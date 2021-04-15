Выпустить книгу без одобрения издателя: как устроен и на чём зарабатывает сервис самиздата Ridero Статьи редакции
В его конструкторе можно бесплатно сверстать свою книгу и отправить на продажу через Ozon, «Литрес», Amazon и другие магазины.
Издательский сервис Ridero из Екатеринбурга помогает авторам издать свою книгу и отправить её в продажу. Про опыт работы с платформой уже писали несколько пользователей vc.ru, теперь рассказываем — как устроен сервис самиздата и на чём пытается зарабатывать.
Ridero помогает сверстать книгу и берёт на себя отношения с типографиями и магазинами. Книги можно продавать через сам Ridero, на Ozon, «Литресе», Amazon и в других интернет-магазинах, а также отправлять в офлайн-магазины сетей «Читай-город» и «Буквоед» и в магазин «Москва» на Тверской.
Вёрстка и базовое оформление книг — бесплатные, сервис зарабатывает на комиссии с продаж и дополнительных услугах для авторов. Первую версию Ridero основатели запустили в январе 2014 года, но на прибыль компания вышла только два года назад.
Идея из США
Сервис для самостоятельного издания бумажных и электронных книг Ridero запустился 14 января 2014 года. Основатели — издатель Александр Касьяненко, бывший руководитель отдела мобильной разработки в учебном издательстве «Дроф» Александр Остапенко, основатель digital-агентства JetStyle Алексей Кулаков.
Доли в компании принадлежат основателям сервиса, инвесторам и ключевым разработчикам. Имена всех владельцев компания не раскрывает, головная структура зарегистрирована на Кипре.
Александр Касьяненко занимался книгами с 1992 года: открывал книжный магазин, запускал собственное издательство и возглавлял издательство «Ультра.Культура». Идею упростить издание книг для всех он подсмотрел в США — там есть похожий сервис Lulu.com, но американский аналог, по словам Касьяненко, берёт «большие деньги». Касьяненко хотел создать сервис, который удешевит процесс подготовки книги в десять раз и сэкономит время штатных редакторов.
Издатель начал работать над сервисом для автоматической вёрстки в 2013 году. Первая команда разработчиков с задачей не справилась, и Касьяненко потерял 500 тысяч рублей, рассказывал он в 2016 году «Ведомостям».
Затем Касьяненко вместе с партнёрами Алексеем Кулаковым и Александром Остапенко вложил в запуск $1,15 млн. Из них $850 тысяч в 2015 году внёс бывший топ-менеджер компаний топливно-энергетического сектора Александр Краснокутский, который сейчас возглавляет совет директоров Ridero.
К 2014 году сервис был готов: 14 января Ridero опубликовал первую книгу — «Сказание о Гора-Рыбе» Александра Коротича. Компания обосновалась в Екатеринбурге. Сейчас в ней работает 50 человек.
В компании рассказали vc.ru, что бизнес-ангелами на старте были Александр Гаврилов (ресторатор и бывший главный редактор газеты «Книжное обозрение»), основатель ИТ-компании Passware Дмитрий Сумин и другие. Привлекал ли сервис инвестиции после запуска, в Ridero не раскрывают, но отмечают, что компания вышла из инвестиционного периода и стала «стабильным прибыльным бизнесом».
Без человеческого фактора: как работает автоматическая вёрстка книги
Алексей Кулаков рассказал vc.ru, что сначала команда хотела создать WYSIWYG-редактор (What You See Is What You Get) для вёрстки.
В компании уточнили, что сервис лидирует по количеству пользователей и по количеству наименований опубликованных за год книг (35 876 книг за 2020 год). Другие участники обычно измеряют рынок в проданных книгах: например, сервис «Литнет» за 2019 год продал 4,2 млн книг, а в 2020 году продажи выросли на 110%. Платформа Rugram рассказала о росте продаж в 2020 году на 300%.
Сейчас на первом этапе сервис предлагает загрузить файл и указать автора и название книги.
На втором этапе можно отредактировать текст, обложку и выходные данные, а также посмотреть, как будет выглядеть готовая книга.
На последнем этапе пользователь может выбрать, в каких магазинах будет продаваться книга. Для продажи печатных книг пользователи могут заказать тираж или воспользоваться «печатью по требованию» — для этого не нужно вносить предоплату: Ridero напечатает книгу, если её закажет покупатель. По такой технологии книгу можно продавать на сайте Ridero, на Ozon или AliExpress.
Зачем типографии печатать одну книгу автора
Обычно процессы в типографии включают в себя «приладку»: перед запуском всего тиража печатается несколько экземпляров с разными настройками машин, чтобы посмотреть, как будет лучше. И под каждый конкретный тираж типография настраивает цветную машину под обложки, черно-белую под внутренний блок, склейку, резак, ламинатор.
Но «печать по требованию» через Ridero позволяет не делать приладку под каждый заказ: редактор автоматически создаёт стандартный PDF для печати под нужды типографии. В итоге разные книги имеют один формат, параметры, процесс сборки и так далее.
«С точки зрения типографии не имеет значения то, что текст разный: формат файла один и тот же, поэтому для них один наш заказ, в котором несколько книг разных авторов — это один большой тираж. Это один технический процесс, каждую книжку не нужно согласовать, всё автоматизировано», — объяснил Кулаков.
Некоторые книги могут попасть в офлайн-магазины. Для этого автор должен заполнить заявку. Ridero включит произведение в ежемесячную подборку книг, которую отправит в партнёрские офлайн-магазины. Компания включает в подборку книги, которые хорошо продаются на онлайн-площадках или имеют хорошие перспективы, например, когда автор — медийная персона или имеет собственную большую аудиторию.
Магазины сами отбирают из этого списка книги, которые готовы поставить к себе на полку. После этого менеджер Ridero связывается с автором, чтобы обсудить детали.
Платные аккаунты и фрилансеры
Бесплатный аккаунт в сервисе позволяет создать макет книги только во внутреннем редакторе Ridero, то есть печатать и продавать книгу с готового макета. Платный аккаунт стоит 1500 рублей в месяц, 4000 рублей в квартал или 12 тысяч рублей в год. Количество пользователей с платными аккаунтами в компании не раскрывают.
Он предоставляет расширенную статистику продаж и читательского интереса, позволяет пользоваться сторонними редакторами, загружать задник обложки, включать совместный доступ к редактированию, предлагает 30 дополнительных шаблонов обложки вдобавок к бесплатным 10 и так далее
Кроме того, компания зарабатывает на дополнительных услугах: корректуре, продвижении, дизайне обложки, юридических услугах и так далее. Например, услуги помощника для подготовки книги можно заказать по цене от 990 рублей, корректора — от 1300 рублей.
Все эти услуги сервису помогают выполнять фрилансеры. С ними компания работает через сервис Solar Staff, который позволяет ставить задачи, принимать выполненную работу и отправлять исполнителям гонорары. Какую комиссию от гонорара сервис оставляет себе, в компании не уточнили — эти суммы всегда разные.
Аудитория сервиса
В апреле число зарегистрированных пользователей превысит 500 тысяч человек, рассказали vc.ru в компании. По собственным данным, с момента запуска Ridero пользователи опубликовали через сервис 80 тысяч книг.
Общая сумма роялти всех авторов Ridero за 2020 год составила 23,3 млн рублей. Максимальная сумма роялти одного автора за всё время работы в сервисе — 3,2 млн рублей.
На чём зарабатывает Ridero и на что тратит
Сервис работает по модели freemium: базовые функции для вёрстки и публикации пользователям доступны бесплатно, за отдельную плату можно заказать дополнительные услуги вроде корректуры, редактуры и оформления книг.
После вёрстки автор сам выбирает размер роялти, который хочет получать с каждой проданной книги — от этой суммы формируется цена одной штуки.
- Сам сервис получает 20% от дохода автора с продажи одной печатной или электронной книги через сторонний сервис.
- При продаже электронной книги напрямую с Ridero вместо фиксированной роялти автор получает 49,58% от стоимости.
- Комиссия интернет-магазинов — от 15% до 60%.
- Кроме того, в цену закладывается НДС (20%) и НДФЛ (для россиян – 13% от дохода автора, для нерезидентов – 30%). Ridero выступает как налоговый агент: удерживает налоги и перечисляет в ФНС.
- Себестоимость для книги по модели «печать по требованию» зависит от доставки до склада интернет-магазина и количества страниц в книге. Например, для 100-страничного издания себестоимость будет равна примерно 267 рублей.
Все комиссии, налоги и расходы закладываются поверх выбранного роялти. После публикации книги в магазинах у неё появляется собственная страница статистики продаж. Также авторы могут продавать книги за донаты.
Цены за книги по модели «печать по требованию» в каждом магазине отличаются: от 221 рубля и выше.
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Издательские решения», юрлица Ridero, с 2015 по 2018 год выросла с 5,6 млн рублей до 141,5 млн рублей. В 2019 году этот показатель упал на 4% — до 135,3 млн рублей. По словам представителя Ridero, выручку приносят печать тиражей, дистрибуция и дополнительные услуги примерно в равных пропорциях.
Основные расходы Ridero приходятся на аренду офиса, зарплаты сотрудников, сервисы и серверы, но конкретные суммы в компании не раскрывают.
Сервис планировал пройти точку безубыточности в течение года после запуска, рассказывал в 2013 году Александр Касьяненко в интервью РБК. Однако компания впервые вышла на прибыль в 2019 году — 219 тысяч рублей против чистого убытка в 25,8 млн рублей в 2018 году.
Алексей Кулаков, объяснил это тем, что темпы роста рынка самиздата оказались ниже, чем рассчитывала компания.
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