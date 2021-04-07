Сервисы
Рая Хачатрян

Бывший HR-директор PepsiCo и Kaspersky с партнёрами запустил сервис для работы бизнеса с самозанятыми Qugo Статьи редакции

В проект основатели вложили $3 млн, говорят в компании.

8 8 комментариев
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О запуске маркетплейса для самозанятых сообщили в Qugo. Сервис помогает самозанятым найти заказы, а компаниям — исполнителей на свои задачи, а также автоматизирует бухучёт и расчёты.

При желании исполнителя платформа может списывать с его счета налог, а заказчикам разрешит проверять статус самозанятого, добавили vc.ru в компании.

Qugo основали бывший HR-директор в PepsiCo и Kaspersky Георгий Чахидзе, а также его партнёры Дмитрий Сухорученко, Гарри Аракелов и Армен Агаджанов. По данным базы «Контур.Фокус», гендиректором компании стал Чахизже — ему и Агаджанову принадлежит по 10% в сервисе, а Сухорученко и Аракелову — по 40%.

Основатели вложили в проект $3 млн личных средств, утверждают в компании. Сервис планирует привлекать и внешние инвестиции, но детали пока не раскрывает.

Проект начали в закрытом режиме тестировать в начале 2020 года. В компании говорят, что за это время сервисом воспользовались «Кухня на районе», «Самокат», «Бургер Кинг» и X5. Сейчас на платформе зарегистрированы более 10 тысяч исполнителей-самозанятых со всей России, говорят в сервисе.

Qugo планирует специализироваться на работе с самозанятыми в сферах фудтеха, строительства и ремонта, курьерских и логистических услуг, клининга и других. Самозанятые могут получить доступ к сервису бесплатно.

Для компаний есть несколько тарифов в зависимости от набора услуг — сервис берёт до 7% от суммы сделки. При максимальной комиссии набор услуг включает возможность размещать задания, выбирать проверенных исполнителей, подавать уведомления в ФАС и другое. Есть и дополнительные услуги — например, консалтинг при переходе на работу с самозанятыми, найме исполнителей на сложные работы и другое.

В России похожие услуги предоставляют «Самозанятые.рф», «Наймикс», «Консоль Про», а в мире— Upwork и Fiverr.

Налоговый режим для самозанятых действует во всех регионах России. Они платят налог в размере 4% при оказании услуг физлицам и 6% при работе с юрлицами и ИП. По данным ФНС, на февраль 2021 года в России было 1,7 млн самозанятых.

#новость #самозанятые

8 8 комментариев
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Чит Чат

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основатели вложили $3 млн. - неплохие зарплаты в  PepsiCo

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Igor Kiselev

5

Не напрашиваюсь на минусы, но представьте, было бы забавно, такой сервис по поиску самозанятых, а на том конце - "Алло, парни, мне нужно срочно налоговую оптимизацию на 20 кислых, есть у вас человек 50 самозанятых? Где карты должны быть? Да хоть в Сбере!"

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Andrew Freez

Igor
0

стартап? стартап!

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Alex Sedoff

1

мне интересно, во что там 3млн долларов вложено? явно не в разработку этой CMS и дизайна. $10к максимум, остальное маркетинг? Возможно. Но больше похоже балабольство, типа "смотрите будущие инвесторы, мы вложили аж 3 ляма баксов из своих карманов, мы серьёзно нацелены конкурировать на этом рынке, идите к нам, присоединяйтесь, тут вы точно заработаете с нами. правда-правда"

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Сергей Никитин

1

Все хотят быть посредниками, как хитро придумано получил процент с каждой таски, а разгребают и выслушивают бред от заказчиков пусть исполнители.

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Чит Чат

0

Такое проходили много раз. Все заканчивалось тем, что сами заказчики точно не могли поставить задачу, либо предлагали гроши.

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Холден Колфилд

0

нет кнопки "подать объявление" и вообще только как сохранить черновик можно..вот освоили бюджет)

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Уоррен Баффет

0

Чта?

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