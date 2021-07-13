Apple начала разработку сервиса Apple Pay Later — он позволит автоматически покупать любые товары в рассрочку Статьи редакции
Появится ли функция в России, неизвестно.
- Услуга позволит клиентам оплачивать покупки через Apple Pay частями в течение определённого времени. По данным Bloomberg, пользователь сможет выбрать — оплатить покупки четырьмя беспроцентными платежами через каждые две недели или в течение нескольких месяцев, но с процентами.
- Пользователи смогут приобрести в рассрочку любые товары — сервис не будет ограничиваться только продуктами Apple. Компания планирует сотрудничать с банком Goldman Sachs, который будет предоставлять рассрочки и выступать в качестве кредитора для займов.
- Новый сервис не потребует банковской карты Apple Card — воспользоваться долевой оплатой можно будет с любого устройства Apple с поддержкой платёжной системы компании.
- Apple Pay Later — не окончательное название сервиса, так его называют внутри компании.
- Функция станет аналогом услуг Buy Now, Pay Later, которые есть у некоторых других платёжных систем, включая PayPal. В апреле 2021 года такой же сервис долевой оплаты запустил банк «Тинькофф».
- В Bloomberg подчеркнули, что сервис всё ещё находится на стадии разработки, и к его запуску некоторые возможности могут измениться. Apple надеется, что услуга повысит популярность Apple Pay и убедит больше пользователей iPhone использовать платёжную систему вместо кредитных карт, отметило издание.
А можно почкой будущего ребёнка отдать?
Ударный фонарь
Продукт еще в стадии разработки
Не ну это долгосрочный кредит, ипотека почти. Ребенка целиком придется отдать. И не одного.
Ударный фонарь
Получил маткапитал - ребенка сдал
Еще можно посидеть на улице в плохой одежде с картонкой, где написано помогите - на наушники, зарядку и фонд благосостония, на ремонт айфона! Говорят копить на ремонт надо начинать с момента покупки айфона.
Это корпорация называется
У Тинькофф вроде такой сервис есть, "долями" называется
UPD: у них оказывается
"Оплата покупок в интернет-магазинах частями, делим сумму на 4 равных платежа."
К нам в агентство часто обращаются малые и средние компании. Это важное уточнение, потому что часто для таких компаний мы становимся первым опытом по разработке фирменного стиля — с крупными агентствами ребята раньше не работали, процесса разработки фирстиля не понимают.
Это вторые инвестиции стартапа за полгода — в феврале он привлёк $40 млн.
Над проектом работала компания-разработчик аттракционов для Disney, а специальный аромат места создали парфюмеры Cadillac.
В России будет стоить 9490 рублей.
Появится ли функция в России, неизвестно.
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