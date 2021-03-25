Сервис для онлайн-записи Yclients предложил врачам вести медкарты и составлять планы лечения на своей платформе Статьи редакции
Стоимость подписки на сервис зависит от количества сотрудников — от 686 рублей до 5500 рублей в месяц.
Сервис для записей в салоны красоты, спортзалы, больницы и другие заведения Yclients расширил возможности для медучреждений: теперь на платформе можно создавать и вести медкарты пациентов, смотреть историю посещения и составить планы лечения, сообщили vc.ru в компании.
На платформе уже можно открыть личное дело для каждого пациента. Все бланки договоров с клиентом, фото, личные данные будут храниться в электронном журнале — доступ к ним получают врачи, которые могут заполнить историю или переносить визиты пациента.
Пациенту можно напомнить о повторном визите, сдаче анализов или контрольном приёме с помощью СМС или пуш-уведомления в личный кабинет. Руководители медорганизаций смогут использовать платформу, чтобы отследить динамику работы по клиентам и анализировать финансы.
Стоимость подписки на сервис зависит от количества сотрудников — от 686 рублей до 5500 рублей в месяц. В компании обещают, что электронный журнал быстрее Excel и в два раза дешевле разработки собственной системы.
Yclients был основан в 2010 году. Сейчас платформой пользуются 25 тысяч заведений, их клиенты совершают более 10 млн записей, говорится на их сайте.
В декабре 2019 года Yclients привлёк $10 млн от «Эльбрус Капитал» и венчурного фонда Guard Capital — тогда эксперты оценили компанию в $40 млн. По данным базы «Контур.Фокус» на конец 2019 года, выручка сервиса составила 364,3 млн рублей, а чистый убыток — 9,4 млн рублей. С 2017 года 100% компании принадлежит кипрской «Пелетино Лимитед».
медицинские данные пациентов туда?? - ну подождем, посмотрим; вот когда ФСБ начнет отпуска и командировки своих сотрудников там тоже оформлять, наверное, можно будет тоже подключаться - значит там все норм :)
а пока как-то непонятно, что происходит
Yclients классный сервис. Никогда согласование записи не было таким лёгким.
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