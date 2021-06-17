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Сервисы
Евгения Евсеева

Avito и «Циан» заняли больше половины рынка объявлений о поиске квартир в 2020 году — исследование Статьи редакции

Оба сервиса стали также самыми популярными среди россиян.

16 16 комментариев
1276 просмотров

Объём рынка классифайдов недвижимости — сайтов объявлений для поиска квартиры для сделки (покупки/продажи или аренды/сдачи) — составил 8,9 млрд рублей в 2020 году, следует из отчёта аналитиков «РБК Исследования рынков».

При исследовании аналитики учитывали трафик сайтов, финансовую отчётность, содержание и количество объявлений и данные социологического опроса россиян.

При этом больше половины рынка занимают Avito и «Циан». Avito и принадлежащий ему сервис Domofond занимают долю в 33,4%, доля «Циан» составила 20,6%. При этом в 2020 году «Циан» купил компанию N1 с долей 5,5% — и в 2021 году может приблизиться по доле к Avito.

РБК

На третьем месте «Яндекс.Недвижимость» с долей в 13,1%, на четвёртом «Юла» — 6,5%.

Avito и «Циан» также стали самыми популярными сервисами — ими пользовались 83% и 59% опрошенных соответственно. На третьем месте «Юла», за ней «ДомКлик» от «Сбера».

РБК

Avito — безусловный лидер среди сайтов объявлений на российском рынке, «Циан» же нацелен в первую очередь на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, пишут аналитики.

#новость #avito #циан

16 16 комментариев
3
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16 комментариев
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Люц Шнайдер

13

Странно, что ни Авито, ни ЦИАН не требуют антимонопольного расследования. 

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Sergei Timofeyev

Люц
0

Они информацию предоставляют, а не продают недвижимость )

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Федор Чеботарев

Люц
0

Я тоже офигел, вообще странно да?

Ответить

Кирилл Мельников

4

Дэээ, с этим надо что-то делать. Реальный непорядок с вашим Авито)

Ответить

Вася Пражкин

Кирилл
0

Согласен, товарищ майор.

Ответить

Кирилл Мельников

Вася
0

Вы прошли проверку, Василий Петрович.

Ответить

Konstantin_Andreevich

3

Могу поспорить, что в Питере больше 80% находят квартиры через ЦИАН. Все остальные сайты рядом не стоят. Говорю как человек, который за последние несколько лет покупал и продавал несколько квартир и внимательно следил за статистикой и просмотрами. У Авито очень много накручено. Хотя, возможно, есть одно объяснение: людям из мелких городов, которые хотят переехать в Москву и Питер, ЦИАН не очень знаком, зато они знают об Авито. Вот и смотрят там. ДомКлик вообще побочка для ипотеки от Сбера. Юля практически нулевые просмотры за несколько месяцев (разве что типа модные девушки могут там искать. И у Юлы нет поиска недвижимости по карте, что является самым удобным). Остальных обсуждать вообще смысла нет.

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Роман Дегтярев

1

статистика такая «ой, кроме авито и циана никого и нет-то»

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Artem

0

А domclick и в 1% не попал по доле? 

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Мудрый хичхакер

Artem
0

Так они пионеры и конкурентное примущество неплнятное.

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Ринат Хафизов

Artem
0

Удалите

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Василий С.

0

Юлей и Яндехой ктото пользуется чтоли)))

Ответить

nochnoy.ru

Василий
0

Пару раз пробовал сравнить Циан и Яндех, у Яндеха было больше результатов в выдаче.

Ответить

Василий С.

nochnoy.ru
0

оно и понятно почему. только фактически туда никто не заходит и не ищет, все знают и без них где искать. это тот случай, когда первая строчка в выдаче имеет меньше трафика

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Георгий Станков

Василий
0

А что если их сервисы на первых местах выдачи настолько всех заебали, что у юзеров уже появилась "баннерная слепота" именно на яндексовские сервисы 😳

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Denis Gavrus

0

капитан очевидность в 2021 всё ещё работает

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