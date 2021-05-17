Microsoft Teams запустил бесплатные видеозвонки друзьям и семье Статьи редакции
В новой версии время групповых звонков ограничат до 60 минут.
- После корпоративной версии Microsoft Teams представил персональную. В ней можно организовывать видеозвонки с участием до 300 человек, сообщает The Verge.
- Персональная версия очень похожа на корпоративную: есть видеозвонки, чаты, обмен календарями, местоположением и файлами. В будущем для бесплатных звонков до 100 человек будет действовать ограничение в 60 минут, для звонка один на один — до 24 часов.
- В новой версии доступна функция «Вместе», которая соединяет участников разговора в одном виртуальном пространстве. Фоны можно менять. В декабре 2020 года Microsoft запустил такую функцию в Skype.
- Microsoft Teams для личного пользования работает в приложениях на iOS, Android и веб-версии.
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9 комментариев
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А нормальный функционал reply на сообщения сделать я так понимаю в Microsoft просто не могут осилить. Я даже про треду молчу.
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Есть же в тимсе )
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Как минимум любой месенджер уже умеет в видеозвонки , в чем смысл ?
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Как мне кажется, чтобы люди использовали единую среду для коммуникаций. Никто в мессенджере не собирает 100 человек. В данном случае это аналог вебекс и зума и бесплатно, плюс чат, которого нет в зуме. Вероятно планируется популяризировать продукт на рынке smb, так как это сделал зум. И постепенно переводить потом клиентов на новые типы монетизации - реклама, новые подписки и тп.
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Так чего там со Skype?
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