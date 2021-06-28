Сервисы
Маша Цепелева

TikTok, YouTube и Tinder возглавили рейтинг по тратам пользователей в мире с начала 2021 года — Sensor Tower Статьи редакции

За полгода пользователи потратили на приложения $64,9 млрд.

  • В первой половине 2021 года расходы на мобильные приложения в мире выросли на 24,8% по сравнению с первым полугодием 2020 года, пишет Techcrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.
  • Расходы на приложения в App Store составили $41,5 млрд, это в 1,8 раза больше, чем в Google Play — $23,4 млрд. При этом расходы в Google Play выросли на 30%, в App Store — на 22,1%.
  • Больше всего пользователи тратили на игры, приложения для спорта, финансов, бизнеса, чтения и развлечений. Самое прибыльное приложение TikTok, далее YouTube, Tinder, сервис подписки на японские комиксы Piccoma, Disney+, Tencent Video, Google One, iQIYI, LINE Manga, Twitch. В первом полугодии 2020 года самым прибыльным приложением был Tinder.
  • Самыми прибыльными играми в первой половине 2021 года были Tencent's Honor of Kings (более $15 млрд), PUBG Mobile ($1,5 млрд), Genshin Impact ($848 млн), Roblox и Coin Master.
  • В Google Play с начала года скачивали неигровые приложения 56,2 млрд раз, это в 3,5 раза выше, чем в App Store — 16,3 млрд. Количество загрузок игр в App Store упало на 22,8% до 4,4 млрд, в Google Play выросло на 3,9% до 23,7 млрд.

  • Самым популярным приложением стал TikTok — 384,6 млн загрузок. Это на 38% меньше, чем год назад — 619 млн. Также в пятёрке Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. После Messenger, Zoom, Snapchat, CapCut и Google Meet.

Список самых популярных приложений по количеству скачиваний за первое полугодие 2021 года Sensor Tower
Список самых прибыльных приложений за первое полугодие 2021 года Sensor Tower
Траты на мобильные игры Sensor Tower
Траты на все приложения Sensor Tower

#новость #sensortower

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Anatoly Ivanov

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А в Тиктоке какие вообще траты могут быть? Или и там магаз влепили?

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Иван Шеметов

Anatoly
1

Ну там есть донаты блогерам во время стрима, через внутреннюю валюту
Хз скок там комиссия, но мне кажется самое то, чтобы деньги отмывать 

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Дархан Нұрғабылов

Иван
0

savewalterwhite.com )

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Тарас Погребняк

Anatoly
0

наверное рекламная выручка ? Но тогда бы наверное сенсор тавер её не считал бы

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Emil Shamiev

Anatoly
0

ты за интернет платишь?

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Иван Шеметов

4

Дожили, три первых комментария - боты

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Donalds Trump

0

jhaggua

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Евгений Бв

0

Платить тиктоку?)) Это насколько надо быть упоротый, чтобы вообще такое приложение скачивать, не говоря уже о платить?! Там же сборище одноклеточных

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Anatoly Ivanov

Rolon
0

@Инспектор доставай базуку

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