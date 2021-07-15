В компании ответили, что проверяют эффективность разных методов продвижения экосистемы.

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Банк хочет развивать экосистему, которая пока показывает только убытки, пишет Frank Media со ссылкой на бывшего сотрудника «Сбера».

Источник издания в «Сбере» рассказал, что в банке есть проект по эффективному взаимодействию розничного и корпоративного бизнеса по продажам продуктов экосистемы, а управляющим менеджерам выставлены KPI по ним.

Сотрудник одного из региональных офисов «Сбера» сообщил, что сейчас подписка — приоритетный продукт для продвижения. По словам бывшего сотрудника компании, продвижение продуктов экосистемы может различаться в зависимости от региона: центральный офис делает больший акцент на продажу инвестпродуктов, а региональные — на продаже подписки «СберПрайм».

В «Сбере» изданию ответили, что банк проверяет эффективность разных методов, которые «будут массово тиражироваться» после подтверждения.

Проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко считает правильным такое продвижение подписки. По её словам, банк может столкнуться со сложностями из-за большой доли зарплатных клиентов, предпочитающих наличные безналичным расчетам. Но с другой стороны подписка может вовлечь клиентов в онлайн-сервисы «Сбера».