Pinterest обсуждает покупку фотоприложения VSCO — источники NYT Статьи редакции
Сумма неизвестна, последняя публичная оценка VSCO — $550 млн.
- Два источника NYT рассказали, что Pinterest и VSCO пока ведут переговоры о сделке и ещё не пришли к результатам. Покупка может и не состояться.
- Представители компаний не стали комментировать возможную сделку. В VSCO сказали, что нацелены на рост бизнеса и иногда встречаются с разными компаниями, но не готовы обсуждать это.
- Основанная в 2011 году VSCO уже десять лет выпускает приложение для редактирования фото и видео. В нём нет лайков и рекламы, сервис зарабатывает на платных функциях — из 100 млн пользователей около 2 млн оплачивают подписку.
- Соцсеть Pinterest, которая построена вокруг публикации изображений на виртуальных «досках с идеями», в 2019 году вышла на биржу, её капитализация к апрелю 2021 года составляет $49 млрд. В 2020 году благодаря локдаунам из-за пандемии соцсеть привлекла 100 млн активных пользователей в месяц, общая ежемесячная аудитория достигла 450 млн.
- NYT предполагает, что экспертиза VSCO в фото и видео может помочь основному бизнесу Pinterest.
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3 комментария
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Вроде же писали, что Microsoft хочет сам Pinterest купить недавно.
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Так одно другому не мешает. На каждую крупную рыбу найдется рыба покрупнее и хищней.
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Подскажите кто нибудь, на чем конкретно зарабатывает Pinterest? Для меня загадка, как вообще подобная идея взлетела так сильно
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