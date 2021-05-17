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Маша Цепелева

Microsoft Teams запустил бесплатные видеозвонки друзьям и семье Статьи редакции

В новой версии время групповых звонков ограничат до 60 минут.

  • После корпоративной версии Microsoft Teams представил персональную. В ней можно организовывать видеозвонки с участием до 300 человек, сообщает The Verge.
  • Персональная версия очень похожа на корпоративную: есть видеозвонки, чаты, обмен календарями, местоположением и файлами. В будущем для бесплатных звонков до 100 человек будет действовать ограничение в 60 минут, для звонка один на один — до 24 часов.
  • В новой версии доступна функция «Вместе», которая соединяет участников разговора в одном виртуальном пространстве. Фоны можно менять. В декабре 2020 года Microsoft запустил такую функцию в Skype.
  • Microsoft Teams для личного пользования работает в приложениях на iOS, Android и веб-версии.
Microsoft

#новость #microsoft

236 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Raimond Vladimirov

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В принципе его и так для этих целей можно было использовать

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ЯжПрограммист

1

А нормальный функционал reply на сообщения сделать я так понимаю в Microsoft просто не могут осилить. Я даже про треду молчу.

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Andrey Smalkov

ЯжПрограммист
0

Есть же в тимсе )

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Юрий Белоножкин

Andrey
0

На десктопе нету, проверил сейчас.

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sugar free

0

Как минимум любой месенджер уже умеет в видеозвонки , в чем смысл ?

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Константин Куцевалов

sugar
1

Урвать свой кусок рынка например

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Andrey Smalkov

sugar
1

Как мне кажется, чтобы люди использовали единую среду для коммуникаций. Никто в мессенджере не собирает 100 человек. В данном случае это аналог вебекс и зума и бесплатно, плюс чат, которого нет в зуме. Вероятно планируется популяризировать продукт на рынке smb, так как это сделал зум. И постепенно переводить потом клиентов на новые типы монетизации - реклама, новые подписки и тп.

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Чит Чат

0

Так чего там со Skype?

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Andrey Smalkov

Чит
0

Ему пора уходить на тот свет

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