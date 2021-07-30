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Сервисы
Евгения Евсеева

Украинский Awesomic и российский WeLoveNoCode обменялись обвинениями в копировании дизайна и хакерской атаке Статьи редакции

Основатели стартапов спорят в Facebook и, кажется, не готовы к примирению.

6 6 комментариев
369 просмотров

В середине июля 2021 года украинский стартап Awesomic, который разрабатывает платформу для поиска дизайнеров, заявил, что интерфйес их веб-приложения скопировали. Он обвинил в этом российский сервис разработки без кода WeLoveNoCode.

Сооснователь WeLoveNoCode Никита Шевченко сообщил, что «юридической базы для таких заявлений нет», а дизайны просто могут быть похожи, потому что «существуют стандартные UI & UX для похожих пользовательских сценариев».

30 июля Шевченко рассказал, что на сайт его сервиса совершили хакерскую атаку, а причастным он считает Awesomic. По данным Шевченко, в результате стартап понёс ущерб на сумму более $180 тысяч.

Конфликт из-за интерфейса

В конце 2020 года в Awesomic зарегистрировался сооснователь WeLoveNoCode Никита Шевченко — с задачей разработать UI/UX-дизайн для своего приложения.

После первого онбординг-звонка с проектом и лично Никитой как гендиректором, дизайнер Awesomic сообщил нам о намерении клиента полностью повторить дизайн приложения, используя его не просто как референс, а как основу для копирования.

Мы аннулировали аккаунт компании и связались с Никитой, предложив создать уникальное решение или покинуть нашу платформу. Никита выразил сожаление, что мы отказались от его задачи — по сути, отказались разрешить своровать у себя.

Анастасия Павлишина
соосновательница Awesomic

В начале 2021 года WeLoveNoCode выпустил свое приложение и привлёк инвестиции Николая Давыдова и братьев Даниила и Давида Либерманов. Теперь стартап набирает сотрудников в Украине.

Awesomic сравнивает дизайны веб-приложений Awesomic

Шевченко в ответ заявил, что первую версию дизайна платформы сделали сами же Awesomic.

Текущая коммуникация Awesomic меня удивляет. К сожалению, они удаляют все неподходящие комментарии, что вызывает вопросы к их бизнес-этике. Обвинять своих же клиентов в воровстве из-за того, что они быстрее растут — ну такое.

Если вы клиент Awesomic, имейте в виду, что они могут подать на вас в суд, если вы быстрее растёте.

Какой-либо юридической базы для текущих заявления нет. В любом случае, я желаю ребятам удачи и надеюсь, что у них все будет хорошо в бизнесе.

Никита Шевченко
основатель WeLoveNoCode

Хакерская атака

30 июля Никита Шевченко рассказал о продолжении истории — на WeLoveNoCode совершили хакерскую атаку. По его словам, к ней может быть причастен Awesomic.

В результате атаки все подписки на сайте отменили, несколько проектов удалили, а клиентам разослали письма о возможном закрытии платформы, рассказал он.

WeLoveNoCode автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. По собственным оценкам, стартап потерял $180 тысяч.

Шевченко опубликовал скриншоты писем, которые получили клиенты WeLoveNoCode. В них упоминается конфликт с Awesomic, но отправителя не видно. Сколько клиентов получили письма, Шевченко не указывает.

Письмо клиентам
Письмо клиентам

В фишинговом письме, отправленном нашим клиентам, как вы уже поняли, фигурировала компания Awesomic.

Мы уже провели внутреннее расследование с компаниями по кибербезопасности и начали юридическое разбирательство об организаторах атаки.

Сейчас мы готовим обращения в правоохранительные органы. Мы также сделали полную проверку нашей системы безопасности и приняли решения по улучшению безопасности компании, наших клиентов и сотрудников.

Никита Шевченко
основатель WeLoveNoCode

По его словам, он отправил официальное письмо в Awesomic с предложением конструктивного диалога — чтобы не вредить клиентам и не принести ещё больше финансового и репутационного вреда.

На момент написания заметки Никита Шевченко не ответил vc.ru, в чем заключалась хакерская атака. Соосновательница Awesomic Анастасия Павлишина на запрос о комментарии не ответила.

#welovenocode #awesomic

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Oleg Matveenko

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Алексей Долгих

2

Это Lose-Lose, зачем 🤦 Давайте жить дружно!

*Вдруг сработает и они помирятся.

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Шизоидная обезьяна

2

В результате атаки все подписки на сайте отменили

А при такой стоимости они там вообще были?

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Развитый Денис

0

Чей Крым - пишут промеж собой?

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Irina Gagina

Развитый
0

Судя по тому, что "в"Украине-ответ напрашивается.

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Kirill Zheleznov

0

9 долларов триал, а потом 1599 в месяц — гениально. Вперёд, Никита...

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