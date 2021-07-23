В Apple Music для Android появились поддержка lossless-качества и пространственного аудио Статьи редакции
Функции стали доступны на устройствах Apple месяцем ранее.
22 июля Apple выпустила обновление для Android-приложения Apple Music, в котором появились следующие нововведения:
- поддержка формата Lossless Audio,
- улучшенный поиск по медиатеке,
- поддержка технологии пространственного звука,
- функция плавного перехода между песнями с частичным перекрытием.
Для прослушивания треков в формате lossless требуются проводные наушники. Чтобы достичь максимальное качество звучания, Apple порекомендовала использовать внешний цифро-аналоговый преобразователь. Также в компании предупредили, что прослушивание песен в lossless-качестве потребляет значительно больше трафика.
Apple не перечислила список смартфонов с поддержкой пространственного звука. Проверить, доступна ли опция на устройстве, можно в разделе настроек «Качество звука».
Поддержка формата lossless и функция объёмного звука Dolby Atmos появились на устройствах Apple в июне 2021 года. Тогда компания объявила, что на старте в музыкальном сервисе стало доступно более 20 миллионов треков в повышенном качестве без сжатия. Apple планирует адаптировать весь каталог Apple Music под этот формат до конца 2021 года.
Зачем пользоваться Apple Music на Android? Тем более, когда теперь есть Spotify.
Да и Яндекс.Музыку вроде хвалят.
Яндекс музыка это просто отстой по качеству, иногда было ощущение что трек реально был 128 kbps mp3.
Не зачем. На андрюше есть Deezer hifi который по качеству уделывает Spotify.
Думал, что меня сложно удивить, но Эпол Мьюзик на Андроид - это самая шокирующая новость для меня в этом году.
То есть эппл мьюзик на андроиде для аудиофила лучше, чем на айосе?
А на айфоне лосслесс через провода разве есть?
Цап через лайтинг и наслаждайтесь. Еще Есть маки с usb. Пока не знаю что там с apple tv в связке с ресивером, но полагаю нет больших проблем тудо лозелес гнать с любым качеством.
Экосистема apple это же не только телефончики.
не проще уж тогда толковый хай фай плеер взять и через него слушать? зачем лишние звенья - смарт, кабель и цап? монах Оккам негодуэ ))
Кому-то проще. Я имея большую фонотеку в флаках и приличную технику последние лет пять все больше стриминговые сервисы слушаю. И эппловский лозлесс в текущем виде принципе мне нравится. Не отказался бы от спотифая еще. А вас никто же не заставляет - возьмите хай фай плеер и слушайте на нем. Это похоже на пост ненависти или зависти. Будто вас эта бесплатная возможность оскорбляет.
Отлично! Осталось понять цель Apple, куда они ещё будут выводить этот звук?
Присоединюсь ко всем удивившимся. Название статьи несколько раз прочитал, думал глючит
22 июля Apple выпустила обновление для Android-приложения Apple Music, в котором появились следующие нововведения: вот это интересная темка. Следим за действиями
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