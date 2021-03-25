Стоимость подписки на сервис зависит от количества сотрудников — от 686 рублей до 5500 рублей в месяц.

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Сервис для записей в салоны красоты, спортзалы, больницы и другие заведения Yclients расширил возможности для медучреждений: теперь на платформе можно создавать и вести медкарты пациентов, смотреть историю посещения и составить планы лечения, сообщили vc.ru в компании.

На платформе уже можно открыть личное дело для каждого пациента. Все бланки договоров с клиентом, фото, личные данные будут храниться в электронном журнале — доступ к ним получают врачи, которые могут заполнить историю или переносить визиты пациента.

Пациенту можно напомнить о повторном визите, сдаче анализов или контрольном приёме с помощью СМС или пуш-уведомления в личный кабинет. Руководители медорганизаций смогут использовать платформу, чтобы отследить динамику работы по клиентам и анализировать финансы.

Стоимость подписки на сервис зависит от количества сотрудников — от 686 рублей до 5500 рублей в месяц. В компании обещают, что электронный журнал быстрее Excel и в два раза дешевле разработки собственной системы.

Yclients был основан в 2010 году. Сейчас платформой пользуются 25 тысяч заведений, их клиенты совершают более 10 млн записей, говорится на их сайте.