Каждое первое свидание длится четыре минуты, второе — десять.

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Экспериментальное подразделение Facebook NPE Team тестирует сервис для быстрых свиданий по видео Sparked, пишет The Verge со ссылкой на сайт и компанию. Сейчас он находится в «небольшом бета-тестировании».

На момент написания новости сайт недоступен. Издание пишет, что сервис работает так: пользователи выполняют вход через Facebook и сообщают информацию о себе, после чего Sparked предлагает им присоединиться к «онлайн-мероприятию». По сути это некая группа, члены которой смогут по видеосвязи общаться с другими участниками группы по отдельности.

Каждое свидание длится четыре минуты, если оно пройдёт успешно, то у пользователей будет второе, десятиминутное, свидание, после которого сервис предложит им обменяться контактами в Instagram, iMessage и другими. Сколько свиданий будет у одного пользователя, неизвестно.

The Verge попыталось создать профиль, но отправилось в список ожидания. При регистрации пользователь должен указать, что делает его добрым человеком, пишет издание. Приложение сообщает, что эти ответы будут «проверены человеком в Sparked», прежде чем люди смогут пойти на быстрые свидания.

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Пользователи должны выбрать, хотят ли они встречаться с мужчинами, женщинами или небинарными людьми, а затем их спрашивают, готовы ли они встречаться с трансгендерами.