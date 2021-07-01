Приложения пока работает только на iOS.

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В конце июня пользователи сети обратили внимание на приложение Brickit — оно позволяет находить инструкции небольших Lego-проектов, исходя из имеющихся у пользователя кирпичиков.

Приложение использует технологию дополненной реальности и может анализировать коллекцию с помощью камеры смартфона.

BrickIt появился в AppStore ещё в конце 2019 года, основная функция была такой же: пользователь вносил информацию о своей коллекции и мог собрать из доступных деталей новую фигурку по любительским схемам. Детали вносили вручную, отмечая купленные наборы или сканируя штрихкоды.

В конце 2020 года разработчики выпустили крупное обновление Scan and Build («Сканируй и строй»), с которым добавлять детали стало в разы быстрее. Достаточно рассыпать кучу кирпичиков в один слой и отсканировать их камерой — приложение за несколько секунд определит каждую деталь и предложит подходящие инструкции. Во время сборки приложение заодно покажет, где именно в куче находится нужная деталь.

Летом 2021 года приложение резко набрало популярность. 20 июня один из авторов проекта Леонид Александров рассказал о попадании BrickIt в топ-5 раздела «Развлечения» AppStore. 1 июля приложением поделились на платформе ProductHunt, где оно вошло в топ продуктов за день.

Пользователи соцсетей тоже обратили внимание на функцию сканирования и стали выкладывать примеры работы BrickIt и делиться впечатлениями. В Twitter отметили, что приложение не всегда работает должным образом: некоторые детали не распознаются, а программа может вылетать при выборе инструкций.

Многие всё равно отозвались положительно и назвали технологию «впечатляющей».

Пример работы Brickit Alexander Klöpping

Brickit пока остаётся сторонним приложением от энтузиастов, о чём говорится на странице продукта в AppStore. К осени разработчики планируют выпустить версию и на Android.