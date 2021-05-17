Ранее упоминание нового качества звука нашли в коде веб-версии и в приложении для Android.

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Обновлено в 16:45. Apple Apple анонсировала , что новое поколение звука будет доступно подписчикам Apple Music в июне 2021 года без дополнительной оплаты. В приложении будет доступна передача звука с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Spatial Audio позволяет транслировать треки с многомерным звуком и четкостью. На старте в формате Dolby Atmos будет доступно «несколько тысяч треков», постепенно компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 млн записей.

На главной странице Apple Music появилось сообщение: «Приготовьтесь — музыка на пороге того, чтобы измениться навсегда», и видео — логотип сервиса вертится вокруг своей оси 15 секунд.

16 мая в коде веб-версии Apple Music 9to5Mac нашло упоминание опции потоковой передачи звука в высоком качестве. 14 мая в Apple Music для Android 9to5Google нашло упоминание поддержки двух скоростей передачи данных без потерь: 24 бит/48 кГц и 24 бит/192 кГц.

Трёхминутный трек без потери качества будет весить до 36 МБ, а трек в высоком разрешении — до 145 МБ, пишет The Verge. Сейчас трёхминутная песня в высоком качестве весит 6 МБ.

Упоминание передачи данных без потерь стоит в коде рядом с упоминаниями «Dolby Atmos» и «Dolby Audio». Возможно, что некоторые песни будут написаны так, что можно будет оценить функцию пространственного звука в AirPods Pro и AirPods Max.

17 мая дизайнер Стижн де Врис нашел на сайте Apple Music возможный логотип опции.