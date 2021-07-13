Сервисы
DTF

Apple начала разработку сервиса Apple Pay Later — он позволит автоматически покупать любые товары в рассрочку Статьи редакции

Появится ли функция в России, неизвестно.

  • Услуга позволит клиентам оплачивать покупки через Apple Pay частями в течение определённого времени. По данным Bloomberg, пользователь сможет выбрать — оплатить покупки четырьмя беспроцентными платежами через каждые две недели или в течение нескольких месяцев, но с процентами.
  • Пользователи смогут приобрести в рассрочку любые товары — сервис не будет ограничиваться только продуктами Apple. Компания планирует сотрудничать с банком Goldman Sachs, который будет предоставлять рассрочки и выступать в качестве кредитора для займов.
  • Новый сервис не потребует банковской карты Apple Card — воспользоваться долевой оплатой можно будет с любого устройства Apple с поддержкой платёжной системы компании.
  • Apple Pay Later — не окончательное название сервиса, так его называют внутри компании.
  • Функция станет аналогом услуг Buy Now, Pay Later, которые есть у некоторых других платёжных систем, включая PayPal. В апреле 2021 года такой же сервис долевой оплаты запустил банк «Тинькофф».
  • В Bloomberg подчеркнули, что сервис всё ещё находится на стадии разработки, и к его запуску некоторые возможности могут измениться. Apple надеется, что услуга повысит популярность Apple Pay и убедит больше пользователей iPhone использовать платёжную систему вместо кредитных карт, отметило издание.
Apple

#новости #apple

1140 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Ударный фонарь

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Apple Pay Later: айфон сейчас - почка потом

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Andrey Zaynulin

Ударный
3

А можно почкой будущего ребёнка отдать?

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Ударный фонарь

Andrey
2

Продукт еще в стадии разработки

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Кредитный

Ударный
1

Не ну это долгосрочный кредит, ипотека почти. Ребенка целиком придется отдать. И не одного.

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Ударный фонарь

Кредитн…
1

Получил маткапитал - ребенка сдал

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Кредитный

Ударный
1

Еще можно посидеть на улице в плохой одежде с картонкой, где написано помогите - на наушники, зарядку и фонд благосостония, на ремонт айфона! Говорят копить на ремонт надо начинать с момента покупки айфона.

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Кигхриль Vselensky

2

Интересно причем тут дтф 🤮🤮🤮

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Михаил Стерлин

1

Миллениалы изобрели кредитку?

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Славянский хичхакер

–1

От жадности пацаны точно не помрут. И так одна переплата за бренд, но даже и здесь не могли бедолагам рассрочку оставить, даже здесь поверх ещё с лоха процент урвать.

Это даже не акулы бизнеса. Это какие-то Чикатилы.

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Georgi Lis

Славянский
2

Это корпорация называется

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Славянский хичхакер

Georgi
–1

Да уж... Титан расставил плечи.

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Rafa Ramazanov

1

У Тинькофф вроде такой сервис есть, "долями" называется
UPD: у них оказывается
"Оплата покупок в интернет-магазинах частями, делим сумму на 4 равных платежа."

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Dmitry Ryzhov

–1

неплохой замах!

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