#20вопросов Оксане Селендеевой, основателю детской школы программирования CODDY

Сегодня CODDY — это международная школа программирования и дизайна для детей с филиалами не только в России, но и за рубежом. За плечами, без преувеличения, лидера в своем направлении не только череда взлетов, но и падения, которые только закалили и сделали сильнее.