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Сервисы
DTF

В Apple Music для Android появились поддержка lossless-качества и пространственного аудио Статьи редакции

Функции стали доступны на устройствах Apple месяцем ранее.

20 20 комментариев
517 просмотров

22 июля Apple выпустила обновление для Android-приложения Apple Music, в котором появились следующие нововведения:

  • поддержка формата Lossless Audio,
  • улучшенный поиск по медиатеке,
  • поддержка технологии пространственного звука,
  • функция плавного перехода между песнями с частичным перекрытием.
Apple Music Apple

Для прослушивания треков в формате lossless требуются проводные наушники. Чтобы достичь максимальное качество звучания, Apple порекомендовала использовать внешний цифро-аналоговый преобразователь. Также в компании предупредили, что прослушивание песен в lossless-качестве потребляет значительно больше трафика.

Apple не перечислила список смартфонов с поддержкой пространственного звука. Проверить, доступна ли опция на устройстве, можно в разделе настроек «Качество звука».

Поддержка формата lossless и функция объёмного звука Dolby Atmos появились на устройствах Apple в июне 2021 года. Тогда компания объявила, что на старте в музыкальном сервисе стало доступно более 20 миллионов треков в повышенном качестве без сжатия. Apple планирует адаптировать весь каталог Apple Music под этот формат до конца 2021 года.

#новости #apple

20 20 комментариев
5
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Антон Варанов

2

Зачем пользоваться Apple Music на Android? Тем более, когда теперь есть Spotify.

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Антон Варанов

Антон
0

Да и Яндекс.Музыку вроде хвалят.

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Dimych Pupkin

Антон
8

хвалят даже ВК мьюзик с его 96-128 кбит/с. 

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Канищев Максим

Антон
0

Яндекс музыка это просто отстой по качеству, иногда было ощущение что трек реально был 128 kbps mp3.

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Дмитрий

Канищев
1

Да это ещё ладно. Когда покупаешь в лосе, а оценщик качества говорит, что это апконверт - вот это обидно 

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Канищев Максим

Антон
1

Не зачем. На андрюше есть Deezer hifi который по качеству уделывает Spotify.

Ответить

Anton Ivanov

Антон
0

Топик же об этом. Нету лослесс и атмоса

Ответить

Dmitry Yashin

2

Думал, что меня сложно удивить, но Эпол Мьюзик на Андроид - это самая шокирующая новость для меня в этом году.

Ответить

Anderson Silva

2

Что? А разве Apple Music есть под Android... Капец я отстал от жизни.

Ответить

Andre Macareno

0

То есть эппл мьюзик на андроиде для аудиофила лучше, чем на айосе?

Ответить

Георгий

Andre
0

Почему

Ответить

Andre Macareno

Георгий
0

А на айфоне лосслесс через провода разве есть?

Ответить

Sergey Klochko

Andre
1

Цап через лайтинг и наслаждайтесь. Еще Есть маки с usb. Пока не знаю что там с apple tv в связке с ресивером, но полагаю нет больших проблем тудо лозелес гнать с любым качеством.
Экосистема apple это же не только телефончики.

Ответить

Dimych Pupkin

Sergey
3

не проще уж тогда толковый хай фай плеер взять и через него слушать? зачем лишние звенья - смарт, кабель и цап? монах Оккам негодуэ ))

Ответить

Sergey Klochko

Dimych
0

Кому-то проще. Я имея большую фонотеку в флаках и приличную технику последние лет пять все больше стриминговые сервисы слушаю. И эппловский лозлесс в текущем виде принципе мне нравится. Не отказался бы от спотифая еще. А вас никто же не заставляет - возьмите хай фай плеер и слушайте на нем. Это похоже на пост ненависти или зависти. Будто вас эта бесплатная возможность оскорбляет.

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Марсель

Andre
0

Почему?

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Алексей Долгих

0

Отлично! Осталось понять цель Apple, куда они ещё будут выводить этот звук?

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Nuke 7s

0

Присоединюсь ко всем удивившимся. Название статьи несколько раз прочитал, думал глючит

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Vladimir Savchenko

0

Apple, верни 'Алиса' - 'Дождь' в каталог музыки! Фичи могут подождать

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Валентина Фомичева

0

22 июля Apple выпустила обновление для Android-приложения Apple Music, в котором появились следующие нововведения: вот это интересная темка. Следим за действиями

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