В проект основатели вложили $3 млн, говорят в компании.

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О запуске маркетплейса для самозанятых сообщили в Qugo. Сервис помогает самозанятым найти заказы, а компаниям — исполнителей на свои задачи, а также автоматизирует бухучёт и расчёты.

При желании исполнителя платформа может списывать с его счета налог, а заказчикам разрешит проверять статус самозанятого, добавили vc.ru в компании.

Qugo основали бывший HR-директор в PepsiCo и Kaspersky Георгий Чахидзе, а также его партнёры Дмитрий Сухорученко, Гарри Аракелов и Армен Агаджанов. По данным базы «Контур.Фокус», гендиректором компании стал Чахизже — ему и Агаджанову принадлежит по 10% в сервисе, а Сухорученко и Аракелову — по 40%.

Основатели вложили в проект $3 млн личных средств, утверждают в компании. Сервис планирует привлекать и внешние инвестиции, но детали пока не раскрывает.

Проект начали в закрытом режиме тестировать в начале 2020 года. В компании говорят, что за это время сервисом воспользовались «Кухня на районе», «Самокат», «Бургер Кинг» и X5. Сейчас на платформе зарегистрированы более 10 тысяч исполнителей-самозанятых со всей России, говорят в сервисе.

Qugo планирует специализироваться на работе с самозанятыми в сферах фудтеха, строительства и ремонта, курьерских и логистических услуг, клининга и других. Самозанятые могут получить доступ к сервису бесплатно.

Для компаний есть несколько тарифов в зависимости от набора услуг — сервис берёт до 7% от суммы сделки. При максимальной комиссии набор услуг включает возможность размещать задания, выбирать проверенных исполнителей, подавать уведомления в ФАС и другое. Есть и дополнительные услуги — например, консалтинг при переходе на работу с самозанятыми, найме исполнителей на сложные работы и другое.

В России похожие услуги предоставляют «Самозанятые.рф», «Наймикс», «Консоль Про», а в мире— Upwork и Fiverr.