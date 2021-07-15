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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Сбер» стал продвигать подписку «СберПрайм» через зарплатные проекты — Frank Media Статьи редакции

В компании ответили, что проверяют эффективность разных методов продвижения экосистемы.

20 20 комментариев
1976 просмотров

Банк хочет развивать экосистему, которая пока показывает только убытки, пишет Frank Media со ссылкой на бывшего сотрудника «Сбера».

Источник издания в «Сбере» рассказал, что в банке есть проект по эффективному взаимодействию розничного и корпоративного бизнеса по продажам продуктов экосистемы, а управляющим менеджерам выставлены KPI по ним.

Сотрудник одного из региональных офисов «Сбера» сообщил, что сейчас подписка — приоритетный продукт для продвижения. По словам бывшего сотрудника компании, продвижение продуктов экосистемы может различаться в зависимости от региона: центральный офис делает больший акцент на продажу инвестпродуктов, а региональные — на продаже подписки «СберПрайм».

В «Сбере» изданию ответили, что банк проверяет эффективность разных методов, которые «будут массово тиражироваться» после подтверждения.

Проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко считает правильным такое продвижение подписки. По её словам, банк может столкнуться со сложностями из-за большой доли зарплатных клиентов, предпочитающих наличные безналичным расчетам. Но с другой стороны подписка может вовлечь клиентов в онлайн-сервисы «Сбера».

  • В сентябре 2020 года «Сбер» представил единую подписку за 199 рублей в месяц «СберПрайм». В сервис входят скидки на подписку на Okko, на доставку еды Delivery Club, на заказы такси в «Ситимобиле» и другие.
  • В апреле 2021 года компания запустила «СберПрайм+».

#новости #сбер

20 20 комментариев
2
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20 комментариев
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Louis Cyphre

11

Как я представляю прайм и прочие попытки Сбера косплеить западные сервисы.

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Коля Зарубин

Louis
2

И сильно ошибочно представляешь, скажу я тебе.  Мое слово активного пользователя против слова представлятеля ) 

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Алексей из LOADING.express

10

Чего?)) Через госуслуги можно подписаться, чтобы списывалось из пенсионного фонда?

Ответить

Bender Rodriguez

Алексей
6

норм идея чтобы выводить свои пенсионные)

Ответить

Aleksey Bobkov

Bender
0

замороженные)

Ответить

Компьютерный бинокль

2

... Не беспокойтесь, нечаянно списанную всю зарплату за нечаянно совершенную покупку вам вернут в течение 6 рабочих месяцев, через суд придется подождать подольше " добавил Большой Брат.

Ответить

Максим Макаров

Компьютерный
3

Важный комментарий, ибо именно такова стандартная позиция около государственных контор

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Александр Якунин

Компьютерный
2

Там в соседнем топики карты тинькофф блокирует, вам туда

Ответить

Компьютерный бинокль

Александр
0

Всё по закону. Вы что против законов? За вами выехала бригада спецназа и вертолет.  Чтобы доставить в тюрьму. Приговор вам вынесут онлайн. 

Ответить

Александр Якунин

Компьют…
2

Проспись

Ответить

Pavel Voronkov

1

Шутка про доступ к банкомату без подписки уже была?

Ответить

Сергей Васильев

Pavel
7

Еще нет! Шути быстрее!))

Ответить

Поддержка Сайта

3

Мне страшно...

Ответить

Марина Ковель

2

В сентябре 2020 года «Сбер» представил единую подписку за 199 рублей в месяц «СберПрайм». Норм цена 

Ответить

Artem Zabrodskii

Марина
–1

Это на то что бы зарплату на карту получить? 
А вывести в наличные сколько будет стоить?

Ответить

Горный теркин30см

2

дел. сорри

Ответить

Дэни Трэхо

1

Если сбер будет по умолчанию давать доступ к сберпрайму зарплатникам, то будет очень даже неплохо. Маленькая плюшка тем кто уже в сбере, и как вариант привлечь клиентов на перевод з.п. в банк.

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Правильный Взгляд

0

Хороший повод отказаться от получения зарплаты на карту сбера.

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Евгений Васильев

Правильный
1

У нас с альфы на сбер многие  переходили.. Больше выбора не было, из двух зол выбирают меньшее 😁

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Aleksey Bobkov

0

какой еще нахуй экосистемы

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