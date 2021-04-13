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Рая Хачатрян

Facebook начала тестировать сервис «быстрых видеосвиданий для добрых людей» Sparked Статьи редакции

Каждое первое свидание длится четыре минуты, второе — десять.

16 16 комментариев
1172 просмотров

Экспериментальное подразделение Facebook NPE Team тестирует сервис для быстрых свиданий по видео Sparked, пишет The Verge со ссылкой на сайт и компанию. Сейчас он находится в «небольшом бета-тестировании».

На момент написания новости сайт недоступен. Издание пишет, что сервис работает так: пользователи выполняют вход через Facebook и сообщают информацию о себе, после чего Sparked предлагает им присоединиться к «онлайн-мероприятию». По сути это некая группа, члены которой смогут по видеосвязи общаться с другими участниками группы по отдельности.

Каждое свидание длится четыре минуты, если оно пройдёт успешно, то у пользователей будет второе, десятиминутное, свидание, после которого сервис предложит им обменяться контактами в Instagram, iMessage и другими. Сколько свиданий будет у одного пользователя, неизвестно.

The Verge попыталось создать профиль, но отправилось в список ожидания. При регистрации пользователь должен указать, что делает его добрым человеком, пишет издание. Приложение сообщает, что эти ответы будут «проверены человеком в Sparked», прежде чем люди смогут пойти на быстрые свидания.

Пользователи должны выбрать, хотят ли они встречаться с мужчинами, женщинами или небинарными людьми, а затем их спрашивают, готовы ли они встречаться с трансгендерами.

Sparked станет уже вторым сервисом для знакомств от Facebook. У компании есть также Facebook Dating, запущенный в США в 2019 году и доступный уже в двадцати странах. В сервисе по принципу других приложений для знакомств разговор можно начать, если оба пользователя поставили лайк.

#новость #facebook

16 16 комментариев
4
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16 комментариев
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Родион Галанев

12

4 минуты? Пойдет

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From Siberia to London

Родион
1

Это вариант для злых людей.

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Родион Галанев

From
0

BLM

Ответить

Илья М

1

При регистрации пользователь должен указать, что делает его добрым человеком, пишет издание. Приложение сообщает, что эти ответы будут «проверены человеком в Sparked», прежде чем люди смогут пойти на быстрые свидания.

Это ж селекция будущих пар и уже в общем-то евгеника? :)

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Serg Ya

1

Я добрый человек. Отсчет в 4 минуты начался.

Ответить

evilnw

1
Ответить

Sergey Pozhilov

1

- Ты считаешь что и я - добрый человек?

Ответить

Чит Чат

0

4 мин..
- Привет, деньги есть?
- Не особо.
- Следующий

Ответить

Maksim Momonov

Чит
1

- Но поэтому я и добрый!
- Следующий!

Ответить

Николай

0

быстрых видеосвиданий для добрых людей

А что делать если я злой?

Ответить

Игорь Рачук

Николай
1

Ждать следующую приложуху

Ответить

Холден Колфилд

0

Копия копия копии

Ответить

Илья Шишкунов

0

О, то что надо 

Ответить

Родион Галанев

0

Название "Spanked" было бы удачнее в контексте проверки на доброту перед свиданием.

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Даня Акиндинов

0

Evil lives matter 

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Комментарий удален

Петя Иванов

0

для добрых людей

Сначала подумал, что сделали прилагу, которая использует машинное обучение и считывает улыбки, а если в течении какого-то времени собеседник не улыбнулся, то нахер отключает его и переходит к следующему.
P. s. русские не смогли бы пользоваться этим сервисом

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