Основатели стартапов спорят в Facebook и, кажется, не готовы к примирению.

369 просмотров

В середине июля 2021 года украинский стартап Awesomic, который разрабатывает платформу для поиска дизайнеров, заявил, что интерфйес их веб-приложения скопировали. Он обвинил в этом российский сервис разработки без кода WeLoveNoCode.

Сооснователь WeLoveNoCode Никита Шевченко сообщил, что «юридической базы для таких заявлений нет», а дизайны просто могут быть похожи, потому что «существуют стандартные UI & UX для похожих пользовательских сценариев». 30 июля Шевченко рассказал, что на сайт его сервиса совершили хакерскую атаку, а причастным он считает Awesomic. По данным Шевченко, в результате стартап понёс ущерб на сумму более $180 тысяч.

Конфликт из-за интерфейса

В конце 2020 года в Awesomic зарегистрировался сооснователь WeLoveNoCode Никита Шевченко — с задачей разработать UI/UX-дизайн для своего приложения.

После первого онбординг-звонка с проектом и лично Никитой как гендиректором, дизайнер Awesomic сообщил нам о намерении клиента полностью повторить дизайн приложения, используя его не просто как референс, а как основу для копирования. Мы аннулировали аккаунт компании и связались с Никитой, предложив создать уникальное решение или покинуть нашу платформу. Никита выразил сожаление, что мы отказались от его задачи — по сути, отказались разрешить своровать у себя. Анастасия Павлишина соосновательница Awesomic

В начале 2021 года WeLoveNoCode выпустил свое приложение и привлёк инвестиции Николая Давыдова и братьев Даниила и Давида Либерманов. Теперь стартап набирает сотрудников в Украине.

Awesomic сравнивает дизайны веб-приложений Awesomic

Шевченко в ответ заявил, что первую версию дизайна платформы сделали сами же Awesomic.

Текущая коммуникация Awesomic меня удивляет. К сожалению, они удаляют все неподходящие комментарии, что вызывает вопросы к их бизнес-этике. Обвинять своих же клиентов в воровстве из-за того, что они быстрее растут — ну такое. Если вы клиент Awesomic, имейте в виду, что они могут подать на вас в суд, если вы быстрее растёте. Какой-либо юридической базы для текущих заявления нет. В любом случае, я желаю ребятам удачи и надеюсь, что у них все будет хорошо в бизнесе. Никита Шевченко основатель WeLoveNoCode

Хакерская атака

30 июля Никита Шевченко рассказал о продолжении истории — на WeLoveNoCode совершили хакерскую атаку. По его словам, к ней может быть причастен Awesomic.

В результате атаки все подписки на сайте отменили, несколько проектов удалили, а клиентам разослали письма о возможном закрытии платформы, рассказал он.

WeLoveNoCode автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. По собственным оценкам, стартап потерял $180 тысяч.

Шевченко опубликовал скриншоты писем, которые получили клиенты WeLoveNoCode. В них упоминается конфликт с Awesomic, но отправителя не видно. Сколько клиентов получили письма, Шевченко не указывает.

Письмо клиентам

Письмо клиентам

В фишинговом письме, отправленном нашим клиентам, как вы уже поняли, фигурировала компания Awesomic. Мы уже провели внутреннее расследование с компаниями по кибербезопасности и начали юридическое разбирательство об организаторах атаки. Сейчас мы готовим обращения в правоохранительные органы. Мы также сделали полную проверку нашей системы безопасности и приняли решения по улучшению безопасности компании, наших клиентов и сотрудников. Никита Шевченко основатель WeLoveNoCode

По его словам, он отправил официальное письмо в Awesomic с предложением конструктивного диалога — чтобы не вредить клиентам и не принести ещё больше финансового и репутационного вреда.