{"id":4240,"title":"Telegram-\u0431\u043e\u0442\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c. \u041e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a","url":"\/redirect?component=advertising&id=4240&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/256566-reklama-v-telegram-botah-chto-o-ney-nuzhno-znat&hash=94f3ec1f8eaaab116d037634ea7e1d71935c1ef59d22215192434d61be2ed34a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Евгения Евсеева

Браузер Brave от сооснователя Mozilla запустил бета-версию собственного поисковика Статьи редакции

Он не отслеживает данные пользователей.

10 10 комментариев
1050 просмотров

Браузер Brave объявил о запуске собственного поисковика в марте — для этого он приобрёл открытую поисковую систему Tailcat, разработанную командой, которая до этого работала над Cliqz — ориентированным на конфиденциальность веб-браузером и поисковой системой.

Компания тестировала поисковую систему с пользователями, записавшимися на ранний доступ, а теперь сделала её доступной по всему миру, пишет TechCrunch. В тестировании приняло участие более чем 100 тысяч пользователей.

Brave Search не отслеживает пользователей для улучшения результатов поиска и позиционирует себя как альтернативу Google. Найти поисковик можно в браузере Brave или по его адресу.

Главная страница
Поиск

В браузере Brave можно будет выбрать из нескольких поисковой систем, но в будущем Brave Search будет установлена в браузере поисковиком по умолчанию, если пользователь не выберет другую.

  • В 2017 году Brave за 30 секунд собрала на ICO $35 млн на разработку безопасного браузера с отключением навязчивой рекламы и механизмов слежения за действиями посетителей на сайтах, защитой персональных данных пользователей и системой поощрения авторов контента.
  • Версия Brave для Windows, macOS, Linux и мобильных устройств вышла 13 ноября 2019 года, на тот момент аудитория бета-версии браузера составила 8,7 млн активных пользователей в месяц.

#новость #brave

10 10 комментариев
10
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","brave"], "comments": 10, "likes": 10, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 261970, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Jun 2021 21:37:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Backend Gleb

5

Ну серьезно. Кто этим будет пользоваться ? Ну если искать какую то банальщину, то такое и дакдак умеет. Основная проблема дак дака, бинка и прочего это хреновый поисковый движок на узконаправленные темы, в то время как гугл уже spa может индексировать

Ответить

N N

Backend
1

Хорошая попытка, Яндекс

Ответить

Backend Gleb

N
0

А он то тут причем ?

Ответить

Александр Кучеряев

1

Прощай персонализированная выдача

Ответить

Kinolog

Александр
2

и это замечательно

Ответить

Kirk Louson

1

да, пользуемся)

Ответить

Комментарий удален

Raimond Vladimirov

0

Идея хорошая, но гугл всё равно победит

Ответить

Malik Khodjaev

0

А за счёт чего живет компания? Если не будет прозрачной монетизации, то будут торговать данными пользователей, что не оч в их концепцию вписывается.

Ответить

Rafa Ramazanov

Malik
0

Расскажу больше, эта компания ещё даёт крипту за просмотр рекламы...🗿

Ответить

Комментарий удален

Mohidul Islam

–3

dfgdftg

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Seagate Russia
Бекап всему голова: как сохранять, чтобы потом не восстанавливать
0 Обсудить
0
Московский акселератор
ТМК и Агентство инноваций Москвы запустили акселерационную программу для московских стартапов

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Агентство инноваций Москвы запустили акселерационную программу в рамках трека «Московского акселератора» PipeIndustryTech.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Checkaso
Кейс. Как увеличить конверсию приложения на 6,3% за счет графического ASO?

Показываем на примере приложения для занятий спортом, как с помощью качественной и продающей графики на странице в Google Play увеличить конверсию из просмотра в установку на 6,3%. Бонус: пять примеров конвертирующей графики.

0 Обсудить
8
Еда
Евгения Евсеева
Delivery Club до сентября обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов Статьи редакции

Сервис хочет поддержать рестораны, которые смогут принимать только посетителей с прививкой, отрицательным тестом на Covid-19 или антителами.

24 24 комментария
12
Финансы
Ilya Pestov
Декаданс венчурного капитала: как взращиваются современные «единороги»

DoorDash предлагал клиентам пиццу за $16 из ресторана, где она стоит $24. Сервис проката самокатов Bird терял $27 на каждые заработанные $10. Примеров компаний, предоставляющих субсидируемый инвесторами сервис, масса: Uber, WeWork, Airbnb и другие. Весь их «дисрапшн» — продажа доллара за полцены.

89 89 комментариев
147
Еда
Маша Цепелева
Независимая лаборатория не смогла найти тунец в сэндвиче с тунцом из Subway — NYT Статьи редакции

Журналисты отправили образец на независимую экспертизу, которая не смогла определить, мясо какой рыбы использовали в еде.

87 87 комментариев
24
Маркетинг
MAKO-digital
Как Яндекс забирает «хлеб» у рекламных агентств — алгоритмы Директа в B2B-тематике

Стоит ли использовать автостратегии Яндекс Директа при малом количестве конверсий, да еще в B2B-тематике? История про роботов, научившихся продавать подшипники. Кейс интернет-магазина PodTrade

6 6 комментариев
14
Еда
Таня Боброва
В Москве запретят ходить в кафе без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител: как это будет работать Статьи редакции

Проверять их будут по QR-кодам.

925 925 комментариев
57
Сервисы
Евгения Евсеева
Браузер Brave от сооснователя Mozilla запустил бета-версию собственного поисковика Статьи редакции

Он не отслеживает данные пользователей.

Главная страница
10 10 комментариев
10
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Опять сгорели дедлайны, хотя ты распланировал весь день?
0 Обсудить
0
Больше статей
Комментарии

Andrei Smirnovsky

Лондонский хедж-фонд, ставивший…

Денис Середов

Декаданс венчурного капитала…

Андрей Геращенко

В Москве запретят ходить в кафе…

Михаил Ляля

Яд мне в чай. Комплектовщики…

Виктор Петров

В Москве запретят ходить в кафе…

Артем Павлючук

Instagram запустил в России…

Mikhail Bayburtyan

Декаданс венчурного капитала…

Илья Попов

Сервис Pump запустил подписку…

Сергей Леонов

Независимая лаборатория не…

Yarro S

Курс биткоина и других…

Михаил Памнард

Копейка рубль бережет: как…

Поджог Сараев

В Москве запретят ходить в кафе…

Михаил Макаров

Вы работаете в корпорации за…

Yury Grinev

Чужие персональные данные в…

Леонид Барышников

Обновление #1. Как найти…

Илья Попов

Сервис Pump запустил подписку…

Giant Schlong

Декаданс венчурного капитала…

Антон Волков

В Москве запретят ходить в кафе…

Aydar Sultanov

В Москве запретят ходить в кафе…

Danila

«Альфа-банк» списал комиссию за…
null