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Сервисы
Маша Цепелева

Apple Music анонсировала «большие изменения» — в июне сервис добавит «пространственное аудио» и аудио без сжатия Статьи редакции

Ранее упоминание нового качества звука нашли в коде веб-версии и в приложении для Android.

31 31 комментарий
2760 просмотров
Обновлено в 16:45. Apple анонсировала, что новое поколение звука будет доступно подписчикам Apple Music в июне 2021 года без дополнительной оплаты. В приложении будет доступна передача звука с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Spatial Audio позволяет транслировать треки с многомерным звуком и четкостью. На старте в формате Dolby Atmos будет доступно «несколько тысяч треков», постепенно компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 млн записей.

На главной странице Apple Music появилось сообщение: «Приготовьтесь — музыка на пороге того, чтобы измениться навсегда», и видео — логотип сервиса вертится вокруг своей оси 15 секунд.

16 мая в коде веб-версии Apple Music 9to5Mac нашло упоминание опции потоковой передачи звука в высоком качестве. 14 мая в Apple Music для Android 9to5Google нашло упоминание поддержки двух скоростей передачи данных без потерь: 24 бит/48 кГц и 24 бит/192 кГц.

Трёхминутный трек без потери качества будет весить до 36 МБ, а трек в высоком разрешении — до 145 МБ, пишет The Verge. Сейчас трёхминутная песня в высоком качестве весит 6 МБ.

Упоминание передачи данных без потерь стоит в коде рядом с упоминаниями «Dolby Atmos» и «Dolby Audio». Возможно, что некоторые песни будут написаны так, что можно будет оценить функцию пространственного звука в AirPods Pro и AirPods Max.

17 мая дизайнер Стижн де Врис нашел на сайте Apple Music возможный логотип опции.

Stijn de Vries @StijnDV
Hmm look at what I found in the Apple Music website…. https://t.co/Lb4HbQ6Nww

Передачу музыки без потерь качества уже предлагают Tidal, Amazon Music HD и Deezer. Spotify планирует запустить подобную функцию до конца 2021 года.

#новость #applemusic

31 31 комментарий
15
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Mikhail Shugurov

33
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MEGAtraXXXer666

Mikhail
20
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Игнат Зайончковский

MEGAtraXXXer666
1

блин ну как так на 3 минуты раньше меня сделал скрин )

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Шизоидная

Игнат
1
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Дмитрий Шусов

Mikhail
6
Ответить

Raimond Vladimirov

Mikhail
0

И так с эплом эпики судятся, теперь ещё и pied piper будет :)

Ответить

Андрей Андреевич

20

Из центра наружу!

Ответить

Syzygy

3

Простите глупого пользователя - Apple что, изобрела музыку с низким коэффициентом сжатия? Или тут какой-то другой эмэйзинг, которого не было раньше?

Ответить

Константин Глядяев

Syzygy
15

Не хочу быть адвокатом дьявола, но очень похоже на то что они достигли коэффициента вайсмана в 5.9

Ответить

Syzygy

Константин
0

Это тянет на "никогда не будет прежней"? Я серьёзно спрашиваю, не слежу за этой областью.

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Константин

Syzygy
0

Ну я так тебе скажу, сначала они достигли коэффициента в районе 3 и по началу это казалось просто вау... потом подтянулась другая контора и казалось что вся эксклюзивность потеряна , но в последний момент (до официального релиза конкурента ) стало известно о коэффициенте 5.9 , что на долгое время ещё оставит конкурентов позади

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Роман Горохов

7

Пегий Дудочник :-)

Ответить

Fyodor

4

можно будет оценить функцию пространственного звука в AirPods Pro

Наконец-то.

Ответить

Belek Mongush

3

Музыка для 5G

Ответить

Andrei Smirnovsky

3

Сейчас восхищаюся этой новостью те же люди, которые смеялись над аудиофилами и говорили что и 128kpbs вполне достаточно)

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Андрей Андреевич

Andrei
0

Лол, ну так «its a revolution, Johnny!».
А https://tidal.com/https://www.deezer.com/ и https://www.qobuz.com/ вообще первые в очереди на «повосхищаться» :'D

Ответить

Andreas Lapueros

0

Вау! Теперь 99.9% юзеров с говняными наушниками-затычками, смогут насладиться идеальным качеством звука! Сарказм если что 

Ответить

Stanislav

Andreas
1

Было время с CD-плеерами ходили и наушниками еще хуже чем подсы)

Ответить

Александр Владимирович

2

И подписка подорожает, хранить такие объемы данных дело не дешевое.

Ответить

Злой Полушубок

Александр
2

Оригиналы и так в lossless хранятся. Подорожают услуги СDN, но опять СDN не хранит все данные а кеширует. Так что тут тоже есть пространство для маневра.

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Alexey Mezenin

Александр
0

Объём файлов увеличится лишь в 3-5 раз. Хранение и стриминг будут обходиться явно дешевле, чем это им обходилось в двухтысячных для "обычной" музыки.

Ответить

Илья Наумов

Александр
0

Вот именно! Больше, чем уверен, что подписка станет в разы дороже. А это уже не такие и прикольные новости. 

Ответить

Игнат Зайончковский

1
Ответить

Stanislav

1

Есть один нюанс. Они видимо запилили свой MQA с блэкджеком и аудиофилией и для него потребуется выделенный ЦАП (судя по всему будут лиценизровать как-то).

Ответить

Роман Ковалёв

0

Пора покупать Apple One

Ответить

Дмитрий Шусов

Роман
2

Блин, а я уже жду Apple Two

Ответить

Никита Крупицкас

0

Балдеж.

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Жду, когда можно будет установить на умный холодильник :)

Ответить

Julia Eronina

0

Что не так было с презентацией Apple, раз им пришлось решать проблему удовлетворения зрителей в короткий срок (как в сериале)?

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Павел

0

Уже официально

Apple Music announces it is bringing lossless…
Apple Music officially announced that it is bringing lossless music quality options to its entire…
9to5mac.com
Ответить

Павел

Павел
0

Вообще, на сайте Apple внизу страницы обновлённый FAQ со сносками, где видно, какие фичи где будут работать и какие версии ОС для этого нужны.

Apple Music
Stream over 75 million songs in lossless audio, at no extra cost. Download your favorites and play…
www.apple.com
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