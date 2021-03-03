До этого компания показала колонки с такой же функцией.

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Group Transcribe позволяет каждому участнику встречи видеть расшифровку разговоров, пишет TechCrunch. Чтобы воспользоваться приложением, один человек должен создать встречу, а потом пригласить других участников — через QR-код или по ссылке.

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Как только участники присоединятся к встрече, они увидят на собственном устройстве расшифровку реплик, которая будет обновляться в реальном времени. Кроме того, приложение будет предлагать перевод на более чем 30 языков — среди них есть и русский.

Сейчас Group Transcribe доступно только на iOS. Microsoft говорит, что приложение поможет полноценно участвовать во встречах глухим и слабослышащим людям, а также тем, кто не знает язык.

Компания не сохраняет записи собраний или расшифровки, но приложение поощряет пользователей «вносить» свои записи для улучшения сервиса, пишет издание.