Оба сервиса стали также самыми популярными среди россиян.

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Объём рынка классифайдов недвижимости — сайтов объявлений для поиска квартиры для сделки (покупки/продажи или аренды/сдачи) — составил 8,9 млрд рублей в 2020 году, следует из отчёта аналитиков «РБК Исследования рынков».

При исследовании аналитики учитывали трафик сайтов, финансовую отчётность, содержание и количество объявлений и данные социологического опроса россиян.

При этом больше половины рынка занимают Avito и «Циан». Avito и принадлежащий ему сервис Domofond занимают долю в 33,4%, доля «Циан» составила 20,6%. При этом в 2020 году «Циан» купил компанию N1 с долей 5,5% — и в 2021 году может приблизиться по доле к Avito.

РБК

На третьем месте «Яндекс.Недвижимость» с долей в 13,1%, на четвёртом «Юла» — 6,5%.

Avito и «Циан» также стали самыми популярными сервисами — ими пользовались 83% и 59% опрошенных соответственно. На третьем месте «Юла», за ней «ДомКлик» от «Сбера».

РБК