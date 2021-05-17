Apple Music анонсировала «большие изменения» — в июне сервис добавит «пространственное аудио» и аудио без сжатия Статьи редакции
Ранее упоминание нового качества звука нашли в коде веб-версии и в приложении для Android.
На главной странице Apple Music появилось сообщение: «Приготовьтесь — музыка на пороге того, чтобы измениться навсегда», и видео — логотип сервиса вертится вокруг своей оси 15 секунд.
16 мая в коде веб-версии Apple Music 9to5Mac нашло упоминание опции потоковой передачи звука в высоком качестве. 14 мая в Apple Music для Android 9to5Google нашло упоминание поддержки двух скоростей передачи данных без потерь: 24 бит/48 кГц и 24 бит/192 кГц.
Трёхминутный трек без потери качества будет весить до 36 МБ, а трек в высоком разрешении — до 145 МБ, пишет The Verge. Сейчас трёхминутная песня в высоком качестве весит 6 МБ.
Упоминание передачи данных без потерь стоит в коде рядом с упоминаниями «Dolby Atmos» и «Dolby Audio». Возможно, что некоторые песни будут написаны так, что можно будет оценить функцию пространственного звука в AirPods Pro и AirPods Max.
17 мая дизайнер Стижн де Врис нашел на сайте Apple Music возможный логотип опции.
Передачу музыки без потерь качества уже предлагают Tidal, Amazon Music HD и Deezer. Spotify планирует запустить подобную функцию до конца 2021 года.
блин ну как так на 3 минуты раньше меня сделал скрин )
Простите глупого пользователя - Apple что, изобрела музыку с низким коэффициентом сжатия? Или тут какой-то другой эмэйзинг, которого не было раньше?
Не хочу быть адвокатом дьявола, но очень похоже на то что они достигли коэффициента вайсмана в 5.9
Это тянет на "никогда не будет прежней"? Я серьёзно спрашиваю, не слежу за этой областью.
Ну я так тебе скажу, сначала они достигли коэффициента в районе 3 и по началу это казалось просто вау... потом подтянулась другая контора и казалось что вся эксклюзивность потеряна , но в последний момент (до официального релиза конкурента ) стало известно о коэффициенте 5.9 , что на долгое время ещё оставит конкурентов позади
Сейчас восхищаюся этой новостью те же люди, которые смеялись над аудиофилами и говорили что и 128kpbs вполне достаточно)
Лол, ну так «its a revolution, Johnny!».
А https://tidal.com/, https://www.deezer.com/ и https://www.qobuz.com/ вообще первые в очереди на «повосхищаться» :'D
Вау! Теперь 99.9% юзеров с говняными наушниками-затычками, смогут насладиться идеальным качеством звука! Сарказм если что
И подписка подорожает, хранить такие объемы данных дело не дешевое.
Оригиналы и так в lossless хранятся. Подорожают услуги СDN, но опять СDN не хранит все данные а кеширует. Так что тут тоже есть пространство для маневра.
Объём файлов увеличится лишь в 3-5 раз. Хранение и стриминг будут обходиться явно дешевле, чем это им обходилось в двухтысячных для "обычной" музыки.
Вот именно! Больше, чем уверен, что подписка станет в разы дороже. А это уже не такие и прикольные новости.
Есть один нюанс. Они видимо запилили свой MQA с блэкджеком и аудиофилией и для него потребуется выделенный ЦАП (судя по всему будут лиценизровать как-то).
Пора покупать Apple One
Что не так было с презентацией Apple, раз им пришлось решать проблему удовлетворения зрителей в короткий срок (как в сериале)?
Вообще, на сайте Apple внизу страницы обновлённый FAQ со сносками, где видно, какие фичи где будут работать и какие версии ОС для этого нужны.
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