Avito и «Циан» заняли больше половины рынка объявлений о поиске квартир в 2020 году — исследование Статьи редакции
Оба сервиса стали также самыми популярными среди россиян.
Объём рынка классифайдов недвижимости — сайтов объявлений для поиска квартиры для сделки (покупки/продажи или аренды/сдачи) — составил 8,9 млрд рублей в 2020 году, следует из отчёта аналитиков «РБК Исследования рынков».
При исследовании аналитики учитывали трафик сайтов, финансовую отчётность, содержание и количество объявлений и данные социологического опроса россиян.
При этом больше половины рынка занимают Avito и «Циан». Avito и принадлежащий ему сервис Domofond занимают долю в 33,4%, доля «Циан» составила 20,6%. При этом в 2020 году «Циан» купил компанию N1 с долей 5,5% — и в 2021 году может приблизиться по доле к Avito.
На третьем месте «Яндекс.Недвижимость» с долей в 13,1%, на четвёртом «Юла» — 6,5%.
Avito и «Циан» также стали самыми популярными сервисами — ими пользовались 83% и 59% опрошенных соответственно. На третьем месте «Юла», за ней «ДомКлик» от «Сбера».
Avito — безусловный лидер среди сайтов объявлений на российском рынке, «Циан» же нацелен в первую очередь на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, пишут аналитики.
Странно, что ни Авито, ни ЦИАН не требуют антимонопольного расследования.
Дэээ, с этим надо что-то делать. Реальный непорядок с вашим Авито)
Согласен, товарищ майор.
Могу поспорить, что в Питере больше 80% находят квартиры через ЦИАН. Все остальные сайты рядом не стоят. Говорю как человек, который за последние несколько лет покупал и продавал несколько квартир и внимательно следил за статистикой и просмотрами. У Авито очень много накручено. Хотя, возможно, есть одно объяснение: людям из мелких городов, которые хотят переехать в Москву и Питер, ЦИАН не очень знаком, зато они знают об Авито. Вот и смотрят там. ДомКлик вообще побочка для ипотеки от Сбера. Юля практически нулевые просмотры за несколько месяцев (разве что типа модные девушки могут там искать. И у Юлы нет поиска недвижимости по карте, что является самым удобным). Остальных обсуждать вообще смысла нет.
А domclick и в 1% не попал по доле?
Юлей и Яндехой ктото пользуется чтоли)))
Пару раз пробовал сравнить Циан и Яндех, у Яндеха было больше результатов в выдаче.
оно и понятно почему. только фактически туда никто не заходит и не ищет, все знают и без них где искать. это тот случай, когда первая строчка в выдаче имеет меньше трафика
А что если их сервисы на первых местах выдачи настолько всех заебали, что у юзеров уже появилась "баннерная слепота" именно на яндексовские сервисы 😳
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