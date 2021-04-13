Facebook начала тестировать сервис «быстрых видеосвиданий для добрых людей» Sparked Статьи редакции
Каждое первое свидание длится четыре минуты, второе — десять.
Экспериментальное подразделение Facebook NPE Team тестирует сервис для быстрых свиданий по видео Sparked, пишет The Verge со ссылкой на сайт и компанию. Сейчас он находится в «небольшом бета-тестировании».
На момент написания новости сайт недоступен. Издание пишет, что сервис работает так: пользователи выполняют вход через Facebook и сообщают информацию о себе, после чего Sparked предлагает им присоединиться к «онлайн-мероприятию». По сути это некая группа, члены которой смогут по видеосвязи общаться с другими участниками группы по отдельности.
Каждое свидание длится четыре минуты, если оно пройдёт успешно, то у пользователей будет второе, десятиминутное, свидание, после которого сервис предложит им обменяться контактами в Instagram, iMessage и другими. Сколько свиданий будет у одного пользователя, неизвестно.
The Verge попыталось создать профиль, но отправилось в список ожидания. При регистрации пользователь должен указать, что делает его добрым человеком, пишет издание. Приложение сообщает, что эти ответы будут «проверены человеком в Sparked», прежде чем люди смогут пойти на быстрые свидания.
Пользователи должны выбрать, хотят ли они встречаться с мужчинами, женщинами или небинарными людьми, а затем их спрашивают, готовы ли они встречаться с трансгендерами.
Sparked станет уже вторым сервисом для знакомств от Facebook. У компании есть также Facebook Dating, запущенный в США в 2019 году и доступный уже в двадцати странах. В сервисе по принципу других приложений для знакомств разговор можно начать, если оба пользователя поставили лайк.
4 минуты? Пойдет
Это вариант для злых людей.
При регистрации пользователь должен указать, что делает его добрым человеком, пишет издание. Приложение сообщает, что эти ответы будут «проверены человеком в Sparked», прежде чем люди смогут пойти на быстрые свидания.
Это ж селекция будущих пар и уже в общем-то евгеника? :)
4 мин..
- Привет, деньги есть?
- Не особо.
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быстрых видеосвиданий для добрых людей
А что делать если я злой?
Название "Spanked" было бы удачнее в контексте проверки на доброту перед свиданием.
Комментарий удален
для добрых людей
Сначала подумал, что сделали прилагу, которая использует машинное обучение и считывает улыбки, а если в течении какого-то времени собеседник не улыбнулся, то нахер отключает его и переходит к следующему.
P. s. русские не смогли бы пользоваться этим сервисом
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