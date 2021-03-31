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Рая Хачатрян

Google добавит в «Карты» навигацию внутри аэропортов, торговых центров и других помещений Статьи редакции

В приложении по всему миру скоро можно будет следить за погодой.

9 9 комментариев
501 просмотров

Google анонсировала новые функции для Google Maps: компания сделает доступной навигацию внутри аэропортов, вокзалов, торговых центров и других заведений с помощью дополненной реальности.

Пользователи смогут указать, куда им нужно идти, и открыть камеру в приложении Google Maps. Сервис покажет маршрут с помощью стрелок и значков. Пока эта функция работает только на открытом воздухе, но в Google Maps уже есть схемы зданий — их должны добавить владельцы заведений по желанию.

Функция уже доступна в нескольких торговых центрах в США, а в ближайшие месяцы её запустят в Цюрихе и Токио, а потом и в других городах, добавила компания, но детали не сообщила.

В России функция навигации внутри торговых центров, больниц и аэропортов, есть у «2ГИС», в ТЦ можно ориентироваться также с помощью «Яндекс.Карт». Но сервисы предлагают схемы помещений, а не интерактивную карту.

Google также планирует запустить «экологичные» маршруты —они должны помочь снизить расход топлива. Если пользователь может добраться до места назначения по обычной дороге за то же время, что и по экологичной, карты по умолчанию выберут маршрут с наименьшим углеродным следом. Но в настройках это можно будет изменить, отмечают в компании.

Функцию запустят для пользователей Android и iOS в США к концу 2021 года. Неизвестно, когда маршруты появятся у пользователей из других стран.

Google также создает новые слои карт для отслеживания погоды и качества воздуха. Пользователи смогут увидеть текущую и прогнозируемую температуру и погодные условия в районе. Информация о качестве воздуха будет полезна при аллергии, а также если человек находится в зоне, подверженной дыму или пожарам.

Данные о погоде станут доступными в ближайшие месяцы в Google Maps по всему миру. Качество воздуха изначально смогут посмотреть только пользователи из Австралии, Индии и США.

#новость #googlemaps

9 9 комментариев
6
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9 комментариев
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Павел Самур

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В Яндекс Картах и 2ГИС уже как 2 года есть

upd. Ой, тут про AR навигацию. Тогда да, просто инновации которые мы заслужили... Уже представляю как из каждого уголка доносится "Через 20 метров за Макдональдсом поверните направо". Как будто люди схемы читать разучились

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Рая Хачатрян

Павел
3

я, вот, лево и право путаю, а вы тут про схемы какие-то

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Чит Чат

–3

нет никакой навигации

Ответить

Алексей Штейн

Чит
3

Ты дурачек,дядь? 
"Функция уже доступна в нескольких торговых центрах в США, а в ближайшие месяцы её запустят в Цюрихе и Токио"

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Когда AR навигацию по квартире добавят?

Ответить

Саша Ставров

Raimond
2

товариц Роттенберг, перелогиньтесь

Ответить

Александр Утемов

Raimond
1

Вы во дворце живете?)

Ответить

Raimond Vladimirov

Александр
0

Не ну когда в гости пришёл первый раз

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alex twit

0

Ээээ дарогу пакажишь

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