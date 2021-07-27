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Маша Цепелева

«Газпромбанк», ivi, «Ситилинк» и другие запустили совместную подписку на скидки и бонусы «Огонь» Статьи редакции

Подписка — начало новой «экосистемы продуктов и услуг, основанной на принципах равноценного партнёрства».

  • Основанная бывшим президентом «Газпромбанка» Владимиром Начевым компания «Сеть партнерств» запустила подписку на бонусы от компаний «Огонь».

  • До 30 сентября 2021 года подписку «Огонь» можно оформить за 99 рублей. После стоимость вырастет до 249 рублей, а предложений станет больше.

  • Пользователи получат пониженную ставку на ипотеку, неограниченный доступ к фильмам и сериалам в Premier, скидку в 30% на подписку в ivi, скидку в 20% в магазинах электроники «Ситилинк» и другие бонусы. В будущем пользователи смогут выбирать, какие именно предложения включить в подписку.
  • «Мы отличаемся тем, что партнеры равноудалены и не могут получить данные о клиентах друг друга. Таким образом мы решаем проблему доверия между крупными игроками», — пояснил «Ведомостям» Начев.
  • Прямыми конкурентами «Огня» являются «Яндекс.Плюс» и «СберПрайм+», но аналогичных по бизнес-модели сервисов в России нет, утверждает Владимир Начев.

#новость #экосистемы

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12 12 комментариев
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Andrei Smirnovsky

11

Столько опечаток в слове "Х*йня"

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Yan Purvenes

6

Попытка от банка, который до сих свой нормальный банк сделать не может.

И вообще за такую дичь им бонусы платят?

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Андрей

2

Выгода от подписки около нулевая. 
Асна - кэшбэк баллами, ivi за деньги, Premier не особо большой на фильмы и сериалы чужие, скидка на Ситилинк ДО 20% и на покупки от 5к рублей, скидки на банковские услуги. 

Будто подписка для каких-то пенсионеров. Но даже в виде подписки не имеет смысла, так как оформил, получил нужные плюшки, отменил подписку.

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ave ego

Андрей
1

пока у x5 пакет подписка самая выгодная, ее плюшки фактически можно съесть )) а тут да - как то слабо.

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Андрей

ave
1

Она до сих пор в тесте, как я понимаю и доступ есть не у всех. 
Но я часто заказываю из СберМаркета и мне подписка на СберПрайм отбилась уже давным-давно. Да даже на Яндекс.Плюс с помощью кешбэков и других акций. 

Здесь же я вообще не увидел чего-то интересного. 

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Давид Еловенко

1

Звучит странно.

За 99₽, а затем за 249₽ можно получить скидку на ипотеку. Реально, банк согласится снизить процентную ставку за подписку?

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Денис Бондарев

Давид
1

Ну где-то на 99р. от ежемесячного платежа)

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Вадим Омелин

Давид
0

На 0,001%

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Ivan Shmelev

1

Что то типа карты "Малина"?

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Константин Пошехонцев

0

Если Владимир чиьает VC, у меня есть предложение, как обеспечить существенный рост подписки на сервис

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Большой жёлтый робот

0

Больше подписок богу подписок

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Антон Семенов

0

Объединили и так бесплатные скидки😂😂

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