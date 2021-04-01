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Рая Хачатрян

Испанский сервис доставки Glovo привлёк €450 млн — это крупнейший раунд финансирования в истории страны Статьи редакции

Сервис с оценкой более $1 млрд работает в 20 странах, в том числе в Казахстане, Украине и Грузии.

Испанский курьерский сервис Glovo привлёк €450 млн ($528 млн) в рамках раунда F, сообщило Bloomberg. Раунд возглавили американские инвесторы Lugard Road Capital и Luxor Capital Group, пишет Bloomberg.

Это новый рекорд Испании по объёму привлечённых за один раунд инвестиций, отмечает Forbes. Glovo не раскрывает свою оценку — в декабре 2019 года она более $1 млрд, после чего привлекла ещё €100 млн в январе.

Glovo был основан в в начале 2015 года Оскаром Пьером и Сашей Мишо. Курьеры сервиса доставляют «что угодно» — еду, продукты, товары из магазинов и аптек. Компания работает в 20 странах и более чем 700 городах по всему миру, в том числе в Украине, Грузии, Казахстане, Молдове и Польше. У Glovo более 7,4 млн пользователей и 64 тысячи курьеров, говорится на сайте.

Компания хочет направить деньги на выход на новые рынки и развитие очень быстрой доставки. К концу года компания планирует открыть 200 «дарксторов» — в начале 2021 года их было всего 20. Пьер заявил в интервью Forbes, что в следующие 1,5 года планирует запустить сервис ещё в 10 странах.

Пьер добавил, что инвесторы настаивают на проведении IPO в ближайшие два-три года, но он пока не уверен в этом из-за провала IPO конкурентного Deliverooo. 31 марта в первый день торгов акции сервиса упали на 26% на Лондонской бирже. FT назвала это «худшим IPO в истории Лондона».

#новость #инвестиции

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Almas Zhaxybayev

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Хороший сервис. Удобный интерфейс

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alex twit

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Оскаром, Пьером, Сашей и Мишо
There, i fixed it

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