Например, разрешит пользователю сворачивать видео со своим лицом и добавит режим низкой освещённости.

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Обновление позволит пользователю не видеть своё лицо в режиме конференции — панель с видео можно будет уменьшить или полностью скрыть, пишет The Verge.

Пользователь сможет, например, откреплять презентацию, чтобы она стала того же размера, что и плитки с видео участников конференции, или закреплять несколько каналов с видео.

Также Google улучшит нижнюю панель собрания, где объединит все элементы управления. Чат, вложения и список участников будут расположены внизу и освободят место для видео, а кнопку завершения звонка помесят дальше от кнопок камеры и микрофона, чтобы избежать случайного нажатия.

Также в приложении появится режим низкой освещённости — он автоматически настроит изображение камеры, чтобы сделать пользователя более заметным, если он находится, например, в тёмной комнате. Также она скорректирует видео, если источник света находится позади пользователя.