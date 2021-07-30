Украинский Awesomic и российский WeLoveNoCode обменялись обвинениями в копировании дизайна и хакерской атаке Статьи редакции
Основатели стартапов спорят в Facebook и, кажется, не готовы к примирению.
В середине июля 2021 года украинский стартап Awesomic, который разрабатывает платформу для поиска дизайнеров, заявил, что интерфйес их веб-приложения скопировали. Он обвинил в этом российский сервис разработки без кода WeLoveNoCode.
Сооснователь WeLoveNoCode Никита Шевченко сообщил, что «юридической базы для таких заявлений нет», а дизайны просто могут быть похожи, потому что «существуют стандартные UI & UX для похожих пользовательских сценариев».
30 июля Шевченко рассказал, что на сайт его сервиса совершили хакерскую атаку, а причастным он считает Awesomic. По данным Шевченко, в результате стартап понёс ущерб на сумму более $180 тысяч.
Конфликт из-за интерфейса
В конце 2020 года в Awesomic зарегистрировался сооснователь WeLoveNoCode Никита Шевченко — с задачей разработать UI/UX-дизайн для своего приложения.
В начале 2021 года WeLoveNoCode выпустил свое приложение и привлёк инвестиции Николая Давыдова и братьев Даниила и Давида Либерманов. Теперь стартап набирает сотрудников в Украине.
Шевченко в ответ заявил, что первую версию дизайна платформы сделали сами же Awesomic.
Хакерская атака
30 июля Никита Шевченко рассказал о продолжении истории — на WeLoveNoCode совершили хакерскую атаку. По его словам, к ней может быть причастен Awesomic.
В результате атаки все подписки на сайте отменили, несколько проектов удалили, а клиентам разослали письма о возможном закрытии платформы, рассказал он.
WeLoveNoCode автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. По собственным оценкам, стартап потерял $180 тысяч.
Шевченко опубликовал скриншоты писем, которые получили клиенты WeLoveNoCode. В них упоминается конфликт с Awesomic, но отправителя не видно. Сколько клиентов получили письма, Шевченко не указывает.
По его словам, он отправил официальное письмо в Awesomic с предложением конструктивного диалога — чтобы не вредить клиентам и не принести ещё больше финансового и репутационного вреда.
На момент написания заметки Никита Шевченко не ответил vc.ru, в чем заключалась хакерская атака. Соосновательница Awesomic Анастасия Павлишина на запрос о комментарии не ответила.
Это Lose-Lose, зачем 🤦 Давайте жить дружно!
*Вдруг сработает и они помирятся.
В результате атаки все подписки на сайте отменили
А при такой стоимости они там вообще были?
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