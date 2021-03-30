Сервис видеооткрыток от знаменитостей Cameo привлёк $100 млн и стал «единорогом» Статьи редакции
С момента запуска в 2017 году звёзды на Cameo записали около двух миллионов видеообращений.
Платформа Cameo, где пользователи платят знаменитостям за личные видеосообщения, объявила об инвестициях в $100 млн от e.ventures и других. С учётом раунда оценка компании превысила $1 млрд.
В компанию инвестировали фонд Amazon Alexa Fund и Google — GV, а также UTA Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Valor Equity Partners и Counterpoint Global. Джонатан Тернер из e.ventures стал членом совета директоров компании после раунда.
Он заявил, что фонд поможет Cameo стать «глобальным явлением». По данным компании, фанаты не из США покупают только 20% видеообращений. Всего на платформе есть знаменитости из 138 стран и их поклонники из 178 стран.
В заявлении сервиса также говорится, что он планирует расширить функции и добавить фан-клубы и звонки Cameo Calls. Компания будет также развивать инструменты для бизнеса — этот сектор вырос на 900% за год, говорят в Cameo.
Сервис был основан в 2017 году. На платформе актёры, певцы, комики, блогеры устанавливают ставки за свои видеообращения — в среднем от $25 до $250, но некоторые выставляют суммы и в несколько тысяч долларов. Пользователи описывают, что звезда должна сказать, а та записывает видео с этим текстом. Cameo удерживает комиссию 25% с каждой транзакции.
Всего с помощью сервиса было записано около двух миллионов видео, говорят в Cameo. Около 80% пользователей заказывают видео в качестве подарков знакомым на дни рождения и другие праздники. В 2020 году Cameo добавил возможность пригласить знаменитостей в видеочаты Zoom, отмечает TechCrunch.
там точно знаменитости, а не deep fake? если ли гарантии, короче говоря...
есть в этом что-то от сайта с проститутками
Вроде идея прикольная, но сколько раз не заходил к ним, так жалко как-то этих актеров становится, так как в основном там всякие ребята, у которых выгорело с одним фильмом, а потом они стали нафиг никому не нужны и вот пытаются хоть как то заработать на былой славе.
ценник нефиговый такой
400 баксов ? копейки их времени.
дешевле сториз у блогера милионника
я знаю пару приложений где за ваши деньги не только скажут, но и покажут все, что угодно.
Видеооткрытки - это просто видео? 🤔
Идея хорошая, но добавили бы они туда кого-то покрупнее второстепенных актёров
Еьаное стадо, как же людишкам хочется "прикоснуться к великому"
Лучше заплатить те же 25 баксов шлюхе - она с х...ем во рту поздравит, и даже скороговоркой. Снять это на видео - вот вам и видеооткрытка
И забавно, и полезно, и контент
В одной фразе: и идея, и сценарий, и режиссура, и смета.
Спасибо за мнение настоящего профессионала-экспериментатора!
Блоги компаний
Показать еще