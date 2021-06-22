Браузер Brave от сооснователя Mozilla запустил бета-версию собственного поисковика Статьи редакции
Он не отслеживает данные пользователей.
Браузер Brave объявил о запуске собственного поисковика в марте — для этого он приобрёл открытую поисковую систему Tailcat, разработанную командой, которая до этого работала над Cliqz — ориентированным на конфиденциальность веб-браузером и поисковой системой.
Компания тестировала поисковую систему с пользователями, записавшимися на ранний доступ, а теперь сделала её доступной по всему миру, пишет TechCrunch. В тестировании приняло участие более чем 100 тысяч пользователей.
Brave Search не отслеживает пользователей для улучшения результатов поиска и позиционирует себя как альтернативу Google. Найти поисковик можно в браузере Brave или по его адресу.
В браузере Brave можно будет выбрать из нескольких поисковой систем, но в будущем Brave Search будет установлена в браузере поисковиком по умолчанию, если пользователь не выберет другую.
- В 2017 году Brave за 30 секунд собрала на ICO $35 млн на разработку безопасного браузера с отключением навязчивой рекламы и механизмов слежения за действиями посетителей на сайтах, защитой персональных данных пользователей и системой поощрения авторов контента.
- Версия Brave для Windows, macOS, Linux и мобильных устройств вышла 13 ноября 2019 года, на тот момент аудитория бета-версии браузера составила 8,7 млн активных пользователей в месяц.
Ну серьезно. Кто этим будет пользоваться ? Ну если искать какую то банальщину, то такое и дакдак умеет. Основная проблема дак дака, бинка и прочего это хреновый поисковый движок на узконаправленные темы, в то время как гугл уже spa может индексировать
Прощай персонализированная выдача
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А за счёт чего живет компания? Если не будет прозрачной монетизации, то будут торговать данными пользователей, что не оч в их концепцию вписывается.
Расскажу больше, эта компания ещё даёт крипту за просмотр рекламы...🗿
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Проверять их будут по QR-кодам.
Он не отслеживает данные пользователей.