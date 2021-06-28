TikTok, YouTube и Tinder возглавили рейтинг по тратам пользователей в мире с начала 2021 года — Sensor Tower Статьи редакции
За полгода пользователи потратили на приложения $64,9 млрд.
- В первой половине 2021 года расходы на мобильные приложения в мире выросли на 24,8% по сравнению с первым полугодием 2020 года, пишет Techcrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.
- Расходы на приложения в App Store составили $41,5 млрд, это в 1,8 раза больше, чем в Google Play — $23,4 млрд. При этом расходы в Google Play выросли на 30%, в App Store — на 22,1%.
- Больше всего пользователи тратили на игры, приложения для спорта, финансов, бизнеса, чтения и развлечений. Самое прибыльное приложение TikTok, далее YouTube, Tinder, сервис подписки на японские комиксы Piccoma, Disney+, Tencent Video, Google One, iQIYI, LINE Manga, Twitch. В первом полугодии 2020 года самым прибыльным приложением был Tinder.
- Самыми прибыльными играми в первой половине 2021 года были Tencent's Honor of Kings (более $15 млрд), PUBG Mobile ($1,5 млрд), Genshin Impact ($848 млн), Roblox и Coin Master.
- В Google Play с начала года скачивали неигровые приложения 56,2 млрд раз, это в 3,5 раза выше, чем в App Store — 16,3 млрд. Количество загрузок игр в App Store упало на 22,8% до 4,4 млрд, в Google Play выросло на 3,9% до 23,7 млрд.
Самым популярным приложением стал TikTok — 384,6 млн загрузок. Это на 38% меньше, чем год назад — 619 млн. Также в пятёрке Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. После Messenger, Zoom, Snapchat, CapCut и Google Meet.
А в Тиктоке какие вообще траты могут быть? Или и там магаз влепили?
Ну там есть донаты блогерам во время стрима, через внутреннюю валюту
Хз скок там комиссия, но мне кажется самое то, чтобы деньги отмывать
наверное рекламная выручка ? Но тогда бы наверное сенсор тавер её не считал бы
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Платить тиктоку?)) Это насколько надо быть упоротый, чтобы вообще такое приложение скачивать, не говоря уже о платить?! Там же сборище одноклеточных
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Правительство выдавало разрешение на торговлю алкоголем и устанавливало суммы, которые должен приносить владелец кабаков. Если у него были маленькие продажи, его наказывали, а население, которое мало пьёт, штрафовали.
За полгода пользователи потратили на приложения $64,9 млрд.
Около месяца назад писал статью касаемо конкурса между GeekBrains, Zorka.agency и Wylsacom.
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