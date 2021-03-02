Teams значительно вырос в пандемию — в октябре у сервиса было 115 млн пользователей в день.

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Пользователи Microsoft Teams смогут проводить интерактивные вебинары до 1000 участников, рассказали vc.ru в компании. В частности, ведущие смогут организовать регистрацию на вебинары и вести отчётность по ним.

При необходимости подключить большую аудиторию, пользователь сможет переключиться на режим трансляции «только для просмотра» — на нём ограничение 20 тысяч человек. Повышенный лимит будет действовать до 30 июня 2021 года.

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Среди других обновлений в Teams — PowerPoint Live. Для докладчика в едином окне доступны заметки, слайды, чат и список участников, а зрители смогут менять скорость просмотра и контрастность. Режим докладчика позволит настроить отображение видео и других материалов для аудитории.

Вебинары и режим докладчика появятся у пользователей постепенно в марте.

Также Microsoft добавит сквозное шифрование для звонков «один на один» в Teams: для бизнес-клиентов оно станет доступно для тестов в первой половине 2021 года. В будущем компания планирует добавить сквозное шифрование на запланированные звонки и онлайн-собрания.