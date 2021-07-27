«Газпромбанк», ivi, «Ситилинк» и другие запустили совместную подписку на скидки и бонусы «Огонь» Статьи редакции
Подписка — начало новой «экосистемы продуктов и услуг, основанной на принципах равноценного партнёрства».
- Основанная бывшим президентом «Газпромбанка» Владимиром Начевым компания «Сеть партнерств» запустила подписку на бонусы от компаний «Огонь».
До 30 сентября 2021 года подписку «Огонь» можно оформить за 99 рублей. После стоимость вырастет до 249 рублей, а предложений станет больше.
- Пользователи получат пониженную ставку на ипотеку, неограниченный доступ к фильмам и сериалам в Premier, скидку в 30% на подписку в ivi, скидку в 20% в магазинах электроники «Ситилинк» и другие бонусы. В будущем пользователи смогут выбирать, какие именно предложения включить в подписку.
- «Мы отличаемся тем, что партнеры равноудалены и не могут получить данные о клиентах друг друга. Таким образом мы решаем проблему доверия между крупными игроками», — пояснил «Ведомостям» Начев.
- Прямыми конкурентами «Огня» являются «Яндекс.Плюс» и «СберПрайм+», но аналогичных по бизнес-модели сервисов в России нет, утверждает Владимир Начев.
Попытка от банка, который до сих свой нормальный банк сделать не может.
И вообще за такую дичь им бонусы платят?
Выгода от подписки около нулевая.
Асна - кэшбэк баллами, ivi за деньги, Premier не особо большой на фильмы и сериалы чужие, скидка на Ситилинк ДО 20% и на покупки от 5к рублей, скидки на банковские услуги.
Будто подписка для каких-то пенсионеров. Но даже в виде подписки не имеет смысла, так как оформил, получил нужные плюшки, отменил подписку.
Звучит странно.
За 99₽, а затем за 249₽ можно получить скидку на ипотеку. Реально, банк согласится снизить процентную ставку за подписку?
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