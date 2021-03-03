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Евгения Евсеева

Microsoft выпустила приложение для расшифровки и перевода онлайн-собраний Статьи редакции

До этого компания показала колонки с такой же функцией.

5 5 комментариев
716 просмотров

Group Transcribe позволяет каждому участнику встречи видеть расшифровку разговоров, пишет TechCrunch. Чтобы воспользоваться приложением, один человек должен создать встречу, а потом пригласить других участников — через QR-код или по ссылке.

Как только участники присоединятся к встрече, они увидят на собственном устройстве расшифровку реплик, которая будет обновляться в реальном времени. Кроме того, приложение будет предлагать перевод на более чем 30 языков — среди них есть и русский.

Сейчас Group Transcribe доступно только на iOS. Microsoft говорит, что приложение поможет полноценно участвовать во встречах глухим и слабослышащим людям, а также тем, кто не знает язык.

Компания не сохраняет записи собраний или расшифровки, но приложение поощряет пользователей «вносить» свои записи для улучшения сервиса, пишет издание.

В марте Microsoft показала колонки для расшифровки и перевода онлайн-собраний в реальном времени — они могут распознавать голоса до десяти разных человек во время встречи в Teams.

#новость #microsoft

5 5 комментариев
8
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5 комментариев
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Сидор

1

"Компания не сохраняет записи собраний или расшифровки" - а, ну тогда ок.
Ведь корпорации никогда не обманывают пользователей в вопросах приватности...

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Сергей Щукин

0

sonix.ai если вам нужно расшифровывать инглиш. Русский тоже есть, но так себе качество

Для русских расшифровок zapisano.org -THE best

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Basil

Сергей
0

Второе это дорогущее чудо, которое перенаправляет заказы на воркзилу ?
На воркзилу час 100 руб, в последнем сервисе 1450.
Чую тут был продактплейсмент :)

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MILITARY GURU

0

Ништяк

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Виктор Булов

0

приложение поощряет пользователей «вносить» свои записи для улучшения сервиса

Поощряет словом спасибо

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