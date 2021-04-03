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Андрей Фролов

Pinterest обсуждает покупку фотоприложения VSCO — источники NYT Статьи редакции

Сумма неизвестна, последняя публичная оценка VSCO — $550 млн.

  • Два источника NYT рассказали, что Pinterest и VSCO пока ведут переговоры о сделке и ещё не пришли к результатам. Покупка может и не состояться.
  • Представители компаний не стали комментировать возможную сделку. В VSCO сказали, что нацелены на рост бизнеса и иногда встречаются с разными компаниями, но не готовы обсуждать это.
  • Основанная в 2011 году VSCO уже десять лет выпускает приложение для редактирования фото и видео. В нём нет лайков и рекламы, сервис зарабатывает на платных функциях — из 100 млн пользователей около 2 млн оплачивают подписку.
  • Соцсеть Pinterest, которая построена вокруг публикации изображений на виртуальных «досках с идеями», в 2019 году вышла на биржу, её капитализация к апрелю 2021 года составляет $49 млрд. В 2020 году благодаря локдаунам из-за пандемии соцсеть привлекла 100 млн активных пользователей в месяц, общая ежемесячная аудитория достигла 450 млн.
  • NYT предполагает, что экспертиза VSCO в фото и видео может помочь основному бизнесу Pinterest.
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#новость #pinterest #vsco

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Raimond Vladimirov

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Вроде же писали, что Microsoft хочет сам Pinterest купить недавно.

FT: Microsoft рассматривала покупку Pinterest…
Сделка могла стать самой крупной в истории Microsoft.
vc.ru
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Вася Пражкин

Raimond
0

Так одно другому не мешает. На каждую крупную рыбу найдется рыба покрупнее и хищней.

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dffd dffd

0

Подскажите кто нибудь, на чем конкретно зарабатывает Pinterest? Для меня загадка, как вообще подобная идея взлетела так сильно

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