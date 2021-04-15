Мы хотели, чтобы книжка на экране браузера выглядела один в один как в печати. Это большая сложная технологическая задача, с которой много кто работает — Apple, Adobe, Mozilla. Мы этого так и не сделали, как и все другие компании в мире.

Как работает предпросмотр: мы на сервере делаем PDF и показываем его пользователю. Сейчас на это уходит меньше чем полминуты: сократить процесс до такого времени — это много работы, потому что рендеринг PDF требует много оперативной памяти.

Мы работали над WYSIWYG-редактором примерно первые восемь месяцев, но потом задали себе вопрос: что нам больше нужно — красивый редактор или может быть мы лучше книжки в продажу поставим? Стало не очень понятно, зачем мы себе поставили такую сложную технологическую задачу с самого начала. До нас дошло, что нам нужно сконцентрироваться на дистрибуции.



WYSIWYG-редактор как на печати можно сделать, но сейчас у нас такой цели нет — авторы уже так привыкли и для возвращения к этой задаче нужна какая-то цель, например, если мы сделаем такой редактор, то у нас вырастет доля рынка. А мы и так лидеры рынка (самиздата — vc.ru).