Discord запустил Stage Channels — похожие на Clubhouse аудиокомнаты для обсуждений в прямом эфире Статьи редакции
У компании уже есть голосовые чаты с возможностью для всех свободно разговаривать, но в Stages дискуссия будет организованной.
В отличие от обычных голосовых чатов Discord, Stage Channels будут более «организованными» — будет легче понять, кто ведёт комнату, а кто ждёт своей очереди выступить, говорят в компании. В каналах можно будет провести беседы, интервью, книжные клубы и караоке-вечеринки.
Журналист The Verge подробно описывает, как работает сервис: по его словам, он очень похож на комнаты в Clubhouse или Twitter Spaces. Он присоединился к Stage как слушатель и мог видеть всех участников и модераторов беседы. Для того, чтобы говорить самому, можно вызваться «на сцену». У модераторов есть возможность отключить микрофон говорящего или удалить его из комнаты, если они мешают, отмечает он.
Stage Channels смогут создать только крупные серверы, у которых есть сообщества, пишет издание. Для этого модераторам необходимо в «настройках сервера» подключить функцию «сообщество». Аудиокомнаты будут доступны только членам этих сообществ.
Discord заявляет, что Stage Channels теперь доступна на всех платформах, где есть сам сервис — в вебе, Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Так Discord станет первым приложением, который предложит аудиочаты практически на всех платформах, отмечает The Verge.
Clubhouse по-прежнему доступен только для iOS, Android-версия находится в разработке. Функция Twitter Spaces работает на iOS и Android, но только некоторые пользователи имеют возможность создавать аудиокомнаты. Slack, Spotify, Facebook и другие пока работают над функцией живого аудио.
Discord наверное единственные ребята, за которых я топлю с момента их появления и рад всему, что они делают. Хотя их магазин и провалился.
Магазин нормальный был, не дотянули просто, могли бы выезжать на корпоративных играх
Как же хорошо, что я не селфивлагалище, нет ни инсты, чтобы выставлять фото для зависти, ни вк, ни фейсбука, ни очередной тупорылый блогер, ни твиттера, ни вот новый идиотизм якобы с этим хаузом, где трепятся ни о чем, якобы успешные люди, о якобы серьезных вещах, а по факту, лишь бы впихнуть рекламу. Прям счастье, что все эти сервисы обошли стороною.
Мозги, как мне вас отблагодарить?!
Компьютерный месяц
Вы селфивлагалище? Самокритично )
))))
Гордиться в 2021 тем, что нет соцсетей, при этом пиликать комментарии на VC это конечно высший разум
Ну что, VC, отстаем? Когда запустите уже чаты под статьями? Долго мне вас трепыхать?)
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