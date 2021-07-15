«Сбер» стал продвигать подписку «СберПрайм» через зарплатные проекты — Frank Media Статьи редакции
В компании ответили, что проверяют эффективность разных методов продвижения экосистемы.
Банк хочет развивать экосистему, которая пока показывает только убытки, пишет Frank Media со ссылкой на бывшего сотрудника «Сбера».
Источник издания в «Сбере» рассказал, что в банке есть проект по эффективному взаимодействию розничного и корпоративного бизнеса по продажам продуктов экосистемы, а управляющим менеджерам выставлены KPI по ним.
Сотрудник одного из региональных офисов «Сбера» сообщил, что сейчас подписка — приоритетный продукт для продвижения. По словам бывшего сотрудника компании, продвижение продуктов экосистемы может различаться в зависимости от региона: центральный офис делает больший акцент на продажу инвестпродуктов, а региональные — на продаже подписки «СберПрайм».
В «Сбере» изданию ответили, что банк проверяет эффективность разных методов, которые «будут массово тиражироваться» после подтверждения.
Проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко считает правильным такое продвижение подписки. По её словам, банк может столкнуться со сложностями из-за большой доли зарплатных клиентов, предпочитающих наличные безналичным расчетам. Но с другой стороны подписка может вовлечь клиентов в онлайн-сервисы «Сбера».
- В сентябре 2020 года «Сбер» представил единую подписку за 199 рублей в месяц «СберПрайм». В сервис входят скидки на подписку на Okko, на доставку еды Delivery Club, на заказы такси в «Ситимобиле» и другие.
- В апреле 2021 года компания запустила «СберПрайм+».
Как я представляю прайм и прочие попытки Сбера косплеить западные сервисы.
И сильно ошибочно представляешь, скажу я тебе. Мое слово активного пользователя против слова представлятеля )
Чего?)) Через госуслуги можно подписаться, чтобы списывалось из пенсионного фонда?
норм идея чтобы выводить свои пенсионные)
Важный комментарий, ибо именно такова стандартная позиция около государственных контор
Там в соседнем топики карты тинькофф блокирует, вам туда
Компьютерный бинокль
Всё по закону. Вы что против законов? За вами выехала бригада спецназа и вертолет. Чтобы доставить в тюрьму. Приговор вам вынесут онлайн.
Шутка про доступ к банкомату без подписки уже была?
В сентябре 2020 года «Сбер» представил единую подписку за 199 рублей в месяц «СберПрайм». Норм цена
Это на то что бы зарплату на карту получить?
А вывести в наличные сколько будет стоить?
Если сбер будет по умолчанию давать доступ к сберпрайму зарплатникам, то будет очень даже неплохо. Маленькая плюшка тем кто уже в сбере, и как вариант привлечь клиентов на перевод з.п. в банк.
Хороший повод отказаться от получения зарплаты на карту сбера.
У нас с альфы на сбер многие переходили.. Больше выбора не было, из двух зол выбирают меньшее 😁
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