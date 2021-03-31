У компании уже есть голосовые чаты с возможностью для всех свободно разговаривать, но в Stages дискуссия будет организованной.

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В отличие от обычных голосовых чатов Discord, Stage Channels будут более «организованными» — будет легче понять, кто ведёт комнату, а кто ждёт своей очереди выступить, говорят в компании. В каналах можно будет провести беседы, интервью, книжные клубы и караоке-вечеринки.

Журналист The Verge подробно описывает, как работает сервис: по его словам, он очень похож на комнаты в Clubhouse или Twitter Spaces. Он присоединился к Stage как слушатель и мог видеть всех участников и модераторов беседы. Для того, чтобы говорить самому, можно вызваться «на сцену». У модераторов есть возможность отключить микрофон говорящего или удалить его из комнаты, если они мешают, отмечает он.

Stage Channels смогут создать только крупные серверы, у которых есть сообщества, пишет издание. Для этого модераторам необходимо в «настройках сервера» подключить функцию «сообщество». Аудиокомнаты будут доступны только членам этих сообществ.

Discord заявляет, что Stage Channels теперь доступна на всех платформах, где есть сам сервис — в вебе, Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Так Discord станет первым приложением, который предложит аудиочаты практически на всех платформах, отмечает The Verge.