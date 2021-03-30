С момента запуска в 2017 году звёзды на Cameo записали около двух миллионов видеообращений.

{"id":227633,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/227633-servis-videootkrytok-ot-znamenitostey-cameo-privlek-100-mln-i-stal-edinorogom","title":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043a \u043e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 Cameo \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $100 \u043c\u043b\u043d \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u00ab\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/227633-servis-videootkrytok-ot-znamenitostey-cameo-privlek-100-mln-i-stal-edinorogom","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/227633-servis-videootkrytok-ot-znamenitostey-cameo-privlek-100-mln-i-stal-edinorogom&title=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043a \u043e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 Cameo \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $100 \u043c\u043b\u043d \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u00ab\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/227633-servis-videootkrytok-ot-znamenitostey-cameo-privlek-100-mln-i-stal-edinorogom&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043a \u043e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 Cameo \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $100 \u043c\u043b\u043d \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u00ab\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/227633-servis-videootkrytok-ot-znamenitostey-cameo-privlek-100-mln-i-stal-edinorogom&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043a \u043e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 Cameo \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $100 \u043c\u043b\u043d \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u00ab\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/227633-servis-videootkrytok-ot-znamenitostey-cameo-privlek-100-mln-i-stal-edinorogom","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043a \u043e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 Cameo \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $100 \u043c\u043b\u043d \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u00ab\u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u043c\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/services\/227633-servis-videootkrytok-ot-znamenitostey-cameo-privlek-100-mln-i-stal-edinorogom","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1830 просмотров

Платформа Cameo, где пользователи платят знаменитостям за личные видеосообщения, объявила об инвестициях в $100 млн от e.ventures и других. С учётом раунда оценка компании превысила $1 млрд.

В компанию инвестировали фонд Amazon Alexa Fund и Google — GV, а также UTA Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Valor Equity Partners и Counterpoint Global. Джонатан Тернер из e.ventures стал членом совета директоров компании после раунда.

Он заявил, что фонд поможет Cameo стать «глобальным явлением». По данным компании, фанаты не из США покупают только 20% видеообращений. Всего на платформе есть знаменитости из 138 стран и их поклонники из 178 стран.

Карта пользователей Cameo

В заявлении сервиса также говорится, что он планирует расширить функции и добавить фан-клубы и звонки Cameo Calls. Компания будет также развивать инструменты для бизнеса — этот сектор вырос на 900% за год, говорят в Cameo.

Сервис был основан в 2017 году. На платформе актёры, певцы, комики, блогеры устанавливают ставки за свои видеообращения — в среднем от $25 до $250, но некоторые выставляют суммы и в несколько тысяч долларов. Пользователи описывают, что звезда должна сказать, а та записывает видео с этим текстом. Cameo удерживает комиссию 25% с каждой транзакции.