трёх часов.

#новость #notion

1158 просмотров
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17 комментариев
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Aleksei Dovbysh

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далее: сегодня закрылось около 300 стартапов которые хранили приватные ключи для своих доге-коин кошельков в notion

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Tigran Grigoryants

4

Да, Господи, с их обычной-то скоростью функционала это не сбой — это просто чуть больший, чем обычно, отклик.

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No

4

Ну все, теперь все те чуваки которые каждую секунду своей жизни планируют пропадут.

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Gavroche

No
0

Все планы на выходные сорвались)
Было 100500 дел запланировано)

Ответить

No

Gavroche
1

Реально жаль ребят, даже посрать не смогут без этой штуки

Ответить

Gavroche

No
1

Так это шанс соскочить! Да, будет ломка, но зато потом жизнь без зависимости))

Ответить

Aleksei Dovbysh

No
0

уже весь отдел умер((((

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Даниил Рыжков

2

Можете добавить в /etc/hosts вот это:

104.18.22.110 notion.so www.notion.so

Со сбоями, но работает. Проблема на стороне регистратора домена, затрагивает всех

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Aleksei Dovbysh

Даниил
0

чо за термач и шелл

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Даниил Рыжков

Aleksei
1

Терминал — iTerm2, шелл – OhMyZsh.
Конфиг такой: https://github.com/surenkov/dotfiles/blob/master/.zshrc

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Александр Якунин

2

Пятница началась.

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Дмитрий Баданин

0

Вот уже два часа не имею доступа к своим заметкам. Проекту уже года 3, а оффлайн так и не завезли.

Куда можно слинять?

Ответить

Todd

Дмитрий
1

Obsidian.md + синхро через dropbox, яндекс.диск, syncthing (если андроид).

Ноушены и т.п. не future-proof решения.

Obsidian: A knowledge base that works on local…
Obsidian – A knowledge base that works on local Markdown files.
Obsidian.md
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Никита Шультайс

0

 for many users

Да там уже весь мир отметился в DownDetector 

https://downdetector.com/status/notion/

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Alexander Peshkov

0

Только переехали с асаны...

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Лариса Яковлева

0

Веду там много заметок по работе. Надеюсь, проблему решат быстро

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Sergey Tychenko

0

Уже удалили

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