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Таня Боброва

Microsoft добавит режим докладчика и вебинары на 1000 человек в Teams Статьи редакции

Teams значительно вырос в пандемию — в октябре у сервиса было 115 млн пользователей в день.

9 9 комментариев
520 просмотров

Пользователи Microsoft Teams смогут проводить интерактивные вебинары до 1000 участников, рассказали vc.ru в компании. В частности, ведущие смогут организовать регистрацию на вебинары и вести отчётность по ним.

При необходимости подключить большую аудиторию, пользователь сможет переключиться на режим трансляции «только для просмотра» — на нём ограничение 20 тысяч человек. Повышенный лимит будет действовать до 30 июня 2021 года.

Среди других обновлений в Teams — PowerPoint Live. Для докладчика в едином окне доступны заметки, слайды, чат и список участников, а зрители смогут менять скорость просмотра и контрастность. Режим докладчика позволит настроить отображение видео и других материалов для аудитории.

Вебинары и режим докладчика появятся у пользователей постепенно в марте.

Также Microsoft добавит сквозное шифрование для звонков «один на один» в Teams: для бизнес-клиентов оно станет доступно для тестов в первой половине 2021 года. В будущем компания планирует добавить сквозное шифрование на запланированные звонки и онлайн-собрания.

В октябре 2020 года Microsoft отчиталась о росте ежедневных пользователей мессенджера Teams на 60% с апреля — до 115 млн. В компании объяснили рост массовым переходом на удалёнку.

#новость #microsoft #teams

9 9 комментариев
5
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Антон

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Я бы охренел с видеоконференции где пиздят 1000 человек. Такая утренняя планерка на неделю.

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No Name

2

Teams просто топ по удобности. Но надеюсь, что когда - нибудь внедрят такую штуку, как "цитирование"

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Dernovoi Yuriy

No
0

Уже есть! установите в настройках Teams раздел приложения. Называется quote master.

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bravo sierra

Dernovoi
0

купить кажому участнику каждого чата? Серьёзно?

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Dernovoi Yuriy

bravo
0

Нет просто устанавливаете , бесплатно, прям в самом приложении тимс. И работает на все ваши чаты

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bravo sierra

Dernovoi
0

Спасибо! Месяц назад оно было платным.

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Юрий Белоножкин

bravo
0

Но в чем подвох?) Решили, что им хватит уже денег?

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Sergey Yevseev

0

А Майкрософт все ещё неплох, хотя слухи о его смерти ходят уже лет 15.

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bravo sierra

0

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