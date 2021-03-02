Microsoft добавит режим докладчика и вебинары на 1000 человек в Teams Статьи редакции
Teams значительно вырос в пандемию — в октябре у сервиса было 115 млн пользователей в день.
Пользователи Microsoft Teams смогут проводить интерактивные вебинары до 1000 участников, рассказали vc.ru в компании. В частности, ведущие смогут организовать регистрацию на вебинары и вести отчётность по ним.
При необходимости подключить большую аудиторию, пользователь сможет переключиться на режим трансляции «только для просмотра» — на нём ограничение 20 тысяч человек. Повышенный лимит будет действовать до 30 июня 2021 года.
Среди других обновлений в Teams — PowerPoint Live. Для докладчика в едином окне доступны заметки, слайды, чат и список участников, а зрители смогут менять скорость просмотра и контрастность. Режим докладчика позволит настроить отображение видео и других материалов для аудитории.
Вебинары и режим докладчика появятся у пользователей постепенно в марте.
Также Microsoft добавит сквозное шифрование для звонков «один на один» в Teams: для бизнес-клиентов оно станет доступно для тестов в первой половине 2021 года. В будущем компания планирует добавить сквозное шифрование на запланированные звонки и онлайн-собрания.
В октябре 2020 года Microsoft отчиталась о росте ежедневных пользователей мессенджера Teams на 60% с апреля — до 115 млн. В компании объяснили рост массовым переходом на удалёнку.
Я бы охренел с видеоконференции где пиздят 1000 человек. Такая утренняя планерка на неделю.
Teams просто топ по удобности. Но надеюсь, что когда - нибудь внедрят такую штуку, как "цитирование"
Уже есть! установите в настройках Teams раздел приложения. Называется quote master.
купить кажому участнику каждого чата? Серьёзно?
Нет просто устанавливаете , бесплатно, прям в самом приложении тимс. И работает на все ваши чаты
Спасибо! Месяц назад оно было платным.
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