В приложении по всему миру скоро можно будет следить за погодой.

{"id":227999,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/227999-google-dobavit-v-karty-navigaciyu-vnutri-aeroportov-torgovyh-centrov-i-drugih-pomeshcheniy","title":"Google \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u00ab\u041a\u0430\u0440\u0442\u044b\u00bb \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432, \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/227999-google-dobavit-v-karty-navigaciyu-vnutri-aeroportov-torgovyh-centrov-i-drugih-pomeshcheniy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/227999-google-dobavit-v-karty-navigaciyu-vnutri-aeroportov-torgovyh-centrov-i-drugih-pomeshcheniy&title=Google \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u00ab\u041a\u0430\u0440\u0442\u044b\u00bb \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432, \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/227999-google-dobavit-v-karty-navigaciyu-vnutri-aeroportov-torgovyh-centrov-i-drugih-pomeshcheniy&text=Google \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u00ab\u041a\u0430\u0440\u0442\u044b\u00bb \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432, \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/227999-google-dobavit-v-karty-navigaciyu-vnutri-aeroportov-torgovyh-centrov-i-drugih-pomeshcheniy&text=Google \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u00ab\u041a\u0430\u0440\u0442\u044b\u00bb \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432, \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/227999-google-dobavit-v-karty-navigaciyu-vnutri-aeroportov-torgovyh-centrov-i-drugih-pomeshcheniy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Google \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u00ab\u041a\u0430\u0440\u0442\u044b\u00bb \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432, \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/services\/227999-google-dobavit-v-karty-navigaciyu-vnutri-aeroportov-torgovyh-centrov-i-drugih-pomeshcheniy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 501 просмотров

Google анонсировала новые функции для Google Maps: компания сделает доступной навигацию внутри аэропортов, вокзалов, торговых центров и других заведений с помощью дополненной реальности.

Пользователи смогут указать, куда им нужно идти, и открыть камеру в приложении Google Maps. Сервис покажет маршрут с помощью стрелок и значков. Пока эта функция работает только на открытом воздухе, но в Google Maps уже есть схемы зданий — их должны добавить владельцы заведений по желанию.

Функция уже доступна в нескольких торговых центрах в США, а в ближайшие месяцы её запустят в Цюрихе и Токио, а потом и в других городах, добавила компания, но детали не сообщила.

В России функция навигации внутри торговых центров, больниц и аэропортов, есть у «2ГИС», в ТЦ можно ориентироваться также с помощью «Яндекс.Карт». Но сервисы предлагают схемы помещений, а не интерактивную карту.

Google также планирует запустить «экологичные» маршруты —они должны помочь снизить расход топлива. Если пользователь может добраться до места назначения по обычной дороге за то же время, что и по экологичной, карты по умолчанию выберут маршрут с наименьшим углеродным следом. Но в настройках это можно будет изменить, отмечают в компании.

Функцию запустят для пользователей Android и iOS в США к концу 2021 года. Неизвестно, когда маршруты появятся у пользователей из других стран.