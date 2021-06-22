Он не отслеживает данные пользователей.

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Браузер Brave объявил о запуске собственного поисковика в марте — для этого он приобрёл открытую поисковую систему Tailcat, разработанную командой, которая до этого работала над Cliqz — ориентированным на конфиденциальность веб-браузером и поисковой системой.

Компания тестировала поисковую систему с пользователями, записавшимися на ранний доступ, а теперь сделала её доступной по всему миру, пишет TechCrunch. В тестировании приняло участие более чем 100 тысяч пользователей.

Brave Search не отслеживает пользователей для улучшения результатов поиска и позиционирует себя как альтернативу Google. Найти поисковик можно в браузере Brave или по его адресу.

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В браузере Brave можно будет выбрать из нескольких поисковой систем, но в будущем Brave Search будет установлена в браузере поисковиком по умолчанию, если пользователь не выберет другую.